Gái hư lấy được chồng tốt – cuộc sống luôn bất công với phụ nữ?

Phụ nữ yêu 25/11/2018 05:30

Khi gái hư lấy được chồng tốt, những người phụ nữ xung quanh họ phần nhiều sẽ nhảy dựng lên và than trời trách đất. Liệu cuộc sống có luôn bất công với phụ nữ như thế không?

Gái hư lấy được chồng tốt – cuộc sống luôn bất công với phụ nữ? - Ảnh 1
Gái hư liệu có lấy được chồng tốt? - Ảnh minh họa: Internet

Thế nào là gái hư?

Có nhiều quan niệm khác nhau về gái hư. Hư hay ngoan cũng phụ thuộc vào góc nhìn, vào thái độ và hệ quy chiếu của người trong cuộc. Chính vì thế, chúng ta không thể sử dụng một quy chuẩn, một góc độ để đánh giá về một cô gái.

Gái hư theo quan điểm truyền thống thường là những người ăn mặc hở hang, không biết phép tắc, không giữ ý tứ. Một người con gái ăn chơi, đua đòi, không phải là nữ công gia chánh cũng dễ bị các cụ đánh giá là đứa con gái hư.

Như vậy cũng dễ hiểu, bởi theo quan điểm truyền thống, phụ nữ tốt phải là những người có được “tam tòng, tứ đức”. Con gái hư theo cách nhìn của những người truyền thống thường hơi khắt khe, bởi quan niệm về phụ nữ và bình đẳng giới thời đó cũng khác.

Xã hội thay đổi, quan niệm cũng được cởi mở hơn. Phụ nữ được xã hội nhìn theo một con mắt khác. Quan niệm về con gái hư cũng được định nghĩa lại không còn cứng nhắc như xưa.

Quan niệm về con gái hư ngày càng khác xưa
Quan niệm về con gái hư ngày càng khác xưa - Ảnh minh họa: Internet

Gái hư có lấy được chồng tốt?

Nhiều người cho rằng, càng lả lơi lại dễ lấy được chồng tốt. Có vẻ như rất nhiều cô gái không mấy được nhiều người quý mến và yêu thương lại có duyên lấy được chồng tốt. Nhiều người phụ nữ cảm thấy bất công vì sự khập khiễng trong cách mà các chàng trai lựa chọn người phụ nữ của đời mình. 

Hạnh phúc, hôn nhân, tình yêu đôi khi không có một quy luật nào. Không phải lúc nào trai tài cũng sẽ đi với gái sắc, không phải một người đàn ông tuyệt vời phải lấy một phụ nữ hoàn hảo không kém. Điều đó xảy ra, nhưng không phải là tất cả. Chữ duyên đôi khi quyết định phần nhiều đến cuộc sống hạnh phúc hôn nhân.

Một cô gái đẹp, mặn mà, thùy mị, nết na trong cách nhìn của những người truyền thống đôi khi lại không nhận lại được những gì như mình kỳ vọng. Câu chuyện “hồng nhan bạc mệnh” có lẽ cũng xảy ra ở thời hiện đại. Có những người phụ nữ hời hợt với chính mình, hời hợt với cuộc sống lại nhận được nhiều điều đẹp đẽ, nhiều điều tuyệt vời hơn.

Hạnh phúc sẽ đến với những người xứng đáng
Hạnh phúc sẽ đến với những người xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc sẽ đến với những người xứng đáng

Đôi khi chúng ta cảm thấy bất công khi có những cô gái hư lại lấy được chồng tốt. Nhưng cuộc sống không thể màu hồng mãi được. Việc bạn lấy được một người chồng tốt không có nghĩa là bạn sẽ có được hạnh phúc cả đời. Sự khập khiễng trong mối quan hệ hai vợ chồng đôi khi khiến cho cuộc hôn nhân dễ bị tan vỡ.

Là phụ nữ, đừng thụ động chờ đợi một người đàn ông tốt đến bên mình. Đừng mãi cố gắng tìm cách để làm sao mình có thể lấy được trái tim họ. Hãy cố gắng trở thành một người phụ nữ tuyệt vời, để đàn ông chủ động đến bên cạnh mình. Phụ nữ thường chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu và trong cả hôn nhân. Vì vậy, hãy thực sự là người làm chủ mối quan hệ giữa bạn và người ấy.

Bạn có thể lo lắng về những câu chuyện gái hư lấy được chồng tốt, nhưng bạn không thể đánh mất lòng tự trọng, phẩm giá và chính con người của bạn. Hãy trở thành người phụ nữ xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Làm sao để lấy được người chồng tốt? – câu hỏi muôn thuở của chị em phụ nữ

Làm sao để lấy được người chồng tốt? – câu hỏi muôn thuở của chị em phụ nữ

Làm sao để lấy được người chồng tốt? Đó hẳn là câu hỏi của phần lớn các chị em phụ nữ. Bởi định nghĩa về cái tốt, cái đẹp của mỗi người không ai giống ai, cho nên để có đáp án cũng là một chặng hành trình dài.

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