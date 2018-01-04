Đàn bà lấy chồng đừng lấy cho có, hãy lấy người đàn ông đủ tử tế, yêu thương và trân trọng vợ thì bạn mới mong có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nếu lấy nhầm người chồng vô tâm, gia trưởng đời bạn sẽ mãi ngập trong nước mắt.

Đàn ông có thể dành nhiều thời gian cho các mối quan hệ xã hội, bởi nhờ đó mà công việc của họ sẽ suôn sẻ, tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, nếu chồng bạn thường xuyên dành thời gian để bù khú bạn bè, đi sớm về muộn trong tình trạng say xỉn thì quả đáng lo ngại. Một người đàn ông yêu vợ sẽ không bao giờ xem trọng người ngoài hơn gia đình, để vợ cô đơn khi mình đang ham vui bên bàn nhậu.

Một người đàn ông yêu vợ thường chẳng nói những lời hoa mỹ nhưng họ sẽ dùng hành động, cử chỉ để thể hiện tình yêu của mình. Ngược lại, một người chồng ‘có cũng như không’ sẽ luôn im lặng, làm ngơ khi vợ mệt mỏi, chán chường và buồn phiền.

Chính sự vô tâm đến tàn nhẫn ấy khiến người phụ nữ tổn thương, tủi thân và dần nguội lạnh. Chẳng ai có thể tìm thấy hạnh phúc, rung động bên người đàn ông chỉ biết nghĩ cho mình.

Một người chồng luôn đổ mọi lỗi lầm lên đầu vợ, luôn thoái thác trách nhiệm không chỉ vô tâm mà còn vô tình đến tàn nhẫn với vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Không bao giờ nói lời xin lỗi

Đến chén bát còn có lúc xô nhau nên vợ chồng chung sống ắt khó tránh khỏi cự cãi, mâu thuẫn. Thái độ trước những bất hòa trong đời sống hôn nhân chính là yếu tố quyết định đâu là người chồng tử tế, đâu là người chồng vô tâm.

Người đàn ông sẵn sàng nhận sai và xin lỗi vợ chính là người chồng mọi phụ nữ nên trân trọng, người chồng luôn tìm cớ từ chối nói lời xin lỗi không đáng để phụ nữ phải níu kéo thêm giây phút nào nữa.

Hạ thấp danh dự của vợ

Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy những cặp đôi yêu thương nhau sẽ luôn bảo vệ, chăm sóc, bênh vực đối phương. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ mong chờ điều ấy từ người chồng vô tâm. Chỉ cần để ý bạn sẽ nhận ra, anh ấy không bao giờ lên tiếng bảo vệ bạn khi bố mẹ chồng phàn nàn về con dâu, không bênh vực vợ khi người ngoài hiếp đáp, thậm chí hùa với đám đông chê bai vợ không tiếc lời. Nếu cứ mãi giữ cách cư xử ấu trĩ này, đàn ông đừng bao giờ mong có được sự tôn trọng, yêu thương từ vợ mình.

Chẳng đàn bà nào có đủ thời gian để chờ đợi lời hứa của 'chàng Cuội' - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên thất hứa

Lời hứa là để thực hiện, chứ không phải để lừa giối đối phương. Thay vì ký kết vào hợp đồng về những cam kết giữa vợ chồng bằng những điều khoản cụ thể, người ta dùng lời hứa để thể hiện sự tin cậy dành cho nhau. Vậy nên, nếu chồng thất hứa hết lần này đến lần khác, người vợ sẽ không còn dành chút niềm tin nào cho họ nữa.