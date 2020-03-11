Đây là những mẫu đàn ông ra ngoài tốt với thiên hạ nhưng về nhà chỉ làm khổ vợ con

Phụ nữ yêu 11/03/2020 12:37

Đàn ông hay đàn bà cũng có năm bảy dạng. Tuy nhiên, có những người đàn ông tệ mỗi khi về nhà chỉ làm vợ con chịu khổ, ra ngoài lại tốt với thiên hạ.

Đối với phụ nữ, lấy được một người chồng tốt là niềm hạnh phúc, tự hào của bất cứ ai. Thế nhưng, nhiều phụ nữ không may lấy được người đàn ông tệ chỉ tốt với thiên hạ nhưng lại không mang lại hạnh phúc cho vợ con. Do đó, nếu chị em chưa kết hôn, hãy tránh xa với những kiểu đàn ông này nếu không muốn sống trong đau khổ, nước mắt.

Người đàn ông chỉ nghiện công việc

Đàn ông chăm lo cho sự nghiệp, công việc là tốt nhưng nếu nghiện công việc thì thực sự bạn nên xem xét lại. Bởi người đàn ông này chỉ chăm lo cho sự nghiệp, thậm chí sẵn sàng làm thêm giờ, lăn lộn ở công ty để làm hài lòng sếp và đồng nghiệp. Thời gian còn lại chắc chắn anh ta chỉ muốn được ngủ nghỉ thì lấy đâu thời gian dành cho người phụ nữ của mình.

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Đàn ông nghiện công việc sẽ không có thời gian cho vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, nếu lấy người đàn ông chỉ lo cho công việc, chắc chắn đàn bà sẽ phải cáng đáng mọi công việc trong gia đình. Bao nhiêu tủi hờn, vất vả… sẽ một mình bạn phải chịu đựng mỗi ngày mà không có chồng ở bên.

Người đàn ông sĩ diện hão

Một người đàn ông có tính sĩ diện hão luôn chăm chăm giúp đỡ mọi người bởi anh ta thích được mọi người ca ngợi, thích những hào quang lấp lánh bên ngoài. Tính sĩ diện hão của đàn ông sẽ làm khổ vợ khổ con bởi anh ta sẵn sàng trả mọi chi phí trong các buổi tụ tập, hội họp đông người. Thế nên, với những người đàn ông này, họ không tiếc tiền chi cho mọi người nhưng lại rất ít khi nghĩ đến vợ con.

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Đàn ông tệ là người sĩ diện hão, không nghĩ cho vợ con mà chỉ chăm chăm vì người khác - Ảnh minh họa: Internet

Việc chi tiêu không suy nghĩ đôi khi sẽ làm thâm hụt ngân sách gia đình. Chắc chắn lấy người đàn ông này, đàn bà sẽ phải dành dụm chi tiêu để lo cho gia đình. Trong khi đó, người chồng lại sẵn sàng “đốt tiền” vào những việc không tên cho mọi người. Để rồi, bao ấm ức, bao uất nghẹn, khổ đau, nghèo khó thì vợ con lại phải gánh chịu.

Người đàn ông thiếu bản lĩnh

Người đàn ông thiếu bản lĩnh sẽ không thể cáng đáng tốt vai trò là trụ cột trong gia đình cũng không biết nhìn xa trông rộng để lo cho vợ con được tốt nhất. Bên cạnh đó, anh ta còn không dám mạnh mẽ đưa ra chính kiến để quyết định những công to việc lớn. Vì thế, trong bất cứ công việc gì, anh ta thường phải nhờ sự giúp đỡ của người khác và có tâm lý nghe theo đám đông. Do đó, nếu lấy người đàn ông này làm chồng, phụ nữ chỉ có thể gồng mình mạnh mẽ để thay chồng cáng đáng mọi việc mà thôi.

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Lấy người đàn ông thiếu bản lĩnh, phụ nữ phải gồng mình mạnh mẽ để cáng đáng mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông nhu nhược

Đàn bà khôn ngoan sẽ không dại gì mà kết hôn với một người đàn ông nhu nhược. Bởi nếu kết hôn với người đàn ông này, phụ nữ chỉ mãi sống trong đau khổ, ấm ức mà không biết kêu ai, than với người. Lý do là vì người đàn ông nhu nhược sẽ không dám đứng ra bảo vệ vợ cho dù biết rõ là vợ đúng. Thậm chí, anh ta chỉ biết nghe lời mẹ để về chỉ trích, mắng nhiếc vợ. Thế nên, lấy người đàn ông tệ này, phụ nữ chỉ mãi sống trong nước mắt mà thôi.

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Phụ nữ lấy được người đàn ông thương vợ thì cả đời dù không giàu có vẫn an yên. Bởi phụ nữ hơn nhau ở chân tình của người chồng trân quý, bảo bọc vợ cả đời.

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