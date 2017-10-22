Đàn bà cam chịu mãi sẽ chẳng thể hạnh phúc

Phụ nữ yêu 22/10/2017 07:47

Nhiều phụ nữ có lối sống rất hiện đại nhưng lại mang cách suy nghĩ và tư duy của ngày xưa. Dù họ kiếm ra tiền, làm chủ cuộc sống nhưng vẫn sợ, sợ chồng ngoại tình, sợ miệng đời gièm pha, sợ con cái bất hạnh.

Phụ nữ suốt đời chọn cam chịu, chọn đắng cay thì mãi cũng chẳng thể nào chạm tay đến hạnh phúc được. Đã một lần đổ vỡ là phải chịu biết bao nhiêu tủi hờn, đắng cay, vậy sao phụ nữ không một lần đứng dậy, một lần buông bỏ mọi thứ để có được một nụ cười đúng nghĩa? Sao cứ mãi cam chịu để bản thân ngày càng trở nên yếu mềm đến thế?

Vì một lý do nào đó mà cuộc sống hôn nhân của đàn bà ngày càng nhiều sức ép. Sức ép từ chồng, con và hết thảy đạo lý trớ trêu ở đời. Tự hỏi đàn bà bao giờ mới hết chịu thiệt thòi? Câu trả lời là khi tự bản thân họ buông bỏ được những điều không xứng đáng. Sau đổ vỡ, đàn bà đừng bắt bản thân quên ngay lập tức mà hãy tự cho mình một khoảng thời gian để vết thương có thể lành lại, rồi mạnh mẽ đứng lên làm lại cuộc đời. 

Nhiều người phụ nữ nói rằng dù người chồng đó có tệ bạc đến đâu họ cũng không muốn ly hôn vì sợ con tổn thương. Nhưng đó chỉ là những lý do ngụy biện cho sự yếu hèn của bản thân họ mà thôi. Tại sao bạn không nghĩ rằng mỗi ngày con cái phải chứng kiến cảnh cãi vả của ba mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng?

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Đàn bà luôn cam chịu sẽ chẳng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Rồi khi lớn lên, chúng sẽ nghĩ như thế nào khi sống trong một gia đình mà tuổi thơ chỉ toàn gắn liền với sự cáu giận của ba, những giọt nước mắt của mẹ? Thay vì cứ dùng dằng giữa những cảm xúc nguội lạnh thì nên buông tay để tốt cho mình, tốt cho con.

Phụ nữ đừng ngây thơ nghĩ rằng sự khoan dung và lòng vị tha của mình có thể kéo một người đàn ông đã sa chân lỡ bước quay về. Đương nhiên, nếu thương con cái, đàn ông có thể miễn cưỡng quay về nhưng trái tim, cảm xúc đã chẳng còn nguyên vẹn. Rồi cũng đến một ngày, họ sẽ đi để tự giải thoát cho chính mình. Đàn ông luôn như vậy, luôn ích kỷ, vô tâm đến đau lòng. 

Nhưng đàn bà lại chọn cam chịu sống với sự vô tâm đó để chứng tỏ bản thân mình mạnh mẽ, cao thượng, để con cái được vẹn tròn tình thương, để bản thân không phải mang tiếng “chồng bỏ, chồng chê”. Có sai lầm quá không khi phụ nữ luôn ôm lấy những đạo lý đó mà sống đến tận bây giờ?

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Đàn bà sao không tự mình thoát khỏi những đớn đau? - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ có lối sống rất hiện đại nhưng lại mang cách suy nghĩ và tư duy của ngày xưa. Dù họ kiếm ra tiền, làm chủ cuộc sống nhưng vẫn sợ, sợ chồng ngoại tình, sợ miệng đời gièm pha, sợ con cái bất hạnh. Có lẽ nỗi sợ lớn nhất của họ là sau ly hôn, bản thân sẽ đứng dậy như thế nào, những ngày tiếp theo sẽ sống ra sao khi chẳng còn người kề cận.

Trên thực tế, sau ly hôn, phụ nữ vẫn có thể sống tốt. Cuộc sống có thể thay đổi một chút, phạm vi yêu thương sẽ thu nhỏ lại, không còn đau đầu san sẻ một ít cho chồng, rồi phần còn lại cho con. Đương nhiên, bạn sẽ không còn những món quà, những cái ôm vào những ngày lễ tết, nhưng đàn bà sẽ nhận lại rất nhiều niềm vui và sự thoải mái trong tâm hồn.

Đàn bà à! Thay vì cứ mãi chịu đựng những nỗi đau không ai thấu thì hãy một lần tự mình cởi bỏ xiềng xích, gạt bỏ những suy nghĩ phong kiến mà mạnh mẽ đứng dậy để bước tiếp con đường phía trước. Phụ nữ lấy phải người chồng tệ bạc đã là điều không may mắn rồi, đừng cố làm bản thân trở nên đáng thương hơn nữa.

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