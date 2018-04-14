Đối với phụ nữ điều quan trọng nhất không phải là đàn ông mà là…

Phụ nữ yêu 14/04/2018 12:31

Đã bao giờ chị em tự hỏi điều quan trọng nhất đối với bản thân mình là gì hay chưa?

Chị em thường tâm đắc với nhau rằng “ phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”… Thế nhưng nếu cứ nghĩ như vậy thì đây chắc chắn là điều không đúng đắn và chị em cứ mãi sống dựa vào hình bóng của người chồng mà không thể dứt ra được. Phụ nữ không hoàn toàn hơn nhau ở tấm chồng mà chính là hơn nhau ở cái bản lĩnh, hơn nhau ở chính bản thân mình đấy các chị em ạ!

Cuộc đời ngắn ngủi lắm, chị em đừng bao giờ sống vì ai quá nhiều, cũng đừng hy sinh quá mức vì những điều không đáng. Thay vào đó hãy sống cho bản thân, biết chăm sóc, giáo dục con cái thật tốt và không quên báo hiếu với cha mẹ.

Đối với phụ nữ điều quan trọng nhất không phải là đàn ông mà là… - Ảnh 1
Cuộc đời ngắn ngủi lắm, chị em đừng bao giờ sống vì ai quá nhiều, cũng đừng hy sinh quá mức vì những điều không đáng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ sau khi kết hôn đều toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng con, gia đình chồng mà quên mất rằng đã từ lâu mình không còn chăm chút cho bản thân, không dành thời gian nghỉ ngơi, tụ tập bạn bè… Phải chăng người phụ nữ sau khi kết hôn là mất tất cả những quyền lợi đó? Là chính bản thân chúng ta đã đánh mất những quyền lợi đó. Phụ nữ quên mất bản thân mình để rồi suốt ngày quanh quẩn ở việc cơ quan, việc nhà, bếp núc, con cái…. Và bản thân ngày càng “xập xệ”, trong khi chồng lúc nào cũng bảnh bao, thơm tho. Đến khi chồng ngoại tình mới khóc lóc, kêu than, dằn vặt thì có ích gì đâu.

Phụ nữ ấy mà, phải sống độc lập, tự chủ, tự tin, biết yêu thương trân trọng chính bản thân mới có hạnh phúc. Không cần phải níu kéo cũng không cần khóc lóc vì người đàn ông không xứng, vì những gì vốn chẳng thuộc về bản thân.

Đối với phụ nữ điều quan trọng nhất không phải là đàn ông mà là… - Ảnh 2
Phụ nữ ấy mà, phải sống độc lập, tự chủ, tự tin, biết yêu thương trân trọng chính bản thân mới có hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ đừng bao giờ cho rằng đàn ông là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Ba điều quan trọng nhất của phụ nữ chính là biết yêu thương bản thân, chăm sóc con cái thật tốt và báo hiếu với bố mẹ.

Phụ nữ hãy biết yêu thương bản thân mình, tận hưởng cuộc sống vì cuộc đời này rất ngắn ngủi; thanh xuân qua đi sẽ không ai lấy lại được. Vì thế đừng bao giờ chỉ biết bù đầu vào cơm nước, con cái, cơ quan mà hãy chia sẻ với chồng; bắt người đàn ông phải có trách nhiệm với con cái, gia đình. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, làm đẹp để bản thân mình lúc nào cũng thơm tho, sạch và đẹp. Khi phụ nữ đẹp chẳng phải lo đánh ghen hay giữ chồng mà chính chồng phải tìm cách giữ bạn. Hãy cứ thử mà xem phụ nữ nhé!

Đối với phụ nữ điều quan trọng nhất không phải là đàn ông mà là… - Ảnh 3
Phụ nữ hãy biết yêu thương bản thân mình, tận hưởng cuộc sống vì cuộc đời này rất ngắn ngủi - Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng thứ hai của phụ nữ chính là việc nuôi dạy, chăm sóc con cái thật tốt. Hãy nhớ chồng có thể không có nhưng phụ nữ nhất định phải có con. Phụ nữ sinh ra đã được ban tặng thiên chức làm mẹ, khả năng sinh nở. Thế nên hãy toàn tâm toàn ý chăm sóc, giáo dục con từ ngay khi còn trong bụng mẹ để chúng có thể trở thành những con người hữu ích cho xã hội. Nhìn con trưởng thành, khôn lớn mỗi ngày và thành những người có ích chắc chắn đó sẽ là niềm vui vô bờ bến với bất cứ người phụ nữ nào.

Thứ ba – điều quan trọng mà mọi phụ nữ phải ghi nhớ đó là báo hiếu với cha mẹ. Hãy nhớ cha mẹ đã mất thời gian sinh thành, dưỡng dục và luôn bên ta mỗi khi ta thất bại hay thành công. Thế nên đừng mải mê chăm sóc cho nhà chồng mà quên mất rằng chữ hiếu đối với đấng sinh thành quan trọng lắm. Hãy báo hiếu với bố mẹ bằng những việc làm thiết thực như nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn, dành thời gian cho bố mẹ, nói yêu thương cha mẹ nhiều hơn, sống thật tốt để cha mẹ yên lòng,….

Phụ nữ hãy sống thật tốt với mình và coi trọng nhất ba điều kể trên để có một cuộc sống hạnh phúc. Đừng hy sinh hay vứt bỏ bản thân mà sống hết mình cho một người đàn ông nhé!

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Từ khóa:   phụ nữ hạnh phúc phụ nữ

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