Đàn bà hy sinh cạn kiệt, cuối cùng sẽ nhận được gì?

Con cái rồi sẽ lớn lên, có hạnh phúc riêng. Người chồng vô tâm thì hững hờ, chẳng khác gì người dưng nước lã. Rốt cuộc, gia tài của một người đàn bà hy sinh, sống cam chịu chỉ là những nếp nhăn trên gò má, những vết hằn của thời gian cùng một trái tim cô đơn.

Xung quanh chúng ta có rất nhiều người đàn bà hy sinh, sống cạn kiệt cho người khác mà hà tiện từng chút một cho bản thân mình. Sự hy sinh không được công nhận mà ngược lại đã biến họ thành những người nhàu nhĩ, xác xơ, thậm chí đánh mất bản thân trước khi kết hôn. Đàn bà có bao giờ tự hỏi: Mình hy sinh cả cuộc đời rồi sẽ nhận lại được gì? Sự hy sinh đã biến đàn bà trở thành những người nhàu nhĩ, xác xơ - Ảnh minh họa: Internet Có những người phụ nữ đã sống cả một đời vì chồng con, vì gia đình vẫn bị chồng coi nhẹ. Có người đã cho đi tất cả những gì mình có, chẳng dám sống cho bản thân mình dẫu đó chỉ là niềm vui bé mọn nhưng rồi chỉ nhận lại được những vô tâm, vô tình từ chồng. Và buồn thay, có những người đàn bà cả đời son sắt, thậm chí trong suy nghĩ cũng chưa từng nghĩ sai vậy mà chồng đối đãi lại bằng sự ngoại tình, phản bội.

Đàn bà hy sinh cả đời rốt cuộc nhận được gì? Cái sai của đàn bà chính là ngộ nhận về sự hy sinh. Một người chồng tốt, không yêu cầu vợ hy sinh bất kì điều gì. Một người đàn ông tử tế sẽ không buộc vợ mình phải gồng mình lên cố gắng. Một người chồng đủ thương yêu sẽ cảm thấy xót xa, đau lòng nếu vợ mình phải chịu thiệt thòi, sống mệt mỏi trong hôn nhân. Bởi thế, một người đàn ông chỉ yêu cầu vợ bổn phận và ích kỉ thì người đó chưa phải là một người chồng tốt. Người chồng vô tâm sẽ không bao giờ trân trọng sự hy sinh của vợ - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ đừng dại dột nghĩ rằng vì mình cố gắng chưa đủ, hy sinh chưa đủ mà chồng mới trở nên lạt lẽo, vô tâm. Vấn đề không nằm ở người vợ hy sinh bao nhiêu mà là ở cái tâm của người chồng không đủ tử tế để nhìn nhận. Một khi đàn ông đã không có tâm, đã sống vô cùng tệ bạc thì dù người đàn bà có hy sinh đến kiệt sức, có cố gắng đến rộc người thì với anh ta chỉ là bổn phận của một người vợ phải làm mà thôi.

Phụ nữ à, bớt hy sinh và bớt sống vì người khác đi. Đến cuối cùng, khi thanh xuân qua đi, rồi đàn bà sẽ chẳng nắm được gì trong tay. Gia tài của một người đàn bà sống cam chịu và hy sinh chỉ là những nếp nhăn trên gò má, những vết hằn của thời gian cùng một trái tim cô đơn. Con cái rồi sẽ lớn lên, có hạnh phúc riêng. Người chồng thì hững hờ, chẳng khác gì người dưng nước lã. Đàn bà thấy cô đơn, thậm chí thấy cô độc vì mình bao nhiêu năm qua mình chưa bao giờ trân trọng và yêu thương bản thân mình. Chỉ khi biết yêu bản thân mình, đàn bà mới hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông biết sống ích kỷ, có bạn bè, có những thú vui thì tại sao người vợ cứ phải đau lòng, cứ mãi khóc lóc? Chồng không phải là nguồn vui duy nhất. Hãy sống vì con, vì công việc, tìm vui bên bạn bè. Chăm chỉ là đẹp và giữ gìn thanh xuân. Chỉ khi yêu bản thân mình, đàn bà mới có được hạnh phúc.

Đàn bà lấy chồng, người hạnh phúc thì ít còn kẻ rơi nước mắt lại nhiều Đàn bà lấy chồng, không gì vắt kiệt thanh xuân và sức lực của họ bằng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nỗi niềm chồng tệ bạc, không một cuộc vui hay son phấn nào có thể che đi được.

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