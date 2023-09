Trong mắt đàn ông, những người đàn bà hy sinh nhiều sẽ được họ đánh giá cao. Thế nhưng, đàn ông lại không để tâm và không quá trân trọng những thứ mà phụ nữ đã hy sinh cho mình. Vì thế, đàn bà hy sinh quá nhiều chỉ càng nhận lại sự thiệt thòi cho bản thân mà thôi. Bởi nếu chị em chỉ biết sống cho người khác, hy sinh vì người khác mà bỏ bê bản thân thì chỉ khiến mình ngày càng sập sệ, nhanh xuống sắc, nhanh già nua. Để rồi, chồng chán chồng chê, chồng đi ngoại tình thì lúc đó có hối hận, có than trách mình ngu dốt thì cũng vô ích.



Phụ nữ bất hạnh là người hay suy diễn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hay suy diễn lại thường suy nghĩ theo những chiều hướng tích cực. Vì thế, bản thân luôn tỏ ra khó chịu với mọi thứ, nhìn đâu cũng thấy bực, nhìn đâu cũng chỉ muốn nổi giận. Khi suy diễn quá nhiều, đầu óc chị em lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi, khiến bản thân sớm già nua, da nhanh lão hóa, mặt lúc nào cũng cau có. Điều này không những gây hại cho bản thân mà còn khiến mọi người cảm thấy khó chịu, xa lánh. Bởi sẽ không ai muốn đến gần hay ở bên một người phụ nữ lúc nào cũng suy diễn, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, bực bội với mọi thứ.

So sánh càng nhiều, phụ nữ càng hạ thấp bản thân mình

Nhiều phụ nữ thường hay so sánh, so đo với người khác. Họ hay so sánh chính mình với những người phụ nữ khác. Để rồi, khi bản thân không bằng người khác, phụ nữ lại tự dằn vặt, trách móc chính mình kém cỏi. Tuy nhiên, cách này không giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến phụ nữ hạ thấp chính bản thân mình. Bởi nếu bạn không biết tự hoàn thiện bản thân, không biết cố gắng để ngày càng xinh đẹp, quyến rũ hơn thì mãi mãi bạn sẽ đứng sau những người đàn bà khác.

Phụ nữ càng so sánh càng hạ thấp bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, những người phụ nữ này còn thường xuyên so sánh chồng mình với những người đàn ông khác. Điều này chỉ làm chồng bạn cảm thấy khó chịu, bực tức và dẫn đến những căng thẳng, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng mà thôi. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, có thể sẽ làm chồng bạn cảm thấy chán ghét và không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân nữa.

Thế nên, vợ thông minh thì hãy ngừng so sánh. Bởi mọi so sánh đều khập khiễng và không ai là hoàn hảo cả. Có thể chồng bạn không giỏi cái này nhưng anh ấy lại có những điểm tốt khác. Do đó, khi đã quyết định sống chung một mái nhà, nếu không muốn trở thành người phụ nữ bất hạnh, đàn bà hãy chấp nhận những khuyết điểm của chồng và giúp anh ấy tốt hơn.