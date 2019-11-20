Đừng ly hôn dễ dàng, nhưng cũng đừng sợ ly hôn, muốn bình yên phụ nữ phải biết đủ 2 thứ

Có rất nhiều người phụ nữ đặt chân lên con thuyền hôn nhân, họ kỳ vọng nhiều vào người chồng, rằng anh ấy sẽ yêu thương, trân trọng và một lòng một dạ thủy chung với mình. Nhưng sau vài năm kết hôn, họ mệt mỏi khi phải chống chọi mọi thứ một mình.

Phụ nữ hạnh phúc nhất chính là lúc biết đủ, biết hài lòng với những thứ bản thân mình đang nắm giữ.

Đàn bà luôn ý thức rằng mình muốn cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên nhưng thay vì buông bỏ những điều làm mình buồn, những người làm mình đau thì họ cứ cố chấp níu kéo. Trên hết, phụ nữ hạnh phúc hay không còn tùy thuộc vào việc họ có biết đủ 2 điều này hay không?

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn bình yên, bởi sau những giông bão ập đến thì chẳng còn sức lực để hơn thua, tranh giành với ai nữa. Trong tình yêu cũng vậy, người ta khao khát tìm đến sự bình yên, nhưng không phải ai cũng dễ dàng có được điều tưởng chừng rất đơn giản đó.

Phụ nữ hạnh phúc vì biết đủ 2 điều quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

1. Đủ yêu thì giữ

Trong tình yêu hôn nhân, điều quan trọng nhất đó là hết mình với người bạn đời mà không phải ân hận cả. Bởi tình cảm không phải là sự tính toán thiệt hơn, đó là chân thành.

Người phụ nữ hạnh phúc nhất chính là đời này gặp được người chồng dù bề ngoài không xuất chúng, sự nghiệp cũng không mấy thành công, nhưng anh ấy mang cả trái tim ra để yêu, bao bọc và che chở cho người phụ nữ.

Đã là vợ chồng, ai rồi cũng sẽ mắc những lỗi lầm, nhỏ hay lớn đều có thể dẫn tới chuyện ly hôn. Nhưng nếu như tình yêu của cả hai đủ lớn, cảm thấy vẫn còn có thể cho nhau một cơ hội thì đừng buông tay. Duyên phận là điều kỳ diệu, khó có thể tả bằng lời được, nếu kiếp này đã gặp được nhau thì đừng dễ dàng đánh mất nhau vì những chuyện nhỏ nhặt trong đời.

Đã là vợ chồng, ai rồi cũng sẽ mắc những lỗi lầm, nhỏ hay lớn đều có thể dẫn tới chuyện ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện dại dột nhất mà đàn bà thường làm là buông tay khi trong lòng còn yêu và biết đối phương vẫn còn yêu mình. Đời này đàn bà lỡ chuyến xe này sẽ có chuyến xe khác nhưng bỏ lỡ người đàn ông mình yêu thì khó mà tìm lại được người thứ hai yêu mình nhiều đến thế.

Tình yêu giữa vợ và chồng không phải lúc nào cũng ngọt ngào như phim ngôn tình, mà đơn giản chỉ là khi có sóng gió có thể nương tựa vào nhau. Bình dị như vậy thôi. Và nếu bạn đang có được điều quý giá đó, nhất định hãy giữ thật chặt.

2. Đủ buồn thì buông

Có câu nói: "Đừng ly hôn dễ dàng, nhưng cũng đừng sợ ly hôn'', đây chính là chân lý mà phụ nữ cần nhớ để có được bình yên. Sau những cố gắng, nỗ lực hàn gắn cuộc hôn nhân của mình mà kết quả vẫn là số 0 thì chỉ có một đáp án là buông tay người đàn ông đó.

Phụ nữ hạnh phúc sống thật chậm, cười thật tươi, sống chân thành và cố gắng hết mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì nếu yêu và cưới một người chồng mà lúc nào đàn bà cũng buồn, cũng tự đối diện với cô đơn và tự lau nước mắt thì thôi buông tay đi cho nhẹ lòng. Người ta vốn dĩ không thương mình mà mình cứ mang cả lòng này hướng về người ta thì do họ bất công với mình hay tự mình bất công với mình? Đôi khi biết chấp nhận thực tế, buông tay đúng lúc lại là một loại năng lực của phụ nữ hạnh phúc.

Cuộc đời này phụ nữ sẽ không ngừng gặp gỡ và sai lầm, cho nên không nên tiếc về những sai lầm đó. Sai lầm chẳng qua cũng là vì chúng ta đã gặp nhầm người mà thôi.

Khi mệt mỏi, đủ đau khổ rồi thì đừng ép bản thân phải chịu đựng thêm nữa. Có những thứ mất đi rồi con người ta mới thấy tiếc, nhưng có những thứ mất đi rồi lại khiến mình nhẹ lòng, khoan khoái và dễ đón nhận hạnh phúc hơn.

Phụ nữ hạnh phúc sẽ sống thật chậm, cười thật tươi, sống chân thành và cố gắng hết mình. Thế là đủ!