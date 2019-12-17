Đàn ông tốt hay không chỉ cần hỏi 3 câu này là rõ, phụ nữ biết chưa?

Người phụ nữ nào cũng muốn có mối tình đẹp và đi tới đích đến hạnh phúc nhất là một đám cưới. Tuy vậy, sự thật khá phũ phàng cho các chị em là đi tìm người đàn ông tốt không hề dễ dàng. Thế nên, cách nhận biết dưới đây sẽ giúp chị em khá nhiều trong việc đánh giá đối phương có phải người lý tưởng để lấy làm chồng hay không.

Thực chất các chàng trai trả lời câu hỏi ấy đều chỉ muốn lấy lòng bạn gái chứ không phải thành tâm. Trong đầu họ nghĩ rằng, trả lời cho xong, lời nói gió bay, sau này có không phải như thế thì cũng kệ. Có ai quay về quá khứ để bắt lỗi họ được đâu.

Có đến 90% các chàng trai khi được người yêu hỏi câu này sẽ không ngần ngại mà trả lời "Anh sẽ rửa bát!", nhưng liệu điều đó có chứng minh chàng là người đàn ông hoàn hảo để lấy làm chồng?

Vậy một người đàn ông tốt sẽ trả lời câu hỏi này của bạn gái thế nào? Người đàn ông chững chạc và trưởng thành sẽ trả lời bạn thế này: "Không quan trọng ai là người rửa bát, anh có thể rửa mà em cũng có thể rửa. Quan trọng là chúng ta sẽ cùng nhau làm, ví dụ em nấu cơm thì anh rửa bát và ngược lại. Những công việc khác như giặt quần áo, lau nhà, dọn dẹp cũng vậy, anh hứa sẽ cùng em chia sẻ mọi việc".

Thực chất việc nhà không phải việc của mỗi đàn ông hay mỗi phụ nữ, chúng ta cần có sự chia sẻ và cân bằng với nhau. Nếu bạn để chồng làm hết việc nhà thì sớm hay muốn anh ấy cũng sẽ bất mãn, nghĩ bạn lười biếng và ỷ lại. Nếu vợ chồng cùng nhau chia sẻ công việc nhà thì cả hai sẽ đều cảm thấy được quan tâm, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Điều đó đảm bảo cho sự hạnh phúc của gia đình.

Nếu em và mẹ anh mâu thuẫn, anh sẽ đứng về phía ai?

Những chàng trai thông thường có 2 cách phản ứng, một là trả lời sẽ đứng về phía bạn, hai thì giãy nảy lên hỏi bạn tại sao lại bắt anh ta chọn giữa bạn và mẹ.

Bạn nên lấy người đàn ông có khả năng làm cầu nối giữa bạn và mẹ anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Thực ra câu hỏi này không khó trả lời đến thế, những người đàn ông lý tưởng sẽ khiến bạn không thể bắt bẻ gì với câu trả lời dưới đây.

"Em à, thực ra anh biết giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ nảy sinh mâu thuẫn là điều không tránh khỏi. Thế nhưng cả 2 đều là những người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh, anh không muốn ai phải buồn cả. Thay vì chọn phe nào, anh sẽ cố gắng là người ở giữa nói chuyện, giảng hòa và giúp 2 người hòa thuận với nhau."

Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu chủ yếu đến từ sự cách biệt thế hệ, khó khăn trong giao tiếp, thấu hiểu lẫn nhau. Vì vậy, nếu một người chồng chỉ biết bênh bên này và mặc kệ bên còn lại thì những mâu thuẫn ấy không bao giờ được giải quyết mà chỉ ngày càng phức tạp hơn. Một người chồng có thể làm cầu nối giữa 2 bên sẽ giúp gia đình luôn hòa thuận và vui vẻ.

Nếu em không đi làm, anh có nuôi được em không?

Nhiều chàng trai sẽ khẳng định chắc nịch: "Em ở nhà đi, anh nuôi em!". Thế nhưng, phần lớn những người đó sẽ ngay lập tức trút giận lên đầu vợ mỗi lần nhà thiếu tiền, kinh tế khó khăn hay đơn giản chỉ là đi làm về mệt, bị sếp mắng và cảm thấy bực dọc trong người. Đó sẽ là những người ngoài mặt thì ngọt nhạt với bạn nhưng trong lòng thì nghĩ bạn đang ăn bám họ.

Đừng tin lời người đàn nói sẵn sàng nuôi bạn cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tốt sẽ trả lời bạn rất đơn giản: "Anh nuôi em được nhưng anh cũng không muốn em ở nhà. Đi làm tuy có áp lực, có khó khăn nhưng em sẽ có đồng nghiệp, biết đâu một vài trong số họ sẽ trở thành bạn thân của em? Có những chuyện không phải lúc nào anh cũng hiểu và cho em lời khuyên đúng đắn. Vậy nên, nếu em có thêm vài người bạn thân thiết thì anh sẽ yên tâm hơn."

Hy vọng bài viết đã giúp chị em có lời giải cho bài toán người đàn ông như thế nào là lý tưởng để bạn tin tưởng gửi gắm cả đời. Điều quan trọng là cách chị em vận dụng với đúng người và đúng thời điểm mà thôi. Chúc chị em may mắn!