Đàn bà khôn giữ sắc không giữ chồng

Đàn bà khôn biết rằng quan trọng nhất vẫn là mình yêu thương và chăm chút cho bản thân mình đầu tiên. Bởi vì ngoài bản thân mình ra, không ai cho mình sự trung thành và thấu hiểu tuyệt đối. Đàn bà khôn hiểu rằng nếu mình trân trọng bản thân mình, những người khác cũng sẽ làm điều đó. Đàn bà khôn không chờ đợi chồng yêu thương, họ làm những điều để cả thế giới phải kính trọng và yêu thương.

- Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người luôn ám ảnh về chuyện giữ chồng, nhưng họ lại không nhận thức được rằng điều quan trọng nhất là mình phải ngày càng xinh đẹp hơn trong mắt chồng. Và không chỉ đẹp về vẻ đẹp bên ngoài, vẻ đẹp nội tâm cũng được bao hàm trong câu nói này. Một người phụ nữ biết chăm chút vẻ bề ngoài, không chỉ khiến chồng mình mà còn khiến nhiều người đàn ông khác khao khát. Người phụ nữ biết sống sao cho tâm hồn tươi đẹp sẽ khiến chồng mình muốn ở bên mãi không thôi. Bởi vì cho dù tham lam đến thế nào thì cuối cùng đàn ông cũng quay về với đúng 1 người.

Ngạn ngữ tiếng Anh có câu rằng: “Don't try to change the world; just change yourself". Có nghĩa là đừng cố thay đổi thế giới, chỉ cần đổi thay chính mình. Thế giới này vốn khó mà chuyển đời. Tác động hay làm thay đổi 1 người khác cũng chẳng dễ dàng gì. Vậy hãy bắt đầu với điều dễ dàng nhất là thay đổi chính bạn. Chỉ cần bạn khiến bản thân xinh đẹp lên mỗi ngày, cả thế giới quanh bạn cũng sẽ từ từ mà tươi đẹp theo.