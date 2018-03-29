Đàn ông ăn vụng chia sẻ sự thật phũ phàng về sự khác nhau giữa vợ và bồ

Đàn ông ngoại tình là thực trạng khá phổ biến ngày nay. Bởi giai đoạn sau kết hôn là những chuỗi ngày vợ chồng chán đến mức nhìn mặt nhau cũng thấy khó chịu. Cũng vì vậy mà các ông thường ra ngoài tìm thú vui mới, thay vì cứ ôm khư khư “món nợ chán ngắt” là vợ. Tuy có hơi phũ phàng, nhưng chị em cũng phải biết sự khác nhau giữa mình và bồ nhí của chồng để tìm cách cứu vãn hôn nhân.

Nếu nói vợ là nữ chính trong bộ phim tình ái, luôn thể hiện đúng một mặt của nhân vật, thì bồ nhí lại đa năng hơn. Cô ấy có thể biến hóa từng ngày, luôn tìm cách đổi mới bản thân, còn vợ thì cũ rích, nhàm chán. Sau kết hôn một thời gian, đàn ông sẽ trải qua cảm giác chán vợ. Vì họ thấy vợ không có gì mới, ngày nào cũng gặp mặt đến phát chán nên mới tìm bồ nhí để tận hưởng cảm giác mới lạ. Những cô nhân tình luôn biết cách tạo cảm giác mới mẻ và thú vị nên mới chiếm được trái tim của đàn ông. Các cô vợ nên học hỏi cách này để giữ chồng, khiến bản thân đẹp và mới mỗi ngày, đảm bảo chồng nào mà không mê.

Bồ nhí có nhiều chiêu trò quyến rũ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Các ông sau khi ăn vụng xong đều “ngộ” ra một điều rằng “bồ làm chuyện ấy chuyên nghiệp, kích thích hơn vợ”. Bồ nhí luôn có những tuyệt chiêu khiến đàn ông mê đắm. Họ luôn chủ động trong chuyện chăn gối, không giống vợ cứ để chồng làm tất cả. Bồ nhí “hư hỏng”, vợ lại ngoan hiền. Mà đàn ông lại thích những cô nàng hư hỏng, chất chơi để tạo cảm giác kích thích. Có nhiều người cảm thấy khó chịu và bí bách khi vợ quá thụ động, không bao giờ dành cho chồng những hành động thân mật trước. Vì vậy, các cô vợ nên chú ý điều này để tìm cách phòng tránh kẻ thứ ba, kẻo sẽ mất chồng bất cứ lúc nào.

Bồ hào hứng tham gia cuộc vui, vợ thì hờ hững, dửng dưng

Bồ nhí luôn trong tâm thế sẵn sàng tham gia vào những cuộc vui, chiều chuộng cảm xúc của đàn ông. Còn vợ, khi chồng muốn thân mật hay hâm nóng tình cảm thì lại hờ hững, nói mệt khiến anh ấy tụt cảm xúc. Ôi thôi! Đàn ông một khi đã ngoại tình, có hàng vạn lý do, chứ không phải vì điều này. Anh ấy chê vợ làm "chuyện ấy” không chuyên nghiệp bằng nhân tình. Nhân tình lúc nào cũng có những chiêu trò khiến anh ấy hứng thú. Tuy nhiên, các ông nên nhớ, vợ còn nhiều mối quan tâm như chuyện nhà cửa, chồng con, công việc bên ngoài. Còn nhân tình chỉ sống dựa vào những đồng tiền mà các ông chu cấp. Vậy thì cô ấy có thể làm gì khác ngoài chiều chuộng các ông hết mực?

Vợ không dành nhiều thời gian cho chồng bằng nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn nghĩ vợ là cơm, không ăn thì gạo vẫn còn đó, có vơi đâu mà lo. Vì vậy, các ông cứ mãi vui chơi bên ngoài, tung hoành ngang dọc, ăn những món mình thích, khi chán chê rồi quay về bên mâm cơm nóng của vợ. Tuy nhiên, các ông nên nhớ, nhân tình là nhất thời, vợ là cả đời, không có cô bồ nào tình nguyện cùng các ông vượt qua khó khăn đâu. Chỉ có vợ, vợ sẽ cùng các ông đương đầu với sóng gió, dù ăn không ngon, mặc không ấm, cô ấy cũng sẽ nguyện ý ở bên. Vì vậy, khi làm gì bên ngoài hãy nghĩ đến cảm xúc của vợ một chút.