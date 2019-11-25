Đàn ông ngoại tình rất đáng trách, đáng giận. Thế nhưng nhiều người ngoại tình không phải vì hết yêu vợ mà bởi những lý do sau đây.

Đàn ông ngoại tình vì rất nhiều lý do. Tuy nhiên, không phải lúc nào đàn ông ngoại tình cũng vì hết yêu vợ. Mà lý do thực sự đàn ông tìm đến người thứ ba có thể xuất phát từ những điều sau. Đàn ông muốn được chiều chuộng Khi kết hôn, cuộc sống với cơm áo gạo tiền, con cái, công việc khiến người phụ nữ không còn nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc chu đáo cho chồng như lúc mới cưới hay lúc còn đang yêu mặn nồng. Thậm chí, sau hôn nhân, vợ chồng nhiều khi xảy ra chiến tranh lạnh, mâu thuẫn, cãi vã. Điều này khiến đàn ông cảm thấy vợ không còn yêu thương, quan tâm đến mình nữa. Để rồi họ tìm đến người phụ nữ khác vì có cảm giác được yêu thương, chiều chuộng hơn.

Đàn ông ngoại tình vì muốn được chiều chuộng - Ảnh minh họa: Internet Mặt khác, một số người đàn ông lại có tính cách giống như trẻ con, thích được chiều chuộng, cưng nựng. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân với đủ lo toan khiến người phụ nữ mệt mỏi, uể oải và chỉ muốn lao vào giường để tận hưởng giấc ngủ sau một ngày vất vả. Vì thế, để thỏa mãn tâm lý của mình, đàn ông tìm đến người đàn bà khác, có thể chiều chuộng, quan tâm đến anh ta nhiều hơn. Đàn ông ngoại tình vì “chuyện ấy” Một số người đàn ông rất yêu vợ nhưng vì nhu cầu chuyện ấy của bản thân quá cao hoặc vợ không làm thỏa mãn nên họ quyết định ngoại tình. Bởi tâm lý của đàn ông sẽ cảm thấy có hứng thú, thỏa mãn chuyện ấy hơn với người đàn bà mới. Thậm chí, trong tâm chí họ luôn huyễn tưởng về người mới, họ khao khát được nếm trải những thứ mới lạ, hấp dẫn nơi người đàn bà khác.

Đàn ông ngoại tình vì nhu cầu chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông thích khám phá và chinh phục Không ít đàn ông luôn tự hào, khoe khoang “chiến tích” giường chiếu với đám bạn hữu. Họ có suy nghĩ cho rằng, đàn ông càng chinh phục được nhiều phụ nữ thì đó là người bản lĩnh. Thậm chí, không ít đàn ông còn thách thức, cá cược với nhau việc tán tỉnh người phụ nữ này hoặc người phụ nữ kia. Chính vì suy nghĩ như vậy, nên nhiều đàn ông mặc dù còn yêu thương vợ nhưng vẫn muốn được sống tự do theo bản năng. Thế nên, họ vẫn tán tỉnh những người phụ nữ khác, vẫn lên giường với người phụ nữ khác để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, chứng tỏ sức hấp dẫn của bản thân. Đàn ông ngoại tình vì bị người thứ ba cám dỗ Không hẳn mọi đàn ông phản bội đều là người chủ động. Bởi thực tế, không ít người phụ nữ thích đàn ông đã có gia đình. Vì đàn ông có gia đình với sự chững chạc, am hiểu trong chuyện ấy sẽ thỏa mãn tốt nhu cầu, tâm lý của chị em phụ nữ khao khát tình, khao khát yêu thương. Đàn ông ngoại tình vì bị người thứ ba cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet Do đó, nhiều phụ nữ tìm cách tiếp cận, cám dỗ đàn ông bằng mọi thủ đoạn. Với những người đàn ông không đủ lý trí mạnh mẽ chắc chắn rất dễ sa vào lưới tình của phụ nữ. Mà một khi đã ngoại tình với sức hấp dẫn của người thứ ba, đàn ông khó lòng mà dứt ra được. Dù đàn ông ngoại tình vì lý do gì thì đều rất đáng trách, đáng giận. Nếu không muốn hôn nhân đổ vỡ, gia đình tan nát, con cái thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ thì dù là đàn ông hay phụ nữ đều không nên ngoại tình.

Cách thức đàn ông ngoại tình mới mẻ và nguy hiểm nhất hiện nay Nhiều người vợ hoàn toàn bất ngờ và sốc khi phát hiện chồng ngoại tình. Vì cách đàn ông ngoại tình ngày nay mới mẻ và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

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