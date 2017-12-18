Đàn bà trước 40: Có tiền nhiều hay ít không quan trọng, tự biết quý trọng mình mới là cần thiết

Phụ nữ yêu 18/12/2017 06:30

Dần bước tới tuổi 40, đàn bà nên biết mình là ai và bản thân mình mới là nên quý trọng hơn hết.

Tuổi 40 gần kề, cũng có nghĩa là thời son trẻ của đàn bà lướt qua tự lúc nào. Phụ nữ tuổi này đã mang vác đủ hành trang về cuộc sống, chút ít vui buồn, vài phần hợp tan ở đời. Chưa hẳn là nếm hết những thăng trầm quanh co ở đời, nhưng chắc cũng đã đủ để đàn bà biết mình là ai và bản thân mình mới là nên quý trọng hơn hết.

Đàn bà, ở độ tuổi này, dù đã lấy chồng hay chưa, độc thân hay dở dang, cũng đừng quên giá trị của chính mình. Đàn bà càng rời xa son trẻ, đừng chỉ là đường ngọt, phải là mật ong hữu hạn lâu năm.

Bước qua tuổi trẻ, biết nhiều hóa ra lại chưa hiểu tận

Năm tháng son trẻ, khí thế hừng hừng khiến người ta như thấy mình lớn lao quá so với thế gian. Đi qua rồi, biết vấp ngã, cũng biết đứng lên, lại dần nhận ra chưa khi nào mình biết nhiều hơn thiên hạ, vẫn là chút ít hiểu biết nông cạn ở đời. Từ đó mà hiểu càng lớn tuổi lại càng phải học nhiều hơn. Biết nhiều  không để khoe khoang với ai, chỉ là để mình không đứng lại, không trở nên mù mờ trước biển rộng tri thức.

Đàn bà trước 40: Có tiền nhiều hay ít không quan trọng, tự biết quý trọng mình mới là cần thiết - Ảnh 1
Đàn bà càng rời xa son trẻ, đừng chỉ là đường ngọt, phải là mật ong hữu hạn lâu năm - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện gì đến đều có nguyên nhân

Hợp tan qua rồi, gom cả muộn phiền lẫn hạnh phúc, sẽ nhận ra chuyện gì đến đều có nguyên nhân. Chuyện buồn cho ta bài học, chuyện vui cho ta động lực. Thế nào cũng là có giá trị với mình, không dư thừa, cũng không thiếu thốn. Quan trọng hơn hết, không phải mình từng đau buồn ra sao, mất mát những gì, mà là mình học được gì, liệu có trưởng thành hơn mình của hôm qua không.

Đừng buông lơi từng khoảnh khắc trong cuộc sống

Thử biết chia ly, một lần thấy mất mát sẽ biết phút giây trong cuộc sống này quý giá đến nhường nào. Người ta đôi khi chỉ ước mình đủ đầy một phút để ngắm nhìn nhộn nhịp cuộc sống, vài giây để nói một lời cuối còn chưa kịp. Đời này, mong manh nhất chính là sự sống, vì vậy đừng lãng phí dù là vài phút giây ngắn ngủi. Còn có thể hít hà dư vị của cuộc sống, ngắm nhìn nắng ấm đẹp đẽ, chính là vẫn còn đáng để sống, đáng để trân trọng chính mình. Vì vậy, đừng buông lơi bất kì khoảnh khắc nào trong cuộc sống.

Đàn bà trước 40: Có tiền nhiều hay ít không quan trọng, tự biết quý trọng mình mới là cần thiết - Ảnh 2
Thử biết chia ly, một lần thấy mất mát sẽ biết phút giây trong cuộc sống này quý giá đến nhường nào - Ảnh minh họa:Internet

Đừng tiêu tốn quá nhiều cho những điều không đáng

Còn có thể bên nhau, chính là còn cơ hội để quý trọng nhau. Chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh, đừng khiến mình phải bận tâm quá nhiều. Cái gì bỏ qua được cứ bỏ, đừng tiêu tốn quá nhiều cho những điều không đáng. Còn nhìn thấy nhau hôm nay, chưa biết quay đi đã không còn. Càng bước qua tháng năm, càng nên quý trọng những điều quan trọng với mình.

Một chữ “đủ”

Đàn bà gần 40, không hẳn là thôi ước mơ và tham vọng, nhưng phải giữ cho mình một chữ “đủ”. Có đủ, yêu đủ, sống đủ, yên đủ, vậy là được. Đừng mang quá nhiều gánh vác sân si ở đời, cũng đừng mưu cầu đến mỏi mệt. Biết thế nào là đủ cho mình, thế nào là an yên, chứ đừng nhờ thiên hạ kiểm kê hạnh phúc của bản thân. Phải nhớ, đời này sẽ chỉ có mình mới có tư cách hỏi mình điều gì là hạnh phúc.

Tăng vài ký không phải là vấn đề lớn, còn có thể khỏe mạnh mới là cần thiết

Phụ nữ xấp xỉ 40, đừng nghĩ giảm cân là phải nhịn ăn, cũng đừng nghĩ mập lên là do mình ăn nhiều. Quan trọng là chế độ ăn uống thế nào là phù hợp, khỏe mạnh là trên hết.

Còn có thể yêu thì đừng lơ là

Phụ nữ tuổi này đừng nghĩ đã quá già để yêu thương. Yêu thương không phân định tuổi tác. Còn có thể yêu thì đừng lơ là. Còn có thể hy vọng thì đừng dập tắt. Tình yêu luôn đẹp và đáng để chờ mong nhất.

Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia ly, đó mới là vợ chồng

Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia ly, đó mới là vợ chồng

Đàn bà biết chăm chút, đàn ông đủ quan tâm, mới là vợ chồng thuận lòng thuận dạ. Mỗi bận khó khăn, cũng hãy nghĩ không sao, ta vẫn luôn ở lại bên nhau, đó mới là hôn nhân.

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