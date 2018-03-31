'Đỉnh cao' của tình cảm vợ chồng là gì?

Cũng không phải là cặp vợ chồng đông con nhất thế giới.

Nghe 2 chữ “đỉnh cao” có lẽ nhiều người sẽ tưởng tượng đến những điều rất xa vời và khó khăn. Nhưng thực sự, cuộc sống chỉ hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhặt nhất. Xuất phát từ những điều tưởng như nhỏ bé đó sẽ làm nền tảng để xây dựng một “tổ ấm” vững chắc, đó mới là một ngôi nhà đúng nghĩa.

Tôn trọng nhau mọi lúc mọi nơi.

Sự tôn trọng là điều cơ bản trong cuộc sống, nhưng trong hôn nhân thì nó đặc biệt quan trọng, nhờ có sự tôn trọng mà cuộc hôn nhân mới trở nên tốt đẹp, bền vững hơn.

Sự tôn trọng là điều cơ bản trong cuộc sống, nhưng trong hôn nhân thì nó đặc biệt quan trọng - Ảnh Internet

Dù là khi ở nhà, khi ra ngoài, hay khi tức giận, giữa vợ chồng dù thân thiết vẫn nên có sự tôn trọng nhất định. sự tôn trọng thể hiện tình yêu mà bạn dành cho đối phương. Vì không ai lại đi dành những lời lẽ xúc phạm cho người mà mình yêu thương cả.

Được tôn trọng sẽ khiến đối phương cảm thấy mình cũng cần phải làm điều ngược lại. Nhờ sự tôn trọng giữa 2 bên mà sẽ không có những mâu thuẫn đi quá giới hạn dẫn đến đổ vỡ hôn nhân.

Tuyệt đối không bao giờ so sánh bạn đời với người khác

Những người yêu nhau thường tìm thấy ở nhau những điểm tốt. Vì thế, chỉ khi ghét nhau người ta mới moi móc khuyết điểm ra và cho rằng đối phương không bằng người ngoài.

Vì vậy, nếu luôn cảm thấy vợ/ chồng mình đủ tốt và tốt hơn những người bên ngoài thì khi đó bạn đạt tới “đỉnh cao” của tình yêu dành cho người ấy.

Bị so sánh với 1 người khác sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu và cảm giác bị coi thường. Đó là liều thuốc độc giết chết tình yêu và hôn nhân.

Nếu thực sự muốn xây dựng 1 tổ ấm thì tuyệt đối tránh xa sự so sánh.

Những người yêu nhau thường tìm thấy ở nhau những điểm tốt - Ảnh Internet

Không quá ưu tiên con cái mà bỏ quên bạn đời

Nhiều bậc cha mẹ thường sau khi có con thì dành tất cả sự quan tâm, chăm sóc, tình yêu thương cho con cái. Họ luôn đặt con cái lên hàng đầu, thế nhưng điều đó có thể khiến mối quan hệ vợ chồng xảy ra vấn đề.

Đặc biệt là phụ nữ thường đặt hết tình thương vào con cái. Tuy điều đó không có gì sai trái và là điều bậc cha mẹ nào cũng muốn làm tròn. Thế nhưng, người bạn đời cũng là 1 nhân tố vô cùng quan trọng mà bạn cần quan tâm nhiều hơn. Tuyệt đối đừng bao giờ vì con cái quá nhiều mà bỏ bê bạn đời của mình.

Vậy nên dù có quan tâm con cái cũng nên dành 1 khoảng thời gian nhất định cho người bạn đời vì đó mới là người luôn bên cạnh bạn sau này.

Người bạn đời cũng là 1 nhân tố vô cùng quan trọng mà bạn cần quan tâm nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hòa hợp chuyện chăn gối

Tình yêu chưa không thể thiếu tình dục, thậm chí chuyện hòa hợp trên giường còn là vấn đề mà những cặp vợ chồng phải quan tâm nhất.

Chừng nào vợ chồng còn muốn nằm cạnh nhau trên cùng 1 chiếc giường thì khi đó còn hạnh phúc.