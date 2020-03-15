Đàn bà dại phó mặc hết cuộc sống cho chồng, đàn bà bản lĩnh sẽ không sợ đàn ông vô tâm

Phụ nữ yêu 15/03/2020 12:19

Đàn bà dại thường sống rất lụy tình, sợ đàn ông thay lòng đổi dạ. Nhưng đàn bà bản lĩnh vốn chẳng sợ đàn ông vô tâm, bởi hơn ai hết họ tự biết lo cho bản thân mình, biết tìm cách tạo ra niềm vui cho chính mình.

Thực ra thì đã là phụ nữ ai mà chẳng có phút yếu lòng, đôi khi gặp phải người chồng vô tâm thì họ vẫn nhắm mắt sống cùng vì nghĩ rằng đàn ông vô tâm vẫn còn sửa đổi được, còn đàn ông tệ bạc mới đáng buông bỏ.

Hạnh phúc của đàn bà xưa nay vẫn thuộc vào bản lĩnh của họ, chỉ có phụ nữ dại mới suốt ngày dằn vặt, buồn rầu vì sự vô tâm của chồng mà thôi. Còn đàn bà bản lĩnh, khôn ngoan sẽ biết cách tự bù đắp những thiếu hụt mà chồng vô tâm không mang lại được cho mình.

1. Bản lĩnh bỏ mặc chồng

Một khi đàn bà có bản lĩnh này thì chẳng sợ chồng vô tâm, đàn bà hơn như ở việc biết mình lúc nào nên cứng, lúc nào nên mềm, biết điều khiển cảm xúc. Một người đàn bà lúc nào yếu mềm, sống quá cảm tính thì chắc chắn tự rước đau khổ vào mình.

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Đàn bà bản lĩnh, khôn ngoan sẽ biết cách tự bù đắp những thiếu hụt mà chồng vô tâm không mang lại được cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn bà bản lĩnh dám bỏ chồng tức là thôi chăm sóc cho anh ta một cách thái quá, thay vào đó dành thời gian để chiều chuộng cảm xúc của chính mình. Khi đàn bà không quan tâm nữa thì tự khắc đàn ông sẽ nhận ra những thiếu thốn và quay về mà thôi. Vốn dĩ bản chất đàn ông là thế, khi đủ đầy trước mắt sẽ thờ ơ, chỉ đến khi mất đi thì mới hốt hoảng vội đi tìm.

Vậy nên phụ nữ chẳng việc gì kè kè bên chồng 24/24, khi anh ta vô tâm thì bạn phải nhẫn tâm gấp trăm lần.

2. Bản lĩnh buông bỏ chuyện đau lòng, chiều chuộng bản thân

Phụ nữ không yêu mình thì đừng mong người khác tôn trọng mình, khi có bản lĩnh này thì phụ nữ tự biết buông bỏ những thứ không xứng làm mình đau khổ để tạo niềm tin, sự thú vị trong cuộc sống.

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Vốn dĩ bản chất đàn ông là thế, khi đủ đầy trước mắt sẽ thờ ơ, chỉ đến khi mất đi thì mới hốt hoảng vội đi tìm - Ảnh minh họa: Internet

Đừng coi đàn ông là tất cả, là nơi để dựa dẫm, bởi trên đời này người có thể tin tưởng chính là bản thân bạn mà thôi. Muốn hạnh phúc thì hãy tự tạo dựng nên, ngay từ đầu phụ nữ khôn ngoan biết yêu thương chính mình thì cho dù lòng dạ đàn ông có đổi thay bạn vẫn đứng vững vàng, hiên ngang mà sống tiếp.

3. Bản lĩnh kiếm tiền

Cuộc đời đàn bà nếu không có tiền thì trăm điều nhục nhã, lấy chồng suốt ngày bị xem là ăn bám. Muốn được tôn trọng, nể phục thì đàn bà bản lĩnh nhất định phải kiếm ra tiền, thật nhiều tiền.

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Một người vợ bản lĩnh nhất chính là có tiếng nói trong gia đình, được chồng vừa nể vừa yêu, mà muốn được như vậy thì bạn phải có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Khi có tiền trong tay bạn thoải mái làm đẹp cho chính mình, có tiền chăm con, báo hiếu bố mẹ. Đàn ông có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng tiền thì tuyệt đối không được để thiếu. Một người vợ bản lĩnh nhất chính là có tiếng nói trong gia đình, được chồng vừa nể vừa yêu, mà muốn được như vậy thì bạn phải có tiền.

Phụ nữ hiện đại đừng dại chui rúc trong căn bếp chật hẹp, bạn có quyền ra ngoài giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình. Tới lúc đó chồng có vô tâm hay tệ bạc thì cũng không e sợ.

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Phụ nữ muốn sống hạnh phúc, đừng sống cho người khác, đừng để nỗi buồn của mình bắt nguồn từ một người khác. Cứ bơ đi mà sống, sẽ dễ chịu hơn.

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Từ khóa:   chồng vô tâm đàn ông tệ bạc vợ bản lĩnh

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