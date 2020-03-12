Đây là những thứ phụ nữ có càng nhiều càng chìm trong đau khổ và bất hạnh

Phụ nữ yêu 12/03/2020 12:32

Phụ nữ thông minh luôn biết trân trọng chính mình và những gì đang có. Còn phụ nữ bất hạnh lại có nhiều những thứ chỉ khiến bản thân sống trong đau khổ và tủi hờn.

Trong cuộc sống, có những thứ phụ nữ càng có nhiều lại càng phải sống trong đau khổ và bất hạnh. Vì thế, nếu không muốn là người phụ nữ bất hạnh, chị em hãy từ bỏ ngay những điều sau đây.

Hy sinh càng nhiều, phụ nữ càng chịu thiệt

Trong mắt đàn ông, những người đàn bà hy sinh nhiều sẽ được họ đánh giá cao. Thế nhưng, đàn ông lại không để tâm và không quá trân trọng những thứ mà phụ nữ đã hy sinh cho mình. Vì thế, đàn bà hy sinh quá nhiều chỉ càng nhận lại sự thiệt thòi cho bản thân mà thôi. Bởi nếu chị em chỉ biết sống cho người khác, hy sinh vì người khác mà bỏ bê bản thân thì chỉ khiến mình ngày càng sập sệ, nhanh xuống sắc, nhanh già nua. Để rồi, chồng chán chồng chê, chồng đi ngoại tình thì lúc đó có hối hận, có than trách mình ngu dốt thì cũng vô ích.

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Phụ nữ càng hy sinh nhiều, càng chịu nhiều thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan, sẽ biết hy sinh có chừng mực cho người đàn ông xứng đáng. Bởi khi đó, hy sinh của bạn đều được người đàn ông thấu hiểu, cảm thông, để rồi họ càng trân trọng, yêu thương bạn hơn.

Phụ nữ càng suy diễn nhiều càng khiến đời thêm khổ

Những người phụ nữ suy diễn nhiều chỉ khiến bản thân nhận về nhiều đau khổ, tổn thương và bất hạnh mà thôi. Bởi đàn bà suy diễn sẽ luôn để tâm đến những điều vụn vặt, nhỏ nhặt ở xung quanh. Để rồi từ những điều nhỏ nhặt đó lại tự biên tự diễn, suy luận thành những chuyện lớn và làm cho bản thân lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi.

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Phụ nữ bất hạnh là người hay suy diễn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hay suy diễn lại thường suy nghĩ theo những chiều hướng tích cực. Vì thế, bản thân luôn tỏ ra khó chịu với mọi thứ, nhìn đâu cũng thấy bực, nhìn đâu cũng chỉ muốn nổi giận. Khi suy diễn quá nhiều, đầu óc chị em lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi, khiến bản thân sớm già nua, da nhanh lão hóa, mặt lúc nào cũng cau có. Điều này không những gây hại cho bản thân mà còn khiến mọi người cảm thấy khó chịu, xa lánh. Bởi sẽ không ai muốn đến gần hay ở bên một người phụ nữ lúc nào cũng suy diễn, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, bực bội với mọi thứ.

So sánh càng nhiều, phụ nữ càng hạ thấp bản thân mình

Nhiều phụ nữ thường hay so sánh, so đo với người khác. Họ hay so sánh chính mình với những người phụ nữ khác. Để rồi, khi bản thân không bằng người khác, phụ nữ lại tự dằn vặt, trách móc chính mình kém cỏi. Tuy nhiên, cách này không giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến phụ nữ hạ thấp chính bản thân mình. Bởi nếu bạn không biết tự hoàn thiện bản thân, không biết cố gắng để ngày càng xinh đẹp, quyến rũ hơn thì mãi mãi bạn sẽ đứng sau những người đàn bà khác.

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Phụ nữ càng so sánh càng hạ thấp bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, những người phụ nữ này còn thường xuyên so sánh chồng mình với những người đàn ông khác. Điều này chỉ làm chồng bạn cảm thấy khó chịu, bực tức và dẫn đến những căng thẳng, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng mà thôi. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, có thể sẽ làm chồng bạn cảm thấy chán ghét và không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân nữa.

Thế nên, vợ thông minh thì hãy ngừng so sánh. Bởi mọi so sánh đều khập khiễng và không ai là hoàn hảo cả. Có thể chồng bạn không giỏi cái này nhưng anh ấy lại có những điểm tốt khác. Do đó, khi đã quyết định sống chung một mái nhà, nếu không muốn trở thành người phụ nữ bất hạnh, đàn bà hãy chấp nhận những khuyết điểm của chồng và giúp anh ấy tốt hơn. 

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