Hiểu được 5 định luật kiếm tiền này bạn đã nắm chắc 50% cơ hội GIÀU CÓ, cuộc sống PHÚ QUÝ nằm trong tầm tay

Bạn đã nghe quá nhiều câu chuyện những người tay trắng trở thành triệu phú hoặc không ít đại gia mất hết tài sản nhưng sau đó họ lại có được tất cả sau một thời gian bắt đầu mọi thứ lại từ con số âm. Những người này giàu có từ trong tư duy của họ, cho nên việc số tiền có trong tay là bao nhiêu cũng không làm họ nghèo hay hèn đi. Họ biết rằng chỉ bằng bàn tay và khối óc của mình họ có thể làm tất cả. Cũng vậy khi so với tương quan mọi người, số người giàu có rất ít, vì lối tư duy của họ khác biệt, không giống số đông nên không phải ai cũng hiểu được những người này. Không phải tự nhiên mà người nghèo luôn bị những lợi ích tức thời cám dỗ trong khi người giàu luôn nghĩ tới dài hạn, nỗ lực bây giờ để mai sau gặt hái thành công một cách bền vững. Vì thế, để được giàu có như họ thì bạn phải học theo cách tư duy của những người này trước tiên. Chỉ khi đó tiền mới về tay bạn, cơ hội làm giàu bền vững cũng từ đó mà bắt đầu.

Muốn kiếm được tiền, bạn nhất định phải có hứng thú với nó trước. Bạn phải tự thiết lập cho mình quan niệm: Tiền có khắp nơi, kiếm tiền thật dễ! Nếu luôn cảm thấy khó khăn trong việc kiếm tiền thì bạn càng khó đạt được mong muốn của mình về tiền bạc. Chính lối tư duy sai lầm trong công việc, cuộc sống khiến bạn khó giàu, còn thành công là quá xa vời.

Tiền không hữu hạn, và định luật kiếm tiền này không phải ai cũng hiểu. Bằng chứng là một người bán được hàng nhưng khi có đối thủ cạnh tranh thì lo rằng mình không bán được nữa. Thực tế thì không phải người kia bán được hàng thì bạn không có khách nữa. Tiền luôn có sẵn cho tất cả chúng ta, nó phản ánh năng lực cá nhân của mỗi người, biểu thị giá trị con người cũng như trình độ trí tuệ của họ.

Ngược lại, hãy nghĩ rằng tiền luôn có đủ cho tất cả mọi người và bạn luôn có phần trong đó thì hãy tập trung để vận dụng đầu óc, và nỗ lực đến cùng đạt được mục tiêu của mình.

Thiết lập lại quan niệm về tiền một cách đúng đắn sẽ giúp mở ra cơ hội để bạn giàu có dễ dàng hơn.

3. Tập trung vào một lĩnh vực duy nhất

Nếu mở rộng tầm nhìn bạn sẽ hiểu rằng có quá nhiều cách làm giàu ở trong thế giới này, ai cũng có thể trở nên nổi tiếng và nhiều tiền, vậy bạn chọn lĩnh vực nào.

Thực tế cho thấy, một youtuber, ticktoker, blogger,... đều có thể hái ra tiền. Nhưng điểm chung của những người giàu có là người chuyên tâm ở một lĩnh vực nào đó.

Nếu hôm nay bạn muốn trở thành nhà văn để giàu có, ngày kia bạn lại muốn làm đầu bếp hoặc ngày khác bạn lại muốn làm youtube,... thì cuối cùng cái gì cũng dở dang và không thể thành công và kiếm được nhiều tiền như mong đợi, kết quả là bạn chỉ cảm thấy chán nản mà thôi.

Có hàng ngàn cách để kiếm tiền, nhưng nhiều phương pháp càng phức tạp càng chỉ kiếm được số tiền nhỏ lẻ. Ngược lại, có nhiều cách đơn giản, chỉ cần chuyên tâm là kiếm được bộn tiền. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra con đường phù hợp với mình và theo đuổi đến cùng.

Sau khi đã lựa chọn ra lĩnh vực phù hợp với bản thân thì bạn hãy tận dụng sự tập trung cao độ và ý chí kiên cường của bản thân để nhanh chóng kiếm được nhiều tiền.



Bạn có thể học tập theo một tấm gương thành công trong lĩnh vực bạn theo đuổi. Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền, bạn phải có niềm tin mình sẽ thành công như họ và bắt đầu học cách kiếm tiền!

Hãy bắt đầu tự học mọi thứ có thể để thực hiện giấc mơ của mình. Dù là đọc sách, thực tập hay tự lập nghiệp học hỏi thực tế đi nữa, bạn không chỉ cần nỗ lực, mà còn cần không ngừng cải thiện chỉ số tài chính của mình.

Ảnh minh họa: Internet

4. Muốn kiếm nhiều tiền nhất định phải có mục tiêu

Nói về làm giàu, người giàu đều có chung một điểm, đó là mục tiêu.

Muốn xây nhà cần bản vẽ, muốn sửa cầu cần đo đạc, muốn thành công cần có mục tiêu. Người không có mục tiêu chỉ mù quáng hoàn thành mục tiêu cho những người có mục tiêu.

Những người có mục tiêu lớn kiếm được số tiền lớn, những người có mục tiêu nhỏ kiếm được chút đỉnh tiền, và những người không có mục tiêu suốt ngày chỉ biết lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Không có mục tiêu, bạn muốn cố gắng nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, rất dễ khiến bản thân đi sai hướng, phạm sai lầm, thậm chí lầm đường lạc lối.





5. Dám hành động quyết liệt

Dù bạn đã thuộc lòng các Định luật kiếm tiền nhưng không hành động thì vẫn chẳng có thay đổi nào xảy ra. Thành công một nửa vẫn chưa được xem là thành công.

Bạn thực sự hiểu hết những lý thuyết trên đây chỉ khi bắt tay vào hành động quyết liệt. Càng làm bạn sẽ càng thấm và ngấm những bí quyết này.

Không có bữa ăn nào là miễn phí. Bạn không thể giàu nếu bạn chỉ ở đó nằm mơ phép màu bất ngờ xuất hiện. Nếu đã dám nghĩ về nó, thì phải dám thực hiện nó.

Hãy hành động, đừng sợ hãi, cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn, dù thất bại cũng là một trải nghiệm có ích.