Đây là những kiểu người ‘độc hại’, phụ nữ càng qua lại càng cạn phúc đức

Phụ nữ yêu 25/10/2019 09:43

Đây là những kiểu người không nên kết giao, bạn nên cẩn trọng khi qua lại để không rước bực vào người.

Dưới đây là những kiểu người “độc hại”, phụ nữ khôn ngoan tránh càng xa càng tốt. Đừng kết bạn kẻo cạn hết phúc đức mà bản thân tích lũy bấy lâu nay.

Người hay ý kiến ý cò

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Người hay ý kiến ý cò là một trong những kiểu người không nên kết giao - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những kiểu người không nên kết giao. Người đưa ra ý kiến tốt, bạn nên tiếp thu và trân trọng. Còn những người luôn đưa ra ý kiến đi ngược lại đám đông, hoặc chỉ để tỏ ra mình hiểu biết, bạn nên tránh xa. Kết giao với kiểu người này, bạn sẽ không học hỏi được gì mà đôi khi còn bị họ hãm hại, cản đường.

Người ưa đồn đại lung tung

Kiểu người ăn không nói có, đồn đại lung tung về người khác là người không tốt. Kết giao với kiểu người này, bạn có thể bị chơi xấu, đâm sau lưng lúc nào không hay. Thậm chí còn cảm thấy hoang mang vì không biết đâu là giả, đâu là thật.

Người tự biên tự diễn

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Phụ nữ hãy tránh xa kiểu người này - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người này thường biến cuộc trò chuyện thành cuộc tự thuật của bản thân. Họ không có khả năng lắng nghe người khác mà chỉ ưa tự biên tự diễn. Nếu ở bên cạnh người nói luôn miệng như thế này, bạn sẽ vô cùng đau đầu, mệt mỏi.

Người hay than thở

Ai cũng có những khó khăn. Điều quan trọng là bản thân biết cách vượt qua, chứ không phải gặp chút khó khăn đã than vãn, kêu ca. Nếu có người bạn như thế này, bạn không nên quá thân thiết. Bởi họ sẽ truyền nguồn năng lượng tiêu cực sang cho bạn.

Người thích “đóng kịch"

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Kiểu người giả dối, phụ nữ đừng nên qua lại - Ảnh minh họa: Internet

Khi đứng trước mặt kiểu người này, bạn không biết khi nào họ nói thật hay nói dối. Đặc biệt, kiểu người này thường quan trọng hóa mọi chuyện. Ở bên cạnh họ, bạn sẽ gặp khá nhiều rắc rối.

Người thích soi mói, phê bình

Đừng qua lại với những người tâng bốc mình quá mức, tuy nhiên cũng đừng kết giao với người luôn phê bình mình. Kiểu người thích soi mói, đào bới khuyết điểm của người khác sẽ mang lại nhiều buồn phiền cho bạn. Ở bên cạnh họ, bạn luôn nơm nớp lo sợ không biết bản thân sẽ bị phê bình chuyện gì.

Người thích kiểm soát

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Phụ nữ đừng qua lại với kiểu người thích kiểm soát - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên cạnh kiểu người này, bạn sẽ vô cùng mệt mỏi, mất tự do. Bởi họ sẽ kiểm soát cảm xúc, hành động của bạn, không để bạn thể hiện cá tính của bản thân. Đứng trước mặt họ, bạn đánh mất đi cảm xúc thật của chính mình.

Người biết tuốt

Người tỏ ra chuyện gì cũng biết thường kiêu ngạo, huênh hoang. Họ sẽ không tôn trọng những gì bạn nói mà chỉ toàn làm theo ý của mình. Kiểu người này chỉ nên gặp một lần rồi nói lời tạm biệt ngay, đừng dây dưa nhiều với họ. Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là không qua lại với người luôn tỏ ra hiểu biết hơn người.

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