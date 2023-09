Đàn ông không sợ phụ nữ ghen mà đây mới là thứ họ sợ nhất

Đàn ông sợ nghèo, sợ không có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Với trọng trách lớn lao nên đàn ông rất sợ bản thân không kiếm được nhiều tiền, không lo được cho vợ con một cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp. Điều này, khiến họ cảm thấy bị “lép vế” hơn so với người khác, thậm chí lo sợ bị mọi người coi thường.

Đàn ông sợ bị mất tự do

Đàn ông rất thích được tự do và không muốn bị người khác quản lý, không muốn vào trong một khuôn phép nào đó. Vì thế, nếu ai đó muốn quản lý, giám sát họ, chắc chắn họ rất sợ và lo hãi về sự tự do của bản thân sẽ bị đánh mất. Bởi thế mà không ít đàn ông không muốn kết hôn sớm vì sợ bị ràng buộc, sợ đánh mất tự do.