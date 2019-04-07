Con gái ơi, không có người yêu thì sao nào? - Ảnh minh họa: Internet

Người ta chỉ chăm chăm kể về những lợi ích của việc có người yêu, có cho mình một người đàn ông để tựa nương mà chẳng ai đề cập đến những cái được của việc độc thân.

2. Độc thân, con gái tha hồ để kiểu tóc mình thích, mặc thứ mình muốn mà chẳng cần để ý đến ánh mắt của ai, càng không phải ép mình sống khác đi để làm hài lòng đối phương.

1. Độc thân, con gái sẽ không phải thức thật khuya để tám chuyện hay nhắn tin, cũng chẳng cần suy nghĩ linh tinh khi đối phương không trả lời. Bạn đi ngủ đúng giờ, sinh hoạt điều độ thì da sẽ đẹp, mặt sẽ trẻ.

3. Độc thân, con gái đâu cần lo lắng, suy diễn xem người ta có đang bắt cá hai tay hay không, có lừa dối mình hay không, càng không phải dùng trăm phương nghìn kế để giữ chân đàn ông.

Độc thân, bạn được làm chủ thời gian của mình. Có thể dốc lòng cho sự nghiệp, tập trung kiềm tiến và thích du lịch ở đâu thì đi đấy - Ảnh minh họa: Internet

4. Độc thân, con gái không cần phải bớt xén thời gian dành cho gia đình, bạn bè để hẹn hò với người yêu, để đến khi bị người yêu bỏ rơi ngoảnh mặt lại thấy chẳng còn người bạn nào bên mình.

5. Độc thân, thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ con gái đâu cần sợ làm ai đấy giận, làm ai đấy tưởng mình đang có gì che giấu nên mới cố ý xem như không hề hay biết.

6. Độc thân, bạn được làm chủ thời gian của mình. Có thể dốc lòng cho sự nghiệp, tập trung kiềm tiến và thích du lịch ở đâu thì đi đấy, không cần phải xin phép hay báo cáo với ai.

7. Độc thân, bạn chẳng cần lo chuyện ghen tuông, cũng không cần phải hứng chịu những thương tổn mà sự vô tâm của đối phương gây nên.

Với mọi cô gái việc độc thân không đáng sợ, thất nghiệp mới là điều đáng sợ nhất - Ảnh minh họa: Internet

8. Độc thân, bạn sẽ không phải sợ hãi việc mẹ anh ấy có thích mình không, gia đình anh ấy có vun đắp cho hai đứa không. Bạn cứ là chính mình, vui vẻ, yêu đời và không ngừng trân trọng bản thân.

9. Độc thân, bạn sẽ thoải mái thả tính, tìm hiếu bất cứ đàn ông nào bạn muốn để tìm ra chân ái đời mình. Khi độc thân bạn đừng quên hạnh phúc với hiện tại. Bởi có những niềm riêng mà chờ đến khi có người yêu bạn sẽ không bao giờ tìm về được.

10. Cuối cùng, với mọi cô gái việc độc thân không đáng sợ, thất nghiệp mới là điều đáng sợ nhất.

Con gái chỉ có thể sống một cuộc đời nên cứ làm gì mình thích, yêu người mình yêu. Đừng vì bất cứ sức ép, thế lực nào mà buộc mình phải mắt đầu mối quan hệ mà mình không muốn. Như thế là tàn nhẫn với bản thân lắm đấy.