Hãy cẩn thận nếu đây là những câu chồng bạn hay nói

Nếu gần đây bạn thường nghe những câu này từ chồng thì đừng chủ quan mà bỏ qua. Vì đây có thể là dấu hiệu chồng đang có một người phụ nữ khác.

“Em đừng nói nữa, anh mệt quá!” Đây luôn là câu cửa miệng của người đàn ông khi họ không còn muốn nói chuyện trao đổi với vợ. Ngay cả vài lời của vợ họ cũng không muốn nghe thì chỉ có thể là sự tập trung của họ đang ở một người khác. Sự chán nản của một người đàn ông không còn tình cảm với vợ thường rõ ràng. Đến cả một câu nói, thậm chí chỉ là giọng nói của vợ cũng khiến họ thấy khó chịu. Vì vậy, nếu bạn phải nghe thường xuyên câu này từ chồng thì đừng xem đó chỉ là một câu nói khi chồng mỏi mệt hay bận rộn. Đàn ông dù trong trạng thái nào cũng sẽ không thể hiện thái độ thế này với vợ. Chỉ khi anh ta đang có người khác mới muốn làm vợ tổn thương chỉ vì một câu nói như vậy.

Đến cả một câu nói, thậm chí chỉ là giọng nói của vợ cũng khiến họ thấy khó chịu - Ảnh minh họa: Internet “Em đang lừa dối giấu diếm anh điều gì?” Đàn ông ngoại tình thường có xu hướng tìm cách đổ hết tội lỗi cho bạn đời. Đây chỉ là cách bao biện không chút “đàn ông” nào của họ. Đàn ông bội bạc luôn là những kẻ tham lam. Họ đã phản bội vợ, có nhân tình và vẫn muốn có vợ. Họ nghĩ rằng việc phản bội họ cũng đã làm được thì tại sao vợ lại không? Thế là, một phần họ sợ vợ cũng như mình, một phần lại cố đổ lỗi cho vợ để bớt đi cảm giác tội lỗi. “Em đừng động vào đồ cá nhân của anh!” Khi đàn ông nói câu này có nghĩa là anh ấy đang muốn giữ bí mật một điều gì đó - Ảnh minh họa: Internet Khi đàn ông nói câu này có nghĩa là anh ấy đang muốn giữ bí mật một điều gì đó. Dù rằng với nhiều người họ muốn có sự tôn trọng trong việc sử dụng điện thoại, email. Nhưng sẽ hoàn toàn khác nếu một ngày chồng bất chợt không để bạn động vào điện thoại hay laptop. Cách thể hiện của đàn ông khi muốn tôn trọng sẽ hoàn toàn khác khi đang cố che giấu điều gì đó. Họ sẽ gay gắt và khó chịu hơn. Lúc này, bạn nên xem xét lại tình cảm của chồng, đừng chủ quan.

“Đừng nghĩ vớ vẩn, em chỉ toàn suy diễn!” Đây sẽ là câu nói của người đàn ông đang sợ vợ biết chuyện mình đang giấu. Họ chọn cách trách vợ suy nghĩ lung tung để che giấu tội lỗi của mình. Thật ra, dù rằng phụ nữ có những khi suy nghĩ linh tinh, làm quá mọi chuyện thật. Nhưng linh tính của vợ khi chồng ngoại tình không sai đâu, bạn nên tin vào cảm giác của mình. Hay nếu chưa có bằng chứng, hãy để tâm đến hành động, lời nói của chồng nhiều hơn. “Anh với cô ấy chỉ là bạn” Vợ nên hiểu giữa đàn ông và phụ nữ không bao giờ có một tình bạn đơn thuần - Ảnh minh họa: Internet Vợ nên hiểu giữa đàn ông và phụ nữ không bao giờ có một tình bạn đơn thuần. Giữa họ chỉ có mối quan hệ lợi ích, về vật chất hay tình cảm, có thể là ngoại tình. Khi đàn ông muốn phũ bỏ mối quan hệ mờ ám với một người phụ nữ nào khác, họ sẽ gán ghép bằng một câu như thế. Họ muốn vợ tin rằng có một tình bạn như thế. Nhưng phụ nữ nên hiểu, đừng để đàn ông biến mình thành một kẻ ngốc, đừng cho họ cơ hội làm mình tổn thương. Bạn bè gì chứ, tất cả đều chỉ là dối gạt bạn thôi. Ngoại tình bây giờ phổ biến như một căn bệnh không có thuốc chữa ở đàn ông. Đã thế thì phụ nữ càng phải biết cách phòng bệnh hơn, phát hiện lúc nào bệnh đang lăm le tìm đến chồng. Dù sao, là người phụ nữ trong gia đình, việc đầu tiên vẫn là nên biết bảo vệ chồng con trước cám dỗ ngoài kia. Hơn hết, cũng là bảo vệ mình trước tổn thương sau này.

Khi chồng ngoại tình quay về, đây là điều đầu tiên vợ phải nói Một người vợ khôn ngoan ngày từ khi chồng quay về sau khi phản bội sẽ “chặn đường” chồng trước bằng những lời này.

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