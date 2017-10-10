Đàn bà ơi! Trong hôn nhân đừng bao giờ làm người hiền thục, can đảm

Phụ nữ yêu 10/10/2017 11:52

Trong hôn nhân những người phụ nữ hiền thục, can đảm thường không bao giờ có được hạnh phúc.

Với đàn ông, tình cảm của họ tiến triển từ cảm kích đến thân thuộc rồi dần dần bị tê liệt, sau đó bỗng dưng họ quên bạn cũng là người cần được quan tâm, cần được yêu thương và bảo vệ. Không phải vì bạn không đủ tốt, chỉ là vì bạn quá tốt, tốt đến nỗi anh ta đã quen với việc một mình bạn có thể làm tất cả mọi chuyện. Từ con cái, nhà cửa đều một tay bạn lo lắng, đàn ông không phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Thế nhưng nếu mọi chuyện bạn đều có thể giải quyết ổn thỏa thì cần gì đến đàn ông nữa? Bạn đâu phải là mẹ anh ta, bạn chỉ là vợ của anh ấy thôi.

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Những người phụ nữ hiền thục, can đảm thường lại không được hạnh phúc trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Có một loại đàn bà khiến phần lớn chị em phụ nữ không ưa nổi đó là lười biếng, không biết chăm lo cho gia đình mà chỉ biết trang điểm, làm đẹp. Có thể với bạn cô gái đó không được đánh giá cao nhưng trên thực tế những người như vậy lại sống vô cùng hạnh phúc sau khi kết hôn. Vì sao ư? Lẽ nào người phụ nữ ấy có 'mê hồn hương', biết nũng nịu hoặc vô cùng xinh đẹp? Không đơn giản như vậy đâu. Có lẽ họ hiểu được cách để giữ chặt đàn ông, hơn nữa họ biết làm thế nào để kiểm soát đàn ông. Họ càng rõ hơn cách phát triển cuộc hôn nhân của mình.

Trước đây tôi cũng là một người phụ nữ tốt, yêu chồng thương con nhưng không biết yêu bản thân mình. Sau khi ly hôn tôi biến thành một người phụ nữ tự tin, chỉ biết yêu bản thân mình, yêu con cái, yêu cha mẹ anh chị em mà không yêu đàn ông. Nhưng trên đời này lạ lắm, khi bạn không yêu đàn ông thì bọn họ lại vây quanh bạn. Thật khó hiểu đàn ông, họ tình nguyện để bạn dùng tiền mà còn sợ bạn không vui. Nguyên nhân chính là vì đàn ông họ thích chinh phục khoái cảm, chuyện này hạnh phúc hơn với việc bạn yêu họ nhiều lần.

Đàn ông có một câu nói: “Em rất tốt, em rất kiên cường, không có anh em vẫn có thể sống tốt. Còn cô ấy cái gì cũng không biết, nếu rời xa anh cô ấy sẽ không sống nổi”. Đây là lý do ly hôn mà cô bạn thân của tôi phải nghe từng chồng. Lúc đó cô ấy khóc và nói với tôi: “Vì kiên cường nên tôi phải bị tổn thương sao?”. Nhưng không ngờ thực tế lại chứng minh sau khi ly hôn cô ấy sống rất tốt, bây giờ cô ấy hạnh phúc hơn trước đây nhiều. Luôn có những người đàn ông thành đạt theo đuổi, vậy tại sao phải lãng phí tinh thần và thời gian cho gã đàn ông không xứng đáng trước đây.

Đàn bà ơi! Trong hôn nhân đừng bao giờ làm người hiền thục, can đảm - Ảnh 2
Quá tự lập, quá mạnh mẽ cũng là thiệt thòi của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, những người phụ nữ hiền thục, can đảm không có gì sai nhưng cái sai ở đây là họ chăm sóc chồng mình giống như chăm sóc con. Vì thương chồng nên họ không để người đàn ông chịu khổ, thế nhưng nếu anh ta không khổ cực thì làm sao biết yêu vợ thương con? Đàn ông là vậy, cho dù phụ nữ có hy sinh, có yêu thương anh ta bao nhiêu đi nữa nhưng một khi họ đã dứt tình thì không còn gì có thể níu kéo.

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