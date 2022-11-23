Đang tìm hiểu đúng quỹ đạo, nếu anh ấy bỗng dưng "ngắt liên lạc" với bạn, phần lớn là vì 3 lý do "khó đỡ" này

Phụ nữ luôn là người thiếu cảm giác an toàn, việt đột ngột cắt đút liên lạc của đối phương đối với phụ nữ là nói cảm thấy thật vô trách nhiệm, bạn nhắn tin thì anh ta cũng không trả lời, gọi điện thì không nhấc máy, kiểu thái độ lạnh nhạt như vậy thật sự khiến cõi lòng người ta phải tan vỡ.

Nếu trong quá trình hẹn hò của hai người, khi người phía nam chủ động cắt đứt liên lạc, cô gái lại không khỏi suy nghĩ lung tung, không biết rốt cuộc ý anh ta là gì, cứ xem như là anh ta muốn chia tay nhưng ít ra cũng phải nói rõ lý do là gì chứ, nhưng đối phương cứ như vậy mà biến mất. Đây là điều không thể chịu đựng được.

Anh ta cảm thấy giữa hai người không có sau này

Trên thực tế, đối phương chủ động cắt đứt liên lạc với bạn, khả năng là vì một trong 3 lý do, khi bạn hiểu được rồi thì cũng là lúc biết được như thế nào là đúng đắn.

Đôi khi, anh ta ngắt liên lạc với bạn, bạn nên suy nghĩ xem rốt cuộc thì vì nguyên nhân gì, có phải lòng nhiệt tình của anh ta không được đáp lại, kể từ đó cũng mất dần tự tin, không còn muốn có mối liên hệ gì với bạn nữa.

Dù là nam hay nữ thì tình yêu cũng sẽ có thời hạn nhất định, nếu theo đuổi bạn một đoạn thời gian dài như vậy mà bạn chưa đáp lại, càng chưa nói đến việc chủ động quan tâm đến anh ấy. Khi đó anh ta sẽ cảm thấy thời gian trôi qua một cách vô ích, đồng thời anh ấy sẽ hiểu rằng giữa hai người không có tương lai.

Đừng nghĩ bạn là bông hoa xinh đẹp nhất để anh ấy mãi quay xung quanh, anh ta sẽ ngày một yêu bạn hơn, thật ra mỗi một người đều không phải kẻ ngốc, nếu như những công sức bản thân bỏ ra không được tôn trọng, dần dần anh ta cũng không còn muốn làm thêm một điều gì nữa, và đến lúc sẽ lựa chọn chấm dứt liên hệ với bạn.

Nếu thuộc kiểu tình huống này, vậy thì đừng vội trách móc nam nhân vô tình, mà là bạn chưa từng quý trọng, mới dẫn đến kết cuộc như vậy, nếu như bạn thật không muốn đánh mất vậy thì hãy dùng sự chân thành để đối đãi lại.

Anh ta muốn bạn nói ra lời chia tay trước

Thực tế, một người sẽ không vô duyên vô cớ ngắt liên lạc, nếu đối phương ngắt liên lạc với bạn, cũng có thể nhận thấy bạn trong lòng anh ta chưa hề quan trọng đến vậy, cho nên anh ta mới sẵn sàng dùng cách đó để đối xử với bạn.

Nói trắng ra, nghĩa là anh ấy không còn yêu bạn như xưa, thậm chí giờ chỉ còn đối với bạn là sự ghét bỏ, khi không muốn tiếp tục với bạn thì đương nhiên anh ta sẽ rất lạnh nhạt, thậm chí còn thường xuyên biến mất, làm cho bạn không thể nào tìm thấy người.

Anh ta muốn chia tay với bạn, nhưng lại không muốn làm một kẻ xấu, hoặc anh ta vẫn muốn lợi dụng bạn như một chiếc lốp dự phòng và muốn tìm bạn khi anh ta cần, vì vậy anh ta phải dùng cách này để ép buộc bạn nói ra lời chia tay trước tiên.

Nếu bạn vẫn sẵn sàng tiếp tục, bạn chỉ có thể tiếp tục chấp nhận sự lạnh nhạt và sự xuất hiện bất chợt thỉnh thoảng của anh ta. Nếu như bạn thật sự muốn buông bỏ, cũng vừa hay hợp ý anh ta, và cũng không cần phải tìm lý do để nói lời chia tay với bạn.

Khi bạn cảm nhận anh ta không còn tình cảm nữa, cách tốt nhất vẫn là nên buông tay, cứ tiếp tục kéo dài cũng chỉ vô ích.

Anh ta muốn thăm dò tâm ý của bạn

Nam nhân cũng giống như nữ nhân, trong thời gian yêu một người, cũng sẽ như nhau thiếu đi cảm giác an toàn, đặc biệt là khi anh ta đã sẵn lòng cho bạn cả trái tìm, cũng sẽ hi vọng bạn có thể đổi lại trái tim thật lòng với anh ấy, nhưng anh ta luôn không nhìn rõ được tâm ý của bạn.

Trong trường hợp như thế này, anh ta sẽ chủ động ngắt liên lạc với bạn, mục đích là muốn thăm dò tâm ý của bạn, muốn nhìn xem trong đoạn thời gian mất liên lạc này, bạn có cảm thấy sốt sắng muốn tìm kiếm anh ấy, có cảm thấy có gì đó không thể thích nghi khi không còn anh ấy bên cạnh, hay là cảm thấy mất anh ta cũng không có quan tâm gì.

Từ thái độ của bạn, anh ấy có thể phán đoán được bạn có chân thành với anh ấy hay không, bạn đối với anh ra rốt cuộc có phải là chân tình, như vậy mới hiểu rõ được tâm ý của bạn, anh ta mới biết được có nên hay không chấm dứt mối quan hệ này.

Nếu bạn cũng rất yêu anh ấy, chỉ cần đáp lại anh ấy bằng sự chân thành, đừng để anh ấy đợi đến cuối cùng mà không có hồi đáp thì tự nhiên anh ấy sẽ rời xa bạn.

Kết luận:

Trong một mối quan hệ, điều bạn sợ nhất là sự mất kết nối mà không hề báo trước, bạn sẽ cảm thấy anh ấy không còn yêu mình nữa, và bạn sẽ cảm thấy rất đau khổ.

Nhưng khi đối phương chủ động cắt đứt liên lạc với bạn, trước tiên bạn cũng nên phán đoán xem tại sao anh ta lại cắt đứt liên lạc, là đối phương muốn thử lòng chân thành của bạn, hay cho rằng giữa hai người không còn khả năng, hay chỉ là muốn buộc bạn phải chia tay.

Chỉ khi hiểu ý người ấy, bạn mới biết mình nên đi hay ở lại, điều quan trọng nhất là đừng vì một phút hiểu lầm nhất thời mà bỏ lỡ người thật lòng yêu thương mình, sẽ rất đáng tiếc.