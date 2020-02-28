Đến khi nào chữ 'nhẫn' và chữ 'tâm' trong đàn bà hòa làm một?

Phụ nữ yêu 28/02/2020 12:14

Trong cuộc sống hiện đại, phụ nữ bản lĩnh biết dung hòa hai chữ “nhẫn” và “tâm”. Nhưng đàn ông ạ, hãy sống sao cho tử tế, đừng bao giờ để cho người phụ nữ phải gộp hai chữ ấy vào một.

Có thể nói, người phụ nữ bản lĩnh không hoàn toàn giống như một người đàn ông bản lĩnh. Khi nói đến từ “bản lĩnh”, người ta thường nhắc đến sự gan dạ, gan góc, hoặc sự thành đạt trong công cuộc xây dựng sự nghiệp của đàn ông. Một người đàn ông bản lĩnh là người có thể gánh vác được giang sơn, gánh vác được đại gia đình và những công việc lớn lao.

Vậy nếu như muốn trở thành một người bản lĩnh, phụ nữ có nhất thiết phải như một người đàn ông, gánh vác cả giang sơn bằng sự nghiệp vững vàng?

Không đâu! Trên thế giới này có rất nhiều người đàn bà bản lĩnh. Cái bản lĩnh của họ không thể hiện ở sự nghiệp, ở tài năng, mà ở hai chữ “nhẫn” và chữ “tâm”. Đó là sự vững vàng trong việc dung hòa hai đức tính tốt đẹp ấy của một người phụ nữ dành cho gia đình. 

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Phụ nữ bản lĩnh là người biết dung hòa chữ "nhẫn" và chữ "tâm" - Ảnh minh họa: Internet

Trước hết phải nói đến chữ “tâm”. Đàn bà lấy chồng phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Lo từ việc hiếu thuận với bố mẹ chồng, gia đình nhà chồng đến chăm lo cho cuộc sống vợ chồng yên ấm, rồi sinh con, nuôi dưỡng con cái. Nếu không có chữ “tâm”, hỏi làm sao một con người xa lạ có thể bước vào cuộc sống của cả đại gia đình nhà chồng mà vun vén cả đời như thế?

Còn chữ “nhẫn”, đây đâu phải là một chữ thường? Người ta thường nói, đàn bà lấy chồng, ai cũng phải “nhẫn”. Vì sao ư? Vì chẳng có điều gì là tốt đẹp hoàn toàn. Giữa con người với con người khi sinh sống chung trong một gia đình, không thể nào tránh khỏi va chạm. Có thể người này sai, có thể người kia chưa đúng, nhưng phận làm dâu con, làm vợ, làm mẹ trong gia đình, người phụ nữ không thể không “nhẫn”.

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Đàn ông hãy sống sao cho tử tế, đừng để đàn bà phải trở nên "nhẫn tâm" - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hi sinh là vậy, hết lòng cho gia đình là vậy, nhưng nếu như những hi sinh ấy không được trân trọng một cách phù hợp, thì hãy cẩn thận với những điều họ có thể làm được từ hai chữ ấy. Bởi phụ nữ khi phải nhận quá nhiều sự tổn thương, họ sẽ chai sạn đi. Chữ “tâm” không được vun vén để nảy nở sinh sôi như ban đầu nữa thì đồng nghĩa với việc chữ “nhẫn” cũng không còn nguyên vẹn. Và một khi sự chịu đựng của phụ nữ đã đi quá giới hạn, họ sẽ không còn là người phụ nữ hiền lành, tận tụy, hi sinh như ban đầu nữa.

Có thể chúng ta đã thấy đâu đó trong cuộc sống xung quanh mình, những người đàn bà mạnh mẽ đã phải trải qua bước đường cùng như vậy. Có thể chỉ đơn giản là tờ đơn li hôn đặt trên bàn cùng chữ kí dứt khoát. Có thể đó là người phụ nữ yếu đuối trả thù mù quáng bằng những trận ẩu đả sống chết với người mình từng đầu gối tay ấp. Có thể là một người phụ nữ tội đồ ôm đứa con nhỏ nhảy sông tự tử vì mâu thuẫn với chồng và gia đình chồng.

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Phụ nữ dù trong hoàn cảnh nào hãy thật bản lĩnh để luôn mỉm cười với đời -  Ảnh minh họa: Internet

Dù là ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, khi người phụ nữ đã phải ở những trạng thái như thế, có nghĩa là trong họ đã không còn hi vọng cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Và một khi đã như vậy, thì hạnh phúc cho một gia đình sẽ đứng trên bờ đổ vỡ.

Một người phụ nữ bản lĩnh không phải dễ làm, nhưng cũng không hề khó. Cốt lõi của vấn đề là làm sao có thể dung hòa được cuộc sống gia đình một cách khéo léo nhất. Hi vọng rằng, phụ nữ chúng ta luôn luôn có được bản lĩnh thật tốt để mỉm cười với cuộc sống và có được những quyết định đúng đắn để luôn an nhiên, hạnh phúc giữa đời.

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