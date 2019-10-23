Đàn ông mở miệng nói 3 câu này, phụ nữ phải ‘cạch mặt’ ngay lập tức dù có yêu sâu đậm đến mấy

Người phụ nữ hiện đại phải có lòng tự trọng của mình. Khi nghe đàn ông mở miệng thốt ra những câu này, bạn nhất định phải cạch mặt ngay, đừng dây dưa qua lại làm khổ bản thân.

Trong một mối quan hệ, bạn có quyền quan tâm đến đời sống riêng tư của đối phương ở một giới hạn nào đó. Nếu người đàn ông kia luôn thích giấu giếm, giữ khoảng cách thì chẳng khác nào xem bạn là người dưng. Thế nên hãy chấm dứt ngay mối quan hệ này.

Nếu anh ấy mở miệng nói những lời này, bạn đừng quyến luyến nữa. Bởi họ đã không tôn trọng, không cho phép bạn chen vào cuộc sống của họ thì còn ở lại làm gì? Kiểu đàn ông này khá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân.

"Em chẳng là gì với anh"

Bạn xem anh ấy là cả thế giới, anh ấy thì không xem bạn ra gì. Bạn không thể sống thiếu anh ấy, anh ấy lại không cần đến bạn. Người như vậy có xứng đáng với tình yêu của bạn không? Trong một mối quan hệ nếu không xem nhau ra gì thì nên chấm dứt sớm bớt đau khổ.

Đàn ông đã xem bạn là người dưng thì nên bỏ đi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người kia không xem bạn là một phần tất yếu của cuộc sống, bạn đừng lưu luyến. Là phụ nữ, hãy chọn cho mình một người có thể từ bỏ mọi thứ vì mình. Đừng để bản thân phải đánh đổi quá nhiều vì đối phương. Nên nhớ người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn xem trọng và không bao giờ nói những lời khiến bạn tổn thương.

"Em có tư cách gì dạy đời anh"

Khi nói ra câu này, chắc chắn trong lòng họ, bạn chẳng là gì. Những lời bạn nói đều bị họ bỏ ngoài tai. Những lời bạn khuyên nhủ chỉ khiến họ cảm thấy phiền phức.

Đàn ông nói câu này không đáng để bạn tận tâm cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ chịu lắng nghe những gì bạn nói và xem đó là lời động viên. Còn người không yêu bạn, họ sẽ cảm thấy bạn dạy đời chứ không có ý gì tốt đẹp.

Trên thực tế, đó là những câu nói của đàn ông khiến phụ nữ tổn thương sâu sắc. Vì vậy phụ nữ mạnh mẽ sẵn sàng buông tay, chẳng bao giờ tiếc nuối một mối quan hệ không có sự tôn trọng lẫn nhau này.