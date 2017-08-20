Bất cứ ai khi yêu cũng luôn có những kì vọng và mộng mơ. Tuy nhiên, bạn cần phải có nhìn nhận đúng đắn đâu là ảo mộng hão huyền, đâu là thực tế. Khi luôn đặt ra những điều không tưởng, bạn sẽ gây áp lực lên chính tình yêu của mình.

Đề cao vai trò của “tiếng sét ái tình”

Không phải mối quan hệ nào cũng bắt đầu bằng một tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên. Điều quan trọng là, cùng với thời gian, hai bạn càng ngày càng nhận ra mình yêu thương, trân trọng người kia hơn, cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau. Đối với một mối quan hệ mạnh mẽ, có thể vui vẻ bên nhau, tin tưởng lẫn nhau sau một thời gian yêu thương có giá trị hơn nhiều việc si mê nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đồng điệu về sở thích

Mỗi người đều có mối quan tâm và sở thích riêng. Đừng nghĩ rằng nếu yêu nhau thì hai bạn nhất nhất phải giống nhau, phải làm mọi thứ cùng nhau. Ngược lại, hạnh phúc là khi lợi ích cá nhân được tôn trọng và cả hai luôn đồng hành, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống bình dị.

Không bao giờ cãi nhau

Bạn sẽ chỉ không bao giờ nổi cáu với… người mà bạn không quan tâm. Tất cả các cặp đôi dù hạnh phúc tới đâu đi chăng nữa cũng sẽ phải giận dỗi, bất đồng quan điểm và tranh luận. Không có một mối quan hệ nào mà từ đầu chí cuối không có mâu thuẫn. Vấn đề nằm ở chỗ cách chúng ta tranh luận và giải quyết mâu thuẫn như thế nào mà thôi. Càng có điểm khác biệt, càng tranh luận nhiều thì hai bên càng hiểu nhau hơn.

Yêu thương gia đình của vợ/chồng như gia đình mình

Đừng nghĩ rằng đối tác sẽ yêu vô điều kiện gia đình, bạn bè, người thân của bạn… Rõ ràng, bản thân bạn cũng không thể làm điều đó với gia đình cô ấy. Đấy là thực tế. Họ sẽ luôn trân trọng, quý mến nhưng không phải là vô điều kiện. Chỉ cần đôi bên thể hiện sự trân trọng, có ý thức chia sẻ và cố gắng hòa nhập, yêu thương nhau là được.

Dính nhau như sam

Nếu bạn nghĩ rằng một cặp đôi hạnh phúc là phải “dính lấy nhau như sam” thì bạn đã nhầm. Sớm hay muộn, dù yêu nhiều tới mấy thì chúng ta cũng đều cần có không gian riêng. Trong một mối quan hệ hòa bình, bền vững, mỗi chúng ta đều mong muốn có một chút dành cho cá nhân mình. Xa nhau đôi khi cũng là một chất xúc tác thúc đẩy sự yêu thương khi hai người bên nhau.

Không chỉ đàn bà yêu bằng tai, đàn ông cũng 'đổ gục' khi nghe vợ nói câu này Nhiều người phụ nữ vẫn cho rằng những lời có cánh chỉ dành để nói khi còn yêu nhau, tán tỉnh nhau. Lấy nhau rồi, còn đủ thứ phải lo nên sự gắn kết gia đình phải thực tế hơn, những lời yêu thương không còn quan trọng, thậm chí còn làm cho mối quan hệ trở nên giả dối và khách sáo.

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