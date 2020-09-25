Đàn bà bản lĩnh nói được làm được, thẳng tay buông bỏ những điều này để cứu rỗi đời mình

Phụ nữ yêu 25/09/2020 05:00

Người đàn bà bản lĩnh hãy thẳng tay buông bỏ những thứ làm mình đau, đừng dại gì giữ lại mà bất hạnh cả đời.

Dưới đây là những thứ đàn bà bản lĩnh nên buông bỏ để cuộc sống ngày càng nở hoa, dẹp bỏ những bế tắc của cuộc đời mang lại.

Đồng tiền không chân chính

Tiền quan trọng nhưng đừng vì tiền mà bán rẻ lương tâm. Đừng vì tiền mà ai bảo gì cũng làm rồi biến bản thân thành con rối của người khác. Người đàn bà thông minh hãy kiếm tiền bằng nghề lương thiện để không đánh mất giá trị của mình.

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Đàn bà bản lĩnh hãy kiếm tiền bằng chính sức lực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt đối đừng nhận bất cứ số tiền không chân chính nào. Hãy nhớ một điều, bạn sẽ hạnh phúc khi làm công việc đàng hoàng. Còn người luôn dùng mưu mô, bất chấp tất cả để kiếm tiền sẽ lãnh hậu quả ê chề.

Đàn ông tệ bạc

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Đàn ông tệ bạc, đàn bà cũng đừng cần - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan đừng giữ đàn ông tệ bạc bên cạnh. Nếu cảm thấy không hạnh phúc, bạn có quyền rời đi mà không cần phải tốn công tốn sức để thay đổi tính cách của họ. Vì "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là từ bỏ những thứ làm mình đau. 

Bạn bè xấu

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Hãy bỏ những mối quan hệ không tốt với mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu mối quan hệ đó không tốt, bạn nên chấm dứt. Cuộc đời ngắn ngủi, hãy ở bên người giúp mình vui vẻ, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Chứ đừng ở lại với người luôn khiến mình mệt mỏi, đau đầu. Vì ở bên họ, bạn không chỉ buồn phiền mà còn lây nhiễm những thói hư tật xấu. Thế nên mỗi lần cắt đứt những mối quan hệ xấu, bạn sẽ tìm được vùng trời bình yên cho mình.

Công việc không tốt

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Nếu công việc không tốt, hãy bỏ đi đừng tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Đừng than vãn công việc đó không tốt, khiến bạn mệt mỏi ra sao. Hãy nhẹ nhàng buông bỏ để tìm công việc khác tốt hơn. Vì mỗi ngày làm việc trong tâm trạng chán chường, vận trình của bạn cũng không thể nào tốt hơn được. Người phụ nữ muốn hạnh phúc nên nhớ một điều, hãy làm những việc mình thích, đừng làm những việc mình cảm thấy mệt mỏi.

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