Cuộc sống sau ly hôn của đàn ông như thế nào?

Phụ nữ yêu 09/12/2018 05:30

Ly hôn không phải bước đường cùng mà một cách để chúng ta bước tiếp trên con đường tương lai. Tương lai đó không có nhau, nhưng cũng là một cách để sống. Đàn bà thì có thể sống cuộc đời tự do, còn đàn ông thì như thế nào. Bạn có tò mò về cuộc sống sau ly hôn của đàn ông không?

Họ có một hạnh phúc mới

Đàn ông được xem là phái mạnh. Họ thường không có sự yếu đuối, ủy mị của phụ nữ. Họ thường mạnh mẽ vượt qua những tổn thương, những rạn vỡ trong mối quan hệ tình cảm nhanh hơn phụ nữ. Có thể, trong một cuộc hôn nhân tan vỡ, trong khi người đàn ông đã tìm được một hạnh phúc mới, niềm vui mới thì phụ nữ vẫn đang ủ dột với quá khứ của mình.

Bạn thắc mắc cuộc sống đàn ông sẽ như thế nào sau ly hôn? Họ không dễ gục ngã, họ sẽ nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống của mình. Cho dù không cố gắng đi tìm hạnh phúc mới đi chăng nữa, họ vẫn vững vàng hơn phụ nữ. Họ sẽ tìm đến những thú vui khác như là bạn bè, công việc, có thể là một số mối quan hệ khác. Những thứ đó không thay thế được gia đình, nhưng sẽ cho họ niềm vui nhất định ở một khoảng thời gian nào đó.

Sau ly hôn, họ có thể sẽ cố gắng tìm cho mình một hạnh phúc mới
Sau ly hôn, họ có thể sẽ cố gắng tìm cho mình một hạnh phúc mới - Ảnh minh họa: Internet

Khó trọn vẹn được như khi có vợ bên cạnh

Dù sao đi nữa, dù họ có là phái mạnh, có vững vàng đi chăng nữa, thì việc không có người phụ nữ bên cạnh cũng khiến họ khó có được sự trọn vẹn trong cuộc sống. Đàn ông không dễ gục ngã, không dễ bi lụy, nhưng cuộc sống của họ sẽ khó có thể đủ đầy những gia vị ngọt bùi khi thiếu đi người phụ nữ bên cạnh.

Sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, đàn ông có thể nhìn bề ngoài rất vững vàng, họ vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình, những mối quan hệ bên ngoài xã hội, vẫn sống tốt như họ đã từng. Nhưng thẳm sâu bên trong họ luôn ẩn chứa sự cô đơn. Những nỗi niềm, những khoảng trống trong trái tim họ vẫn tồn tại, âm ỉ, khiến họ khó có cảm giác hạnh phúc.

Liệu một người đàn ông sau khi ly hôn có tìm được hạnh phúc, niềm vui nhanh chóng được không? Liệu khoảng trống trong họ có được lấp đầy bởi một thú vui, công việc và những mối quan hệ khác bên ngoài? Thật khó để có được điều đó.

Một nếp nhăn trên áo không được là, một bữa cơm đôi khi không đủ chất, đôi khi bữa sáng bị bỏ qua, đôi khi chăn mền không được giặt là sạch sẽ, đôi khi căn bếp không được lau,… Đôi khi những thứ nhỏ nhặt như vậy khiến cho cuộc sống của đàn ông trở nên tẻ nhạt và vô vị.

Một cuộc sống ít trọn vẹn của đàn ông sau ly hôn
Một cuộc sống ít trọn vẹn của đàn ông sau ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Dễ chìm vào cô đơn, cứng nhắc

Nếu như phụ nữ thường có xu hướng tìm đến với những người bạn, những người cùng cảnh ngộ để chia sẻ nỗi niềm, thì đàn ông thường ngược lại. Họ không thích, cũng ít khi có nhu cầu chia sẻ với nhau.

Họ thường tìm đến những nơi im ắng, ngồi một mình và suy tư. Đàn ông thường có những bước đi rất cẩn trọng sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ. Họ không vội vàng tìm một người phụ nữ mới, không nôn nóng bước đi cùng với người khác. Nếu có cũng chỉ mang tính tạm thời, họ thường không nghiêm túc với điều đó.

Cuộc sống sau ly hôn của đàn ông như thế nào? - Ảnh 3
Đàn ông sau ly hôn dễ chìm vào cô đơn, cứng nhắc - Ảnh minh họa: Internet

Thật khó để có thể nói hết được sự cô đơn trong lòng người đàn ông sau khi ly hôn. Họ không thể hiện nỗi cô đơn của mình ra bên ngoài. Một mặt, họ vẫn đi làm, vẫn nói chuyện, cười đùa và có thể sẽ vẫn thăng tiến trong công việc sau khi ly hôn. Nhưng mặt khác, họ vẫn yếu đuối và cô đơn.

Nhưng họ chỉ thể hiện điều đó khi ở một mình. Sự chiêm nghiệm, buồn chán, lặng lẽ đáng sợ của đàn ông đôi khi không ai có thể chia sẻ được. Có chăng, sẽ có những người cùng cảnh ngộ hiểu được, nhưng họ lại thường không sẵn lòng chia sẻ cho nhau.

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