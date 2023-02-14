Quan trọng nhất, các cặp đôi cố gắng bày tỏ tình yêu của mình với nhau bằng cách nói "Anh yêu em", ba từ kỳ diệu chứa đựng rất nhiều ý nghĩa về mặt tình yêu. Nhân dịp đặc biệt này, đây là cách bạn có thể nói "Anh yêu em" bằng 15 ngôn ngữ khác nhau.

Ngày Valentine hay còn gọi là ngày tình yêu được tổ chức hàng năm vào ngày 14 tháng 2. Vào ngày này, các cặp đôi bày tỏ tình yêu của mình dành cho nhau và thực hiện những sắp xếp đặc biệt để làm cho ngày đặc biệt hơn.

Đây là một trong những cụm từ được nói phổ biến nhất trên thế giới. Đó là cách đơn giản nhất để thể hiện tình yêu của một người dành cho người khác.

Tiếng Hin-ddi

“मैं तुमसे प्यार करता हुँ” (tumse pyar karta hoon)

Người Ấn Độ không phải lúc nào cũng là những người đầu tiên công khai tình yêu của họ. Nhưng khi họ làm vậy, đó là một cảm giác đẹp đẽ và thân mật. Mọi người nói điều này khi họ muốn cam kết với người kia và xem tình yêu của họ có khả năng đến mức nào.

Tiếng Ả Rập

“मैं तुमसे प्यार करता हुँ” (tumse pyar karta hoon)

Ảnh minh họa: Internet

Người Pháp

“Je t'aime”

Ảnh minh họa: Internet

Tiếng Pháp được mệnh danh là ngôn ngữ của tình yêu và bạn có thể bày tỏ tình cảm bất diệt của mình với người ấy bằng tiếng Pháp. Để làm cho nó trở nên đặc biệt hơn và nếu bạn có điều kiện, bạn có thể đi du lịch đến Paris và cầu hôn đối tác của mình bằng câu 'Anh yêu em' đẹp đẽ và thân mật.

Người Tây Ban Nha

“Te amo”

Điều này tạo ra một khuynh hướng rất nồng nàn và mãnh liệt cho 'I love you'. Người Tây Ban Nha thể hiện tình yêu của họ rất cởi mở và mọi người đảm bảo rằng đối tác của họ biết họ yêu họ nhiều như thế nào bằng những cử chỉ thân thiết. 'Te amo' mang đến sự gần gũi thực sự.

Tiếng Đức

“Ich liebe Dich”

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đã phải lòng một người Đức, đây là đóng góp đẹp đẽ nhất mà bạn có thể làm cho nền văn hóa của họ. Người Đức thích thể hiện tình yêu của họ với đối tác của họ, nhưng theo một cách rất riêng tư và thân mật. Vì vậy, nói điều này, có thể làm cho ngày của họ thêm đặc biệt boeets bao bởi lời nói ngọt ngào của bạn.

Người Trung Quốc

“我爱你” (wǒ ài nǐ)

Khi người Trung Quốc cầu hôn nhau, họ hiếm khi nói 'wǒ ài nǐ' vì nó có vẻ quá mạnh mẽ. Nhưng một người luôn có thể khiến đối tác của họ cảm thấy đặc biệt hơn bằng cách nói điều này. Mọi người thường chọn cách nói 'Tôi thích bạn' này nhiều hơn.

Tiếng Nhật

“愛してる” (aishi teru)

Trong văn hóa Nhật Bản, tình yêu được coi là một cảm xúc mạnh mẽ và mọi người được khuyến khích thể hiện tình yêu của mình thường xuyên hơn. Nhưng khi người Nhật thốt ra 'aishi teru', điều đó có nghĩa là họ thực sự muốn cam kết với đối tác của mình về tình cảm chân thành.

Tiếng Swahili

“Nakupenda”

Ảnh minh họa: Internet

Tiếng Swahili là ngôn ngữ phổ biến nhất ở châu Phi và câu nói 'Anh yêu em' có thể rất lãng mạn. Để làm cho nó mãnh liệt hơn nữa, bạn có thể nói “Nakupenda sana” có nghĩa là tôi yêu bạn rất nhiều.

Hàn Quốc

“사랑해” (saranghae)

Ảnh minh họa: Internet

Phim truyền hình Hàn Quốc đã chiếm lĩnh thế giới với cốt truyện rất lãng mạn và dễ thương. Chắc hẳn bạn đã rất thường xuyên nghe đến phiên bản tiếng Hàn của "Anh yêu em" và cách thể hiện tình yêu này được biết là rất, rất lãng mạn!

Người Hy Lạp

“Σ΄αγαπώ” (se agapo)

Người Hy Lạp sử dụng biểu hiện tình yêu này để thú nhận với nhau những gì họ cảm thấy. Người Hy Lạp nói 'Tôi nhớ em' rất nhiều. Nhưng bây giờ mọi người đã bắt đầu bày tỏ tình yêu của họ bằng cách nói 'Tôi yêu em rất nhiều'.

Người Ý

“Ti amo”

Người Ý cũng được biết đến là nhạc trưởng của tình yêu. Họ nổi tiếng là người công khai bày tỏ tình yêu với bạn đời trước mặt mọi người. Họ không ngại nói 'Anh yêu em rất nhiều'.

Tiếng Bồ Đào Nha

“Eu te amo”

Người Bồ Đào Nha biết nghệ thuật của tình yêu khi bày tỏ tình yêu của họ. Họ cũng rất đặc biệt trong việc nói "Anh yêu em" và chỉ nói khi họ chắc chắn rằng mình muốn ở bên người đó.

Tiếng Urdu

“ میں تم سے پیار کرتا ہوں”

Nói 'Anh yêu em' bằng tiếng Urdu có thể là một cách thể hiện tình yêu nồng nhiệt với đối tác của bạn. Ngôn ngữ tiếng Urdu rất thơ mộng và lãng mạn và làm cho màn cầu hôn tuyệt vời hơn gấp mười lần!

Tiếng Nga

“Я тебя люблю (ya tebya liubliu)”

Ảnh minh họa: Internet

Người Nga biết cách xoay quanh tình yêu và sự quyến rũ. Nếu bạn định cầu hôn đối tác của mình theo một cách khác, thì nói "Anh yêu em" với họ bằng tiếng Nga có thể là một ý tưởng tuyệt vời.

Theo Times of India