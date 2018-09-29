Tại sao cứ phải loay hoay trong nỗi ám ảnh về việc giữ chồng? Nên nhớ, đàn bà quan trọng là biết giữ sắc, biết làm mình đẹp.

"Thân em như trái bần trôi/ Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu". Phận đàn bà ngày xưa, đáng buồn thay, ít khi được quyết định số phận cho riêng mình. Khi nhỏ thì dựa vào song thân, lớn lên dựa vào chồng, già rồi lại dựa vào con. Nhưng điều đó giờ đây đã dần dần không còn nữa. Phái nữ vẫn là phái đẹp, nhưng đã không còn là phái yếu. Đàn bà ngày nay khi nhỏ vẫn dựa vào bố mẹ, nhưng khi trưởng thành họ thấm nhuần 1 điều: Chẳng có chỗ dựa nào tồn tại mãi ngoài bản thân mình. Chính vì vậy, giờ đây, đàn bà khôn giữ sắc không giữ chồng. Đàn bà khôn giữ sắc không giữ chồng vì họ biết rằng chẳng có chỗ dựa nào vững chắc bằng bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Điều gì là vũ khí của người phụ nữ? Chính là nhan sắc. Người ta hay nói rằng người tôi yêu bao giờ cũng đẹp. Nhưng thực chất thì phải đẹp rồi mới trở thành người tôi yêu. Sức mạnh của nhan sắc bị nhiều người dèm pha, nói rằng thà chọn phần hồn bên trong chứ không chọn sắc. Nhưng liệu có tâm hồn nào là tốt đẹp mà không nhuốm bẩn, hay ngược lại, có tâm hồn nào nhuốm bẩn mà chẳng có điều gì đó đẹp? Làm sao và mất bao lâu để đánh giá được tâm hồn? Đó là một câu hỏi thật khó trả lời.

Trong khi đó, yêu thích cái đẹp là một cảm xúc đến một cách thật bản năng. Con người sinh ra đã biết cái nào đẹp, cái nào xấu. Đứng trước 1 người phụ nữ đẹp, không chỉ đàn ông mà đến đàn bà cũng phải rung động. Vì sao? Vì là yêu thích thế thôi, thật khó để phủ nhận mà cũng chẳng thể nào cắt nghĩa. Và dĩ nhiên, cũng chẳng thể bảo bản thân ngừng yêu được. Vì thế, đàn bà khôn sẽ không bao giờ bỏ quên chăm sóc cho nhan sắc của mình dù chỉ 1 ngày. Đàn bà khôn phải hiểu được rằng không có gã đàn ông nào là không biết rung động trước cái đẹp. Người không đủ bản lĩnh sẽ sa ngã vào cám dỗ. Còn người đủ bản lĩnh thì có khi vẫn yếu lòng đắn đo.

Đàn bà khôn biết rằng quan trọng nhất vẫn là mình yêu thương và chăm chút cho bản thân mình đầu tiên. Bởi vì ngoài bản thân mình ra, không ai cho mình sự trung thành và thấu hiểu tuyệt đối. Đàn bà khôn hiểu rằng nếu mình trân trọng bản thân mình, những người khác cũng sẽ làm điều đó. Đàn bà khôn không chờ đợi chồng yêu thương, họ làm những điều để cả thế giới phải kính trọng và yêu thương. Đàn bà khôn không chờ đợi chồng yêu thương, họ làm những điều để cả thế giới phải kính trọng và yêu thương. - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều người luôn ám ảnh về chuyện giữ chồng, nhưng họ lại không nhận thức được rằng điều quan trọng nhất là mình phải ngày càng xinh đẹp hơn trong mắt chồng. Và không chỉ đẹp về vẻ đẹp bên ngoài, vẻ đẹp nội tâm cũng được bao hàm trong câu nói này. Một người phụ nữ biết chăm chút vẻ bề ngoài, không chỉ khiến chồng mình mà còn khiến nhiều người đàn ông khác khao khát. Người phụ nữ biết sống sao cho tâm hồn tươi đẹp sẽ khiến chồng mình muốn ở bên mãi không thôi. Bởi vì cho dù tham lam đến thế nào thì cuối cùng đàn ông cũng quay về với đúng 1 người. Ngạn ngữ tiếng Anh có câu rằng: “Don't try to change the world; just change yourself". Có nghĩa là đừng cố thay đổi thế giới, chỉ cần đổi thay chính mình. Thế giới này vốn khó mà chuyển đời. Tác động hay làm thay đổi 1 người khác cũng chẳng dễ dàng gì. Vậy hãy bắt đầu với điều dễ dàng nhất là thay đổi chính bạn. Chỉ cần bạn khiến bản thân xinh đẹp lên mỗi ngày, cả thế giới quanh bạn cũng sẽ từ từ mà tươi đẹp theo. Chỉ cần bạn khiến bản thân xinh đẹp lên mỗi ngày, sẽ chẳng cần bận tâm đến việc níu giữ ai nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao đàn bà không đẹp vẫn quyến rũ được chồng bạn? Nhiều bà vợ phát điên vì chồng đi ngoại tình, thậm chí là với những cô nàng xấu xí hơn mình bội phần. Khi đó các chị em có lý giải được vì sao phụ nữ không đẹp vẫn quyến rũ được chồng mình không? Thử đọc 1 số lý giải sau đây nhé.

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