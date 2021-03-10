Cưới lần 2 vẫn không hạnh phúc, phụ nữ hãy tự hỏi bản thân mình 3 điều sau

Phụ nữ yêu 10/03/2021 05:09

”Nhân duyên trời định”, kết hôn lần hai là điều không một người phụ nữ nào mong muốn. Nếu chẳng may “lỡ duyên”, các bạn phải tuyệt đối đừng để mình phạm phải 3 điều sau, kẻo không may lại phải tiếp tục chịu khổ đau, thua thiệt đủ đường.

Luôn mang tâm trạng tự ti về hôn nhân, biết ơn người thứ 2

Có thể sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, bạn sẽ ít nhiều cảm thấy bơ vơ, mất niềm tin vào bản thân. Không ít chị em khi quyết định đi bước nữa đã mang trong mình tâm lý tự ti, thậm chí lo sợ lặp lại cảnh chia lìa đau khổ mà mình từng trải qua.

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 Hãy sống thật bản lĩnh và mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn phải kiên quyết thoát ra tâm trạng này. Khi người đàn ông cưới bạn làm vợ là anh ta đã tìm thấy những điều đặc biệt trong con người bạn. Anh ta và bạn đến với nhau hoàn toàn tự nguyện và xuất phát từ tình yêu nên bạn đừng bao giờ mang tâm lý biết ơn hay mặc cảm trong cuộc sống hôn nhân.

Đặc biệt, bạn đừng bao giờ nghĩ rằng, có anh ấy, bạn mới có mái ấm gia đình, rằng có anh ấy, bạn không bị thua bè kém bạn, có đôi có lứa như ai; có anh ấy, bố mẹ và gia đình bạn có thể tự hào về con gái của họ…

Phụ nữ, suy cho cùng, cả cuộc đời là hành trình tìm đến bình an và hạnh phúc. Nếu bạn sống không phải là mình, không có chút nào ung dung và tự tại, thì một ngày nào đó, sẽ đánh mất đi chính bản thân và liệu có còn được bình an?

Kết hôn không phải vì tình yêu

Với phụ nữ kết hôn lần hai khi cuộc sống đã trải qua nhiều vấp váp thì hãy tâm niệm một điều, tình yêu vô cùng quan trọng trong hôn nhân. Đừng vì người khác nói ra nói vào, đừng nghĩ là vì con cái, hay đừng nghĩ là cưới chồng để bớt hiu quạnh.

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 Phụ nữ nhất định chỉ kết hôn khi có tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy tưởng tượng xem, hai người kết hôn mà chỉ vì lý do nào đó, mà không hề có tình yêu, thì mối quan hệ của họ có được bền chặt? Nhất là khi gặp khó khăn, liệu có tránh khỏi những cãi vã, xung đột, nếu hai người không thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau.

Phụ nữ trời sinh ra đã là yếu đuối, mong manh, sẽ phải chịu thua thiệt đủ đường nếu sống bên cạnh một người đàn ông không dành tình yêu cho mình.

Hoa chỉ nở và tỏa ngát hương thơm nếu được chăm sóc, tưới tắm. Phụ nữ cũng vậy, bạn chỉ thật hạnh phúc nếu được sống trong tình yêu đích thực của người đàn ông mình yêu. 

Không độc lập, tự chủ trong hôn nhân

Dù kết hôn lần một hay lần hai thì nhất định bạn phải là một người hoàn toàn độc lập và tự chủ trong vấn đề tài chính. Phụ nữ nên có một công việc ổn định, có tiền lương hàng tháng, chí ít cũng nuôi được bản thân mình.

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 Luôn phải có tiền của riêng mình để làm chủ cuộc sống - Ảnh minh họa Internet

Dù chồng bạn có làm ra thật nhiều tiền thì đó là tiền của anh ấy, bạn vẫn cần có một khoản tiền của riêng bạn, để có thể chi tiêu thoải mái cho bản thân hoặc giúp đỡ gia đình mình.

Cuộc đời luôn nhiều điều bất ngờ, không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra, vì vậy bạn sẽ chẳng thể cậy nhờ vào ai bằng chính việc dựa vào bản thân mình hết.

Phụ nữ kết hôn lần hai hãy ghi nhớ những điều này nhé.

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