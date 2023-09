Đàn ông nghĩ: 'Vợ như cái áo, rách là thay', đến khi tay trắng mới biết ai là ngọc quý đời mình

Phụ nữ có thể chấp nhận ở bên cạnh lúc đàn ông chỉ có hai bàn tay trắng. Ở thời điểm đó phụ nữ có tất cả mọi thứ từ nhan sắc, tuổi trẻ, sự nghiệp, được nhiều người đàn ông tốt theo đuổi nhưng họ vẫn chấp nhận một lòng thủy chung son sắt với chồng. Để rồi khi đàn ông có tất cả tiền bạc, quyền lực, sự trưởng thành thì lại vứt bỏ người vợ từng đồng cam cộng khổ cùng mình.

Đa số đàn ông chỉ vài ba năm kết hôn là đã hình thành suy nghĩ "chán cơm thèm phở''- Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi yêu thì chỉ có một lý do nhưng đã hết yêu thì có hàng trăm cái cớ để rũ bỏ người vợ. Nào là do vợ già nua, quê mùa, luộm thuộm. Thậm chí sự hy sinh, cam chịu quá nhiều của người vợ cũng bị đàn ông mang ra làm lý do khiến họ cảm thấy vợ tẻ nhạt.