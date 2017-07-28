Động vật ba chân thì hiếm chứ đàn ông ba chân thiếu gì, bỏ đi em!

Phụ nữ yêu 28/07/2017 17:05

Tuổi thanh xuân luôn hừng hực sức trẻ và sự nồng nàn yêu đương. Nhưng cũng vì thế, không ít cô gái đã tự đánh mất niềm vui, hạnh phúc của đời mình chỉ vì những quyết định vội vàng, thiếu chín chắn.

Tình yêu thời nông nổi

Đàn bà yêu hết mình chẳng sai nhưng đừng lụy tình em ạ, bởi mình còn không thương mình thì sao đòi hỏi người khác thương em!

18 tuổi khi bạn bè còn hồn nhiên trên giảng đường Đại học, em theo người đàn ông kia về nhà bắt đầu cuộc sống làm vợ, làm dâu. Đó là người đàn ông có nước da ngăm đen và nụ cười như rót mật. Mẹ bảo, đàn ông chưa có việc làm ổn định, miệng lưỡi lại dẻo quẹo như anh ta trăng hoa lắm, nhưng em không tin. Em nói em sẽ làm anh ấy thay đổi. Ngày “bác sĩ bảo cưới”, em theo người ta về nhà.

Hạnh phúc hôn nhân của cặp vợ chồng son những ngày đầu chẳng bù được nỗi lo cơm áo gạo tiền. Gia đình chồng cũng chẳng mấy khá giả nên chẳng giúp được gì. Mỗi lần thèm ăn, dấm dúi cho con thêm chút xíu, mẹ chồng thấy lại móc ngoáy : “Đàn bà ăn vụng”, “chồng trầy trật ngoài kia, con vợ thì ở nhà chẳng biết điều”. Vậy là đành nhịn, có thèm cũng chỉ dám về nhà ngoại mới dám ăn.

Động vật ba chân thì hiếm chứ đàn ông ba chân thiếu gì, bỏ đi em! - Ảnh 1
Nhiều người phải trả giá chỉ vì những quyết định thiếu chín chắn của tuổi trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Để rồi biết trách ai?

Đằng nội không thương đã đành, người đàn ông từng hứa hẹn chở che cho em suốt cuộc đời cũng quay lưng nốt. Ban đầu anh ta chỉ im lặng, bỏ ra ngoài. Nhưng sau này mỗi lần công việc gặp trục trặc, anh ta bắt đầu đá thúng đụng nia, mắng em là đồ ăn bám, “con gái không biết giữ mình thì trách ai?”…

Em mang thai, chẳng son phấn lụa là như thời còn con gái. Tóc xơ cứng, da cũng chẳng còn mịn màng, lại thêm nghén chẳng ăn được gì nên người cứ xác xơ. Anh lại càng có cớ đi biền biệt.

Đỉnh điểm là ngày em phát hiện tin nhắn zalo của một cô gái lạ khi anh đã ngủ say “Em nhớ anh”. Anh ngoại tình hơn tháng nay mà em chẳng hề hay biết. Em gào khóc, lôi người đàn ông kia dậy để nói chuyện cho rõ ràng, đáp lại chỉ là cú đá lộn nhào xuống đất. Máu lênh láng. Em ngất lịm.

Mất con, em gào khóc như điên dại. Em về nhà ngoại hơn tuần nay, anh có qua xin lỗi hứa thay đổi, hứa dứt khoát với người đàn bà kia. Nhưng nỗi đau mất con còn đó. Em không quên được. Song em vẫn chưa dám dứt khoát với con người bội bạc ấy, em sợ người đàn bà mới chỉ học hết cấp 3, không nghề nghiệp, bằng cấp, mang tiếng đã qua một đời chồng như em liệu còn có thể tìm được một người thương em thật lòng?

Động vật ba chân thì hiếm chứ đàn ông ba chân thiếu gì, bỏ đi em! - Ảnh 2
Đàn bà đừng bao giờ lụy tình - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện của em cứ làm tôi ám ảnh mãi. Tôi nghĩ cuộc đời mỗi người đều do chính bản thân mình quyết định.

Đàn bà có thể không chồng hoặc có chồng, nhưng nhất định phải hạnh phúc. Đàn bà không hạnh phúc thì có chồng cũng bằng không. Đàn bà có chồng mà cô đơn thì thà sống một mình cho đỡ tủi.

Lấy chồng về làm chồng, chứ không phải lấy chồng về làm đĩ! Mà đĩ làm xong còn biết lấy tiền về, lấy chồng về có khi còn không bằng đĩ.

Đàn bà yêu hết mình chẳng sai nhưng đừng lụy tình em ạ, bởi mình còn không thương mình thì sao đòi hỏi người khác thương em! Đàn bà có lúc phải biết tuyệt tình mới hạnh phúc, không tổn thương mình.

Động vật ba chân thì hiếm chứ đàn ông ba chân ngoài kia đâu thiếu gì, bỏ đi em mà làm lại cuộc đời!

Nếu chồng ngoại tình khiến đàn bà đau một thì đây là thứ khiến họ đau gấp mười

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Với đàn bà đây là chính là thứ gây đau đớn dài lâu hơn cả việc chồng mình ngoại tình.

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