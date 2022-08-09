“Giang sơn khó đỗi, bản tính khó thay”, 10 tính cách "tố cáo" đàn ông bất tài, khó làm nên nghiệp lớn, phụ nữ đừng mong trông cậy

Người đàn ông thế này không tự tin vào bản thân, dù bên ngoài trông thế nào thì nội tâm vẫn yếu đuối. Phản kháng là cách thức để họ che đậy những yếu điểm của bản thân, để không bị người khác dồn ép mà nhận bất lợi về phía mình.

Đây là kiểu đàn ông có thói quen phủ nhận người khác, chỉ thích phản kháng khi nghe người khác cho ý kiến. Khi bị người khác lên tiếng ra lệnh, anh ta sẽ lập tức phản kháng, tỏ vẻ bực bội không hài lòng.

Bản lĩnh của đàn ông không thể hiện ở những lúc cuộc sống dễ dàng, thảnh thơi mà là khi anh ấy phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Kiểu đàn ông yếu kém thường không thích trải qua vất vả, thay vào đó anh ta sẽ tìm cách nịnh bợ, phũ bỏ trách nhiệm và chỉ tập trung vào việc có ích cho chính mình. Anh ta sẽ mọi cách để có được lợi ích. Đây là kiểu đàn ông sống thoái thác trách nhiệm, không thể làm được việc lớn.

Tính khí thất thường

Đàn ông kém cỏi có tính cách dễ tự ải, nhạy cảm với những hành động, lời nói của người khác. Vì thế mà anh ta thường có tính khí thất thường, không giữ được vẻ điềm đạm. Anh ta cũng khiến người xung quanh cảm thấy áp lực khi giáp tiếp, vì sợ sẽ khiến nội tâm yếu đuối của anh ta tổn thương.

Kiểu đàn ông này thích ở một mình nên khó tạo được thành tựu trong công việc, cuộc sống xã hội. Đàn ông cần có cá tính quảng giao để thu hút những mối quan hệ tốt. Nếu không sửa đối tính cách này thì đàn ông sẽ ngày qua tháng lại làm những công việc không có khả năng phát triển.

Khôn lỏi

Người thông minh được nhìn nhận là người có kiến thức. Nhưng khái niệm thông minh khác với khôn lỏi. Đàn ông khôn lỏi chỉ cố chiếm lấy lợi ích trước mắt, bất chấp thủ đoạn để chiến thẳng, dù là phải chèn ép người khác. Nhưng điều này không chứng minh rằng anh ta tài giỏi. Một người đàn ông tài giỏi thật sự không ngại đối mặt với thử thách nhưng sẽ không giẫm lên người khác để đứng đầu. Anh ấy sẽ kiên trì và nỗ lực đi một con đường quân tử chân chính.

Có thói quen than vãn

Câu cửa miệng của đàn ông bất tài là những lời than vãn, từ những cái nhỏ nhặt tới những việc lớn lao. Vì anh ta cho rằng mọi người và sự việc xung quanh đang làm khó mình. Kiểu đàn ông này thường có suy nghĩ tiêu cực, chỉ thích đổ lỗi, phàn nàn.

Một người đàn ông thành công luôn có một ý chí vững vàng và chủ động trong cuộc sống, sự nghiệp. Anh ấy có thể sinh ra trong nghèo khó, vất vả trưởng thành nhưng không bao giờ cho phép mình mất đi ý chí vươn lên. Đàn ông thiếu ý chí và nghị lực thì không bao giờ thành công được.

Sĩ diện

Đàn ông kém cỏi thường thích khoe khoang, muốn được người khác đánh giá cao nhưng kì thực lại chỉ là hành động giữ thể diện cho bản thân. Một khi bị người khác bốc trần, anh ta sẽ cảm thấy bị đả kích. Đàn ông sĩ diện thích ra oai với người khác, nhưng không thể nhìn nhận yếu điểm để thay đổi. Đây là kiểu đàn ông cố chấp, khó thay đổi để làm nghiệp lớn.

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Thích hưởng thụ hơn thích làm

Có một kiểu đàn ông không có tiền đồ nhất chính là người có tư duy hạn hẹp. Họ không nhìn xa trông rộng, chỉ thích hiện tại hưởng thụ, không quan tâm tương lai. Đàn ông có tư duy thiển cận không thể trở thành người thành công.

Dấu hiệu nhận biết kiểu đàn ông này là thích chơi bời, thích hưởng thủ hơn là làm.

Tự cao tự đại

Đàn ông có lòng tự cao thường xem mình là trung tâm của vũ trụ, phóng đại tầm quan trọng của mình. Vì thế khi đối diện với khó khăn, anh ta chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà không để tâm đến người khác. Anh ta cố chấp không nhận sai, không nghe ý kiến từ người xung quanh. Người đàn ông thế này dễ thất bại trong công việc và cuộc sống.

Đa nghi

Đàn ông đa nghi không có lòng tin vào người khác, thậm chí là nghĩ xấu cho người tốt. Vì thế, kiểu đàn ông này thường kém giao tiếp, không được người khác tín nhiệm. Trong sự nghiệp, người này không quyết đoán, khó làm được việc lớn. Tệ hơn, vì tính cách này mà họ thường phải chịu nhiều áp lực, không thể gánh vác chuyện quan trọng.

Lòng dạ hẹp hòi

Người đàn ông bất tài có lòng dạ hẹp hòi thường giỏi ngụy biện, lắm mưu mô. Họ có tính cách cố chấp ngang ngượng, gió chiều nào theo chiều đó. Đàn ông có lòng dạ hẹp hòi dù có tài năng thế nào cũng không được người xung quanh tin tưởng.