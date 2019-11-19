Đàn bà yếu đuối là bản chất, nhưng muốn hạnh phúc thì phải mạnh mẽ

Phụ nữ yêu 19/11/2019 05:06

Cuộc đời này chân thành quá ít, giả dối lại quá nhiều, phụ nữ hạnh phúc cần phải mạnh mẽ định đoạt hạnh phúc của mình. Đừng vì ai mà thay đổi cũng đừng để ai khiến mình thay đổi.

Phụ nữ hạnh phúc nhất là khi chọn lựa mạnh mẽ, đừng là đàn bà yếu đuối quỵ lụy.

Phụ nữ biết sự bất hạnh lớn nhất trong đời mình là gì không? Đó chính là đến một ngày bạn tự cho phép mình sống yếu đuối, dựa dẫm vào người đàn ông như đó lẽ tự nhiên. Càng sống phụ thuộc vào đàn ông thì đến lúc anh ta buông bỏ, đàn bà mới nhận ra mình chẳng còn biết bám víu vào đâu để tiếp tục sống.

Với đại đa số phụ nữ, họ cho rằng có người đàn ông bên cạnh thì việc gì phải tỏ ra mạnh mẽ nữa, vì sóng gió nào anh ấy cũng sẽ che chắn cho mình. Nhưng lòng dạ đàn ông đâu phải cả đời chung thủy với một người, hôm nay đàn ông thật lòng, mai sau có thể thay lòng. Thế nên phụ nữ hạnh phúc hay bất hạnh phụ thuộc vào việc bạn mạnh mẽ, cầm lên được thì buông bỏ được hay yếu đuối, suốt ngày chỉ biết khóc lóc ỷ ôi.

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Đàn ông đâu phải cả đời chung thủy với một người, hôm nay đàn ông thật lòng, mai sau có thể thay lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ rõ ràng từng rất mạnh mẽ, giỏi giang nhưng rồi khi yêu vào thì tự nhủ bản thân mình phải yếu đuối, ngu ngốc một chút, như vậy thì đàn ông mới trân trọng. Nhưng sau nhiều năm tháng sắm vai cây tầm gửi dựa vào đàn ông thì phụ nữ mất hết sự mạnh mẽ vốn có của mình. Thế là, lúc nào họ cũng lo lắng không biết bao giờ người đàn ông sẽ bỏ rơi mình, sẽ chán mình. Khổ hạnh của đàn bà cũng bắt đầu từ đây mà ra cả.

Rồi đàn bà sẽ học được rằng đến cuối cùng, người đàn ông sẽ vẫn rời bỏ mình, cho dù họ từng hứa sẽ ở bên cạnh mình cả nghìn lần đi chăng nữa. Nếu đã biết bản chất đàn ông dễ đổi lòng như vậy thì hà cớ gì chúng ta phải sống mãi trong cái vỏ bọc dịu dàng yếu đuối rồi phải nhờ cánh mày râu che chở nữa hả đàn bà?

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Đàn bà sẽ học được rằng đến cuối cùng, người đàn ông sẽ vẫn rời bỏ mình, có dù họ từng hứa sẽ ở bên cạnh mình cả nghìn lần đi chăng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cứ tự tin bước ra ngoài xã hội và tự đi trên chính đôi chân của mình, như vậy bạn mới thấy cuộc đời này vốn dĩ đáng sống, dù rằng mình chẳng hề có sự che chở từ đàn ông. Phụ nữ có thể hạnh phúc nhất chính là biết độc lập, tự lo cho chính mình chứ không phải lo nghĩ chuyện làm sao mới gặp được người đàn ông tốt, như vậy quá tầm thường rồi.

Đàn bà hạnh phúc khác với đàn bà bất hạnh ở chỗ họ không coi đàn ông là tất cả. Họ không để cuộc đời và số phận của mình để đàn ông có quyền định đoạt. Đàn bà thông minh buông bỏ người đàn ông bội bạc để thấy nhẹ lòng hơn, cho mình cơ hội khác. Đàn bà mạnh mẽ hiểu rằng hạnh phúc hay khổ đau nằm trong tay mình.

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Cuộc đời này chân thành quá ít, giả dối lại quá nhiều, phụ nữ hạnh phúc cần phải mạnh mẽ lên - Ảnh minh họa: Internet

Còn với người đàn bà bất hạnh thì sao? Họ lúc nào cũng coi đàn ông là tất cả, sẵn sàng làm cái bóng ở bên anh ta để rồi cuộc sống ngập trong nước mắt, không có đàn ông thì chẳng thể nào sống nổi.

Phụ nữ biết sự yếu đuối sẽ tàn phá chính bản thân mình thế nào không? Nó sẽ khiến bạn cả đời không được sống với chính mình, luôn thay đổi để hài lòng đàn ông. Bởi vì sợ rằng mình không thay đổi thì đàn ông sẽ chán ghét mình. Nhưng sống một đời chỉ làm cái trạm dừng chân cho đàn ông khốn khổ vô cùng. Yếu đuối quá...vô hình trung khiến đàn bà trở thành người nhu nhược, không dám mạnh mẽ đứng dậy để lựa chọn hạnh phúc cho mình.

Cuộc đời này chân thành quá ít, giả dối lại quá nhiều, phụ nữ hạnh phúc cần phải mạnh mẽ lên. Đừng vì ai mà thay đổi cũng đừng để ai khiến mình thay đổi. Bạn có thể yêu cuồng si, có thể kết hôn, chìm đắm trong mớ bòng bong của hôn nhân, con cái nhưng đừng bao giờ đánh mất tâm hồn và sự tự trọng của mình.

Đâu là kiểu đàn ông dễ quay vào ô phản bội nhất, xem để tránh nhé phụ nữ ơi

Đâu là kiểu đàn ông dễ quay vào ô phản bội nhất, xem để tránh nhé phụ nữ ơi

Gặp phải người đàn ông có 1 trong 6 đặc điểm dưới đây thì bạn nhất định phải tránh xa nếu không muốn bị phản bội và rơi vào đau khổ nhé.

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