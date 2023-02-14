Độc đáo lễ Valentine trên khắp thế giới: Cách nói 'I love you' bằng 15 ngôn ngữ khác nhau!

Phụ nữ yêu 14/02/2023 13:00

Ngày lễ tình nhân đang đến gần và các cặp đôi trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho ngày đặc biệt này.

Độc đáo lễ Valentine trên khắp thế giới: Cách nói 'I love you' bằng 15 ngôn ngữ khác nhau! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày Valentine hay còn gọi là ngày tình yêu được tổ chức hàng năm vào ngày 14 tháng 2. Vào ngày này, các cặp đôi bày tỏ tình yêu của mình dành cho nhau và thực hiện những sắp xếp đặc biệt để làm cho ngày đặc biệt hơn.

Quan trọng nhất, các cặp đôi cố gắng bày tỏ tình yêu của mình với nhau bằng cách nói "Anh yêu em", ba từ kỳ diệu chứa đựng rất nhiều ý nghĩa về mặt tình yêu. Nhân dịp đặc biệt này, đây là cách bạn có thể nói "Anh yêu em" bằng 15 ngôn ngữ khác nhau.

Tiếng Anh

  • "I love you"
Độc đáo lễ Valentine trên khắp thế giới: Cách nói 'I love you' bằng 15 ngôn ngữ khác nhau! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những cụm từ được nói phổ biến nhất trên thế giới. Đó là cách đơn giản nhất để thể hiện tình yêu của một người dành cho người khác.

Tiếng Hin-ddi

  • “मैं तुमसे प्यार करता हुँ” (tumse pyar karta hoon)

Người Ấn Độ không phải lúc nào cũng là những người đầu tiên công khai tình yêu của họ. Nhưng khi họ làm vậy, đó là một cảm giác đẹp đẽ và thân mật. Mọi người nói điều này khi họ muốn cam kết với người kia và xem tình yêu của họ có khả năng đến mức nào.

Tiếng Ả Rập

  • “मैं तुमसे प्यार करता हुँ” (tumse pyar karta hoon)
Độc đáo lễ Valentine trên khắp thế giới: Cách nói 'I love you' bằng 15 ngôn ngữ khác nhau! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người Pháp

  • “Je t'aime”
Độc đáo lễ Valentine trên khắp thế giới: Cách nói 'I love you' bằng 15 ngôn ngữ khác nhau! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tiếng Pháp được mệnh danh là ngôn ngữ của tình yêu và bạn có thể bày tỏ tình cảm bất diệt của mình với người ấy bằng tiếng Pháp. Để làm cho nó trở nên đặc biệt hơn và nếu bạn có điều kiện, bạn có thể đi du lịch đến Paris và cầu hôn đối tác của mình bằng câu 'Anh yêu em' đẹp đẽ và thân mật.

Người Tây Ban Nha

  • “Te amo”

Điều này tạo ra một khuynh hướng rất nồng nàn và mãnh liệt cho 'I love you'. Người Tây Ban Nha thể hiện tình yêu của họ rất cởi mở và mọi người đảm bảo rằng đối tác của họ biết họ yêu họ nhiều như thế nào bằng những cử chỉ thân thiết. 'Te amo' mang đến sự gần gũi thực sự.

Tiếng Đức

  • “Ich liebe Dich”
Độc đáo lễ Valentine trên khắp thế giới: Cách nói 'I love you' bằng 15 ngôn ngữ khác nhau! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đã phải lòng một người Đức, đây là đóng góp đẹp đẽ nhất mà bạn có thể làm cho nền văn hóa của họ. Người Đức thích thể hiện tình yêu của họ với đối tác của họ, nhưng theo một cách rất riêng tư và thân mật. Vì vậy, nói điều này, có thể làm cho ngày của họ thêm đặc biệt boeets bao bởi lời nói ngọt ngào của bạn.

Người Trung Quốc

  • “我爱你” (wǒ ài nǐ)

Khi người Trung Quốc cầu hôn nhau, họ hiếm khi nói 'wǒ ài nǐ' vì nó có vẻ quá mạnh mẽ. Nhưng một người luôn có thể khiến đối tác của họ cảm thấy đặc biệt hơn bằng cách nói điều này. Mọi người thường chọn cách nói 'Tôi thích bạn' này nhiều hơn.

Tiếng Nhật

  • “愛してる” (aishi teru)

Trong văn hóa Nhật Bản, tình yêu được coi là một cảm xúc mạnh mẽ và mọi người được khuyến khích thể hiện tình yêu của mình thường xuyên hơn. Nhưng khi người Nhật thốt ra 'aishi teru', điều đó có nghĩa là họ thực sự muốn cam kết với đối tác của mình về tình cảm chân thành.

Tiếng Swahili

  • “Nakupenda”
Độc đáo lễ Valentine trên khắp thế giới: Cách nói 'I love you' bằng 15 ngôn ngữ khác nhau! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Tiếng Swahili là ngôn ngữ phổ biến nhất ở châu Phi và câu nói 'Anh yêu em' có thể rất lãng mạn. Để làm cho nó mãnh liệt hơn nữa, bạn có thể nói “Nakupenda sana” có nghĩa là tôi yêu bạn rất nhiều.

Hàn Quốc

  • “사랑해” (saranghae)
Độc đáo lễ Valentine trên khắp thế giới: Cách nói 'I love you' bằng 15 ngôn ngữ khác nhau! - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Phim truyền hình Hàn Quốc đã chiếm lĩnh thế giới với cốt truyện rất lãng mạn và dễ thương. Chắc hẳn bạn đã rất thường xuyên nghe đến phiên bản tiếng Hàn của "Anh yêu em" và cách thể hiện tình yêu này được biết là rất, rất lãng mạn!

Người Hy Lạp

  • “Σ΄αγαπώ” (se agapo)

Người Hy Lạp sử dụng biểu hiện tình yêu này để thú nhận với nhau những gì họ cảm thấy. Người Hy Lạp nói 'Tôi nhớ em' rất nhiều. Nhưng bây giờ mọi người đã bắt đầu bày tỏ tình yêu của họ bằng cách nói 'Tôi yêu em rất nhiều'.

Người Ý

  • “Ti amo” 

Người Ý cũng được biết đến là nhạc trưởng của tình yêu. Họ nổi tiếng là người công khai bày tỏ tình yêu với bạn đời trước mặt mọi người. Họ không ngại nói 'Anh yêu em rất nhiều'.

Tiếng Bồ Đào Nha

  • “Eu te amo”

Người Bồ Đào Nha biết nghệ thuật của tình yêu khi bày tỏ tình yêu của họ. Họ cũng rất đặc biệt trong việc nói "Anh yêu em" và chỉ nói khi họ chắc chắn rằng mình muốn ở bên người đó.

Tiếng Urdu

  • “ میں تم سے پیار کرتا ہوں”

Nói 'Anh yêu em' bằng tiếng Urdu có thể là một cách thể hiện tình yêu nồng nhiệt với đối tác của bạn. Ngôn ngữ tiếng Urdu rất thơ mộng và lãng mạn và làm cho màn cầu hôn tuyệt vời hơn gấp mười lần!

Tiếng Nga

  • “Я тебя люблю (ya tebya liubliu)”
Độc đáo lễ Valentine trên khắp thế giới: Cách nói 'I love you' bằng 15 ngôn ngữ khác nhau! - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Người Nga biết cách xoay quanh tình yêu và sự quyến rũ. Nếu bạn định cầu hôn đối tác của mình theo một cách khác, thì nói "Anh yêu em" với họ bằng tiếng Nga có thể là một ý tưởng tuyệt vời.

Theo Times of India

Valentine là ngày gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của 3 ngày Valentine đỏ, đen, trắng ít người biết

Valentine là ngày gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của 3 ngày Valentine đỏ, đen, trắng ít người biết

Sắp tới đây sẽ đến một ngày được các cặp đôi mong chờ nhất trong năm là Ngày lễ tình nhân (14/2). Tuy nhiên, ngoài ngày Valentine Đỏ 14/2 thì còn có cả ngày Valentine trắng 14/3 và ngày Valentine đen 14/4. Các bạn đã hiểu hết ý nghĩa của các ngày này chưa, hãy cùng tìm hiểu nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   cách thể hiện tình yêu ý nghĩa ngày valentine những cách bày tỏ tình cảm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 27 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 29 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 36 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 37 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 57 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận