Gửi đàn bà bị phản bội: "Khổ đau đủ rồi, hãy vứt bỏ những thứ không xứng đáng với mình"

Phụ nữ yêu 06/12/2022 07:36

Đàn bà có chồng ngoại tình, ai cũng cay đắng, họ chẳng biết mình rốt cuộc vì lý do gì mà chồng lại phản bội mình. Nhiều người kiên quyết ly hôn nhưng nhiều người lại nuốt cay đắng vào trong để hạ mình níu kéo chồng.

Thời nay, đàn ông ngoại tình nhan nhản, họ còn cho mình cái quyền 'bóc bánh trả tiền', phận đàn bà phải biết chấp nhận điều đó. Nghĩ mà thấy chua xót, đời đàn bà chẳng ai muốn mình bạc phước gả cho người đàn ông tồi tệ, nhưng vốn dĩ lòng dạ đàn ông khó đoán. Khi yêu có thể rất mẫu mực, hoàn hảo nhưng cưới về rồi mới lộ bản chất sở khanh, trăng hoa ra bên ngoài.
Giờ chỉ cần mở mạng lên là thấy nhiều clip đánh ghen, vợ bắt quả tang chồng cặp bồ ngay tại trận. Có những người vợ đau khổ, uất ức quá nên ôm cả con thơ đi dạy chồng và nhân tình một bài học. Cay đắng ở chỗ chồng sẵn sàng làm đau vợ con để giang tay ra mà bảo vệ, ôm ấp nhân tình. Lúc này người khổ nhất có lẽ chính là đứa con, khi phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình ra nông nỗi này.

Gửi đàn bà bị phản bội: 'Khổ đau đủ rồi, hãy vứt bỏ những thứ không xứng đáng với mình' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có chồng ngoại tình, ai cũng cay đắng, họ chẳng biết mình rốt cuộc vì lý do gì mà chồng lại phản bội mình. Nhiều người kiên quyết ly hôn nhưng nhiều người lại nuốt cay đắng vào trong để hạ mình níu kéo chồng.
Bởi họ nghĩ hôn nhân bao năm trời không thể vụt mất dễ dàng như vậy được, bởi họ sợ cảnh con cái phải sống mà thiếu thốn tình yêu của cả bố lẫn mẹ. Nên họ hi sinh đời mình để con cái được hạnh phúc.
Chuyện đánh ghen, giật chồng sẽ mãi không bao giờ có hồi kết, đàn ông thời này thì cũng không bao giờ biết đủ. Tham lam cùng lúc muốn có cả vợ lẫn con chiều chuộng mình, còn với những người phụ nữ khác thì bỏ cả danh dự, liêm sỉ, nhân phẩm, chấp nhận để người đời mắng chửi để ăn nằm với chồng người khác.
Đàn bà hạnh phúc là có chồng yêu thương, thủy chung, nhưng nếu bạc phước thì đừng đánh ghen làm gì cả. Bởi có níu giữ được thì đó chỉ là rác, là phế vật mà thôi. đàn ông ngoại tình 1 lần thì sẽ có lần thứ N, nên đàn bà mà dại dột tin vào lời hứa của anh ta là dại vô cùng đấy.

Gửi đàn bà bị phản bội: 'Khổ đau đủ rồi, hãy vứt bỏ những thứ không xứng đáng với mình' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh ta làm đau bạn thì đó là lỗi của anh ta, nhưng nếu bạn chịu để yên cho anh ta giày vò mình hết lần này tới lần khác thì chính bạn là người khổ. Một gã chồng tồi tệ, bán rẻ tình nghĩa vợ chồng để thỏa mãn dục vọng tầm thường thì níu kéo mà làm gì nữa hả đàn bà?
Bao dung khác với cam chịu, phụ nữ đừng nhầm lẫn mà khổ vì đàn ông cả đời.
Lấy chồng rồi, đàn bà ai cũng khóc 1 mình ngàn lần, có "phơi" cho thiên hạ thấy hay không thôi!
Đàn bà muốn hạnh phúc, phải bỏ ngay cái suy nghĩ: "Cứ làm phụ nữ là khổ"
Thời nay, đàn ông ngoại tình nhan nhản, họ còn cho mình cái quyền 'bóc bánh trả tiền', phận đàn bà phải biết chấp nhận điều đó. Nghĩ mà thấy chua xót, đời đàn bà chẳng ai muốn mình bạc phước gả cho người đàn ông tồi tệ, nhưng vốn dĩ lòng dạ đàn ông khó đoán. Khi yêu có thể rất mẫu mực, hoàn hảo nhưng cưới về rồi mới lộ bản chất sở khanh, trăng hoa ra bên ngoài.

Gửi đàn bà bị phản bội: 'Khổ đau đủ rồi, hãy vứt bỏ những thứ không xứng đáng với mình' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giờ chỉ cần mở mạng lên là thấy nhiều clip đánh ghen, vợ bắt quả tang chồng cặp bồ ngay tại trận. Có những người vợ đau khổ, uất ức quá nên ôm cả con thơ đi dạy chồng và nhân tình một bài học. Cay đắng ở chỗ chồng sẵn sàng làm đau vợ con để giang tay ra mà bảo vệ, ôm ấp nhân tình. Lúc này người khổ nhất có lẽ chính là đứa con, khi phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình ra nông nỗi này.
Đàn bà có chồng ngoại tình, ai cũng cay đắng, họ chẳng biết mình rốt cuộc vì lý do gì mà chồng lại phản bội mình. Nhiều người kiên quyết ly hôn nhưng nhiều người lại nuốt cay đắng vào trong để hạ mình níu kéo chồng.
Bởi họ nghĩ hôn nhân bao năm trời không thể vụt mất dễ dàng như vậy được, bởi họ sợ cảnh con cái phải sống mà thiếu thốn tình yêu của cả bố lẫn mẹ. Nên họ hi sinh đời mình để con cái được hạnh phúc.
Chuyện đánh ghen, giật chồng sẽ mãi không bao giờ có hồi kết, đàn ông thời này thì cũng không bao giờ biết đủ. Tham lam cùng lúc muốn có cả vợ lẫn con chiều chuộng mình, còn với những người phụ nữ khác thì bỏ cả danh dự, liêm sỉ, nhân phẩm, chấp nhận để người đời mắng chửi để ăn nằm với chồng người khác.
Đàn bà hạnh phúc là có chồng yêu thương, thủy chung, nhưng nếu bạc phước thì đừng đánh ghen làm gì cả. Bởi có níu giữ được thì đó chỉ là rác, là phế vật mà thôi. đàn ông ngoại tình 1 lần thì sẽ có lần thứ N, nên đàn bà mà dại dột tin vào lời hứa của anh ta là dại vô cùng đấy.
Anh ta làm đau bạn thì đó là lỗi của anh ta, nhưng nếu bạn chịu để yên cho anh ta giày vò mình hết lần này tới lần khác thì chính bạn là người khổ. Một gã chồng tồi tệ, bán rẻ tình nghĩa vợ chồng để thỏa mãn dục vọng tầm thường thì níu kéo mà làm gì nữa hả đàn bà?

Gửi đàn bà bị phản bội: 'Khổ đau đủ rồi, hãy vứt bỏ những thứ không xứng đáng với mình' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tình vợ chồng như xưa đâu thể quay lại, nước đổ đi đâu thể hốt lại được, đàn ông bội bạc thì đừng mong có được sự thủy chung của anh ta. Rất nhiều người vợ tha thứ cho chồng ngoại tình, để rồi tới lúc ôm chồng ngủ mỗi đêm lại cứ nơm nớp lo sợ:
- Liệu anh ấy sẽ còn lừa dối mình nữa không? Liệu anh ấy có còn tư tưởng đến người phụ nữ khác nữa không?
Sống với sự đa nghi, lo lắng đó thì sao mà yên bình được. Đàn ông đã phản bội thì không xứng đáng làm chồng. Đàn bà ạ, đã gom đủ đau thương thì hãy buông bỏ đi cho nhẹ lòng. Đừng sợ cảnh ly hôn, cũng đừng sợ mang tiếng bỏ chồng làm mẹ đơn thân.
Chồng tệ thì cứ bỏ có gì đâu mà phải suy nghĩ. Bạn hãy tự giải thoát đời mình, đừng chấp nhận đau khổ, sống ở quá khứ mãi. Bỏ chồng tệ bạc, đàn bà còn nhiều ngã rẽ khác, khó khăn thử thách nhiều đấy nhưng rồi sẽ thanh thản hơn rất nhiều.
Trên đời này cái gì có thể chung đụng chứ đàn ông sao thể dùng chung được. Chồng mà tồi tệ thì bỏ đi cho nhẹ lòng, ngoài kia cuộc sống vẫn hạnh phúc, yên bình lắm. Đàn bà có dám từ bỏ đau thương để đón nhận hạnh phúc hay không mà thôi.

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Từ khóa:   chuyện ngoại tình phụ nữ yêu tâm sự phụ nữ

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