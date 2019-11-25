Đàn ông không sợ phụ nữ ghen mà đây mới là thứ họ sợ nhất

Phụ nữ yêu 25/11/2019 05:13

Đàn ông có rất nhiều nỗi sợ, chỉ là họ không mấy khi thể hiện. Thật sự, điều đàn ông sợ nhất chưa chắc là những cơn ghen tuông của phụ nữ, mà chính là...

Đàn ông hay phụ nữ đều có nỗi sợ nhất định, mà đôi khi chỉ cần động chạm đến cũng đủ khiến họ nổi giận. Vậy điều đàn ông sợ nhất là gì? Hãy cùng khám phá dưới đây.

Đàn ông sợ nghèo, sợ không có tiền

Đàn ông sinh ra vốn được coi là trụ cột của gia đình. Vì thế, họ luôn mong muốn bản thân có thể trở thành những người tài giỏi, lãnh đạo mọi người và nhận được sự ngưỡng mộ của người khác.

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Đàn ông sợ nghèo, sợ không có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Với trọng trách lớn lao nên đàn ông rất sợ bản thân không kiếm được nhiều tiền, không lo được cho vợ con một cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp. Điều này, khiến họ cảm thấy bị “lép vế” hơn so với người khác, thậm chí lo sợ bị mọi người coi thường.

Đàn ông sợ bị mất tự do

Đàn ông rất thích được tự do và không muốn bị người khác quản lý, không muốn vào trong một khuôn phép nào đó. Vì thế, nếu ai đó muốn quản lý, giám sát họ, chắc chắn họ rất sợ và lo hãi về sự tự do của bản thân sẽ bị đánh mất. Bởi thế mà không ít đàn ông không muốn kết hôn sớm vì sợ bị ràng buộc, sợ đánh mất tự do.

Đàn ông sợ phụ nữ khóc

Một trong những điều đàn ông sợ mà ít ai nghĩ đến chính là phụ nữ khóc. Khi người phụ nữ khóc, đàn ông đều cảm thấy sợ hãi, bối rối vì không biết làm sao để ngăn những giọt nước mắt của phụ nữ.

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Điều đàn ông sợ nhất chính là nước mắt của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, đàn ông càng sợ hãi hơn khi phụ nữ khóc ngay giữa chốn đông người. Trước bao ánh mắt đổ dồn về mình, đàn ông càng cảm thấy bối rối và không thích thú gì với chuyện này. Thậm chí, nhiều người đàn ông còn tỏ ra bực tức, khó chịu khi phụ nữ khóc.

Đàn ông sợ bị nghi ngờ về “chuyện ấy”

Chuyện ấy đối với nam giới được coi như là “chiến tích” để tự hào, tự hào với bạn bè. Hơn nữa, trong đời sống hôn nhân, chuyện ấy là yếu tố rất quan trọng để duy trì sự hạnh phúc, bền vững của vợ chồng.

Thế nhưng, nếu đàn ông bị người bạn đời hay người yêu nghi ngờ về khả năng chuyện ấy không đáp ứng được, sợ không đủ thời gian để làm người phụ nữ hạnh phúc, chắc chắn sẽ làm anh ấy có phần sợ hãi. Bên cạnh đó, còn khiến nam giới cảm thấy tự ti, hụt hẫng.

Đàn ông sợ người phụ nữ hơn mình

Tính sĩ diện và lòng tự trọng của đàn ông là rất lớn. Bởi thế, họ luôn muốn mình phải hơn người phụ nữ và là chỗ dựa, trụ cột vững chắc cho cả gia đình. Thế nhưng, đứng trước những người phụ nữ hơn mình về thu nhập, học thức, trình độ… lại khiến đàn ông cảm thấy sợ hãi, tự ti.

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Đàn ông sợ người phụ nữ hơn mình - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, đàn ông sẵn sàng trở thành người gia trưởng, vũ phu… vì cảm giác bị “lép vế” trước người phụ nữ của mình. Vì vậy, các chị em đừng bao giờ cố gắng  tỏ ra hơn người đàn ông của mình vì đây là điều cấm kỵ nếu không muốn vợ chồng thường xuyên cãi vã, lục đục hay mâu thuẫn.

Điều đàn ông sợ không phải là phụ nữ ghen tuông mà lại từ những điều đơn giản nhất mà ít ai ngờ đến. Phụ nữ hãy tinh tế để hiểu đàn ông hơn và giúp cho mối quan hệ trong gia đình luôn được êm ấm, thoải mái nhé.

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Phụ nữ sinh ra đã yếu đuối, nhưng muốn hạnh phúc thì nhất định phải độc lập và bản lĩnh. Phụ nữ khôn ghi nhớ những điều này để trở nên kiên cường, không lụy vào đàn ông.

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