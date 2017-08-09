Đàn ông hơn nhau là ở nụ cười của người phụ nữ đi cùng

“Mỡ dâng miệng mèo” thì không nhiều đàn ông có thể từ chối được. Cũng như việc cứ quen ăn cơm nhà chán chê, lại lắm lúc thèm phở cũng chẳng thiếu.

Bản lĩnh của người đàn ông không chỉ nằm ở việc anh ta kiếm được bao nhiêu tiền hay chức cao vọng trọng thế nào. Bản lĩnh của đàn ông còn là khi anh ta sẵn sàng từ chối bao nhiêu cô gái để chỉ chung thủy với người phụ nữ của mình. Đàn ông hơn nhau ở nụ cười của người phụ nữ đi cùng. Đàn bà hơn nhau ở yêu thương của người đàn ông cạnh bên.

Đàn ông bản lĩnh thì tuyệt nhiên không dễ động lòng bởi gái đẹp. Họ có thể ngắm, đánh giá hay để gái đẹp tiếp cận. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, họ không để mình chìm sâu vào cám dỗ. Bản lĩnh của đàn ông thế này nằm ở chỗ dư sức có không ít cô nàng xinh đẹp nhưng chỉ một lòng với người phụ nữ duy nhất. Đơn giản vì họ tôn trọng vợ, không muốn làm vợ tổn thương vì điều không đáng. Thậm chí, chỉ cần người phụ nữ của mình nói không thích thì ngay cả một lời nói họ cũng không dành cho bất kì cô gái nào khác.

Đàn ông mê gái đẹp, như một lẽ dĩ nhiên. Đàn ông có lịch lãm, thủy chung với vợ thế nào vẫn khó lòng lờ đi được cái đẹp. Đó vốn dĩ là bản chất của đàn ông và con người, đều dễ chìm đắm trước những gì đẹp đẽ. Nhưng chiêm ngưỡng cái đẹp, hoàn toàn khác với việc muốn sở hữu.

Không muốn người phụ nữ của mình phải đau lòng

Đàn ông tệ luôn khiến người phụ nữ của họ khóc. Đàn ông tốt lại hoàn toàn ngược lại. Với họ, không cần biết là điều gì, chỉ cần người phụ nữ của họ khóc, đó là lỗi của họ.

Đàn ông bản lĩnh luôn để người họ yêu ở vị trí đầu tiên. Do đó, họ luôn cố gắng không để cô ấy phải tổn thương.

Vì họ hiểu tổn thương đủ sâu, người phụ nữ của họ sẽ ra đi mãi mãi. Đã đi mất rồi thì nào có tìm lại được nữa. Do đó, đàn ông bản lĩnh trân trọng và luôn bảo vệ cô gái của mình. Họ sẵn sàng từ chối mọi điều có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình. Đàn ông bản lĩnh không khi nào khiến cô gái của họ phải ghen tuông hay muộn phiền vì họ.

Đàn ông tệ có thể vì cái đẹp mà bỏ mặc người phụ nữ của mình. Đàn ông bản lĩnh có tôn trọng cái đẹp nhưng tuyệt đối không vì vậy mà trở nên gần gũi, tạo cơ hội cho người phụ nữ khác.

Luôn tôn trọng người mình yêu

Đàn ông tốt hiểu rằng dành sự tôn trọng cho người phụ nữ của mình cũng là một cách thể hiện tình yêu của bản thân. Tôn trọng cô ấy cũng chính là tôn trọng chính mình. Với đàn ông, họ có thể coi trọng sự nghiệp, tiền tài, nhưng đừng quên điều đáng phải trân trọng nhất chính là người phụ nữ của đời mình. Danh vọng, tiền tài, mất rồi còn có thể kiếm lại được. Chứ người mình thương đã đi sẽ không quay lại. Và đàn ông có tôn trọng vợ thì sẽ không làm cô ấy phải tủi nhục, hổ thẹn vì sự đào hoa, bội bạc của mình.

Đàn ông không thể khiến người mình yêu hạnh phúc. Lại khiến cô ấy khổ đau vì những cử chỉ thân thiết với người phụ nữ khác. Thì rõ ràng, đây không phải là người đàn ông đáng được coi trọng.

Đàn ông bản lĩnh luôn tôn trọng ý kiến, cảm xúc và mọi hành động của người mình yêu. Do đó, anh ấy luôn cẩn thận từng lời nói và hành động của mình để cô ấy không tổn thương. Đàn ông bản lĩnh sẽ không tránh phụ nữ hay ghen. Họ chỉ trách mình không cho cô ấy đủ cảm giác an toàn.

Đàn ông hơn nhau là ở nụ cười của người phụ nữ đi cùng

Bản lĩnh của đàn ông không nằm ở việc họ thu hút bao nhiêu cô gái, có mấy nhân tình cặp kè. Đàn ông bản lĩnh là khi có thể từ chối mọi cám dỗ để chỉ để trân trọng duy nhất một người phụ nữ của mình. Đàn ông hơn nhau không phải chỉ ở việc kiếm được bao nhiêu tiền, chức tước quyền hành giỏi giang ra sao. Đàn ông hơn nhau là ở nụ cười của người phụ nữ đi cùng. Phụ nữ cười hạnh phúc là vì được đàn ông yêu chiều. Phụ nữ cười gượng gạo lại do đàn ông đối xử tệ bạc. Đàn bà càng cười tươi, chính là vì đàn ông cạnh bên bãn lĩnh. Đàn bà cười bất hạnh, là do đàn ông đi cùng quá tệ.

Đã là đàn ông, là người nắm tay vợ vào giáo đường linh thiêng thì hảy yêu thương cô ấy trọn một đời. Đàn bà sinh ra là để được yêu thương và trân trọng!