Đàn ông có khá nhiều bí mật. Họ ít khi tâm sự những nỗi niềm trong lòng mình cho người khác biết. Những điều họ mong muốn có được ở phụ nữ cũng ít khi nói ra. Có nhiều người vợ thường than phiền và thắc mắc muốn biết được chồng đang nghĩ gì, muốn gì. Đôi khi họ không biết phải thay đổi như thế nào để vừa lòng chồng. Bạn đừng lo lắng, hãy đọc bài viết này để biết được những suy nghĩ thầm kín của anh ấy và cải thiện bản thân một cách tốt nhất có thể.

Không chỉ có đàn bà mới thích được khen, mà đàn ông cũng khao khát nhận được những lời tán dương từ vợ. Là vợ, bạn nên nhớ dành cho chồng những lời khen khi anh ấy làm tốt. Hoặc khi anh ấy gặp khó khăn, bế tắc trong công việc, bạn hãy động viên, an ủi chồng. Đàn ông mang trên mình rất nhiều trách nhiệm, áp lực, nhưng lại có lòng tự trọng khá lớn. Anh ấy không bao giờ than phiền với ai, vì sợ sẽ đánh mất danh dự của mình. Nếu bạn chưa bao giờ dành cho chồng lời khen chân thành, bây giờ hãy tập nói những lời đó. Những lời của bạn sẽ giúp anh ấy có nhiều động lực hơn trong cuộc sống.

Đàn ông lúc nào cũng muốn tạo hình ảnh mạnh mẽ và tự tin trong mắt người khác. Anh ấy sợ bản thân sẽ yếu mềm nên không thường bộc lộ cảm xúc của mình. Cũng vì vậy, anh ấy luôn có vô số điều bí mật và cảm xúc không bao giờ để lộ cho người khác biết. Là vợ, bạn hãy quan sát thái độ, cũng như cử chỉ của chồng để biết được anh ấy đang buồn, vui như thế nào. Khi đó, bạn hãy dành cho chồng một cái ôm an ủi, động viên, giúp anh ấy vượt qua khó khăn trước mắt.

Anh đang ghen đó

Là vợ, bạn đừng thách thức lòng ghen tuông của chồng. Anh ấy không thích bạn bắt chuyện với người đàn ông khác, cũng như không thích bạn dành quá nhiều thời gian cho việc nhà. Phụ nữ nên biết cách dung hòa giữa công việc và chồng con, dành cho chồng khoảng thời gian thân mật để cả hai hiểu nhau hơn. Khi đó chắc chắn, tình cảm của vợ chồng bạn sẽ càng thăng hoa và nồng nàn hơn.

Em đừng hỏi những câu khó như vậy, anh không trả lời được

Phụ nữ luôn có nhiều thắc mắc và thường đặt những câu hỏi phiền phức. Nhưng với lòng tự trọng cao ngất trời, anh ấy không thể để bạn biết anh ấy có nhiều thiếu sót nên cố gắng đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất. Điều đó khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Là vợ tâm lý, bạn nên dành cho chồng thời gian nghỉ ngơi sau khi bận rộn với công việc bên ngoài. Nếu không thể chu toàn cho anh ấy, tốt nhất bạn không nên làm phiền chồng bằng những câu hỏi phức tạp.

Anh sợ

Bạn đừng tưởng người đàn ông của mình là siêu nhân hay anh hùng. Anh ấy vốn dĩ vẫn là một con người bình thường với những nỗi sợ như sợ gián, sợ chuột… Chẳng qua là anh ấy không muốn bộc lộ những khuyết điểm của mình cho người khác biết mà thôi. Tốt nhất, bạn đừng nên thách thức chồng làm những điều mà anh ấy sợ.