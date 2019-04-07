Con gái ơi, độc thân thì đã làm sao nào?

Phụ nữ yêu 07/04/2019 16:30

Không có người yêu không có nghĩa là ế, con gái hãy tận hưởng những tháng năm độc thân huy hoàng của mình thật trọn vẹn bởi lẽ…

Người ta chỉ chăm chăm kể về những lợi ích của việc có người yêu, có cho mình một người đàn ông để tựa nương mà chẳng ai đề cập đến những cái được của việc độc thân.

Con gái ơi, độc thân thì đã làm sao nào? - Ảnh 1

Con gái ơi, không có người yêu thì sao nào? - Ảnh minh họa: Internet

1. Độc thân, con gái sẽ không phải thức thật khuya để tám chuyện hay nhắn tin, cũng chẳng cần suy nghĩ linh tinh khi đối phương không trả lời. Bạn đi ngủ đúng giờ, sinh hoạt điều độ thì da sẽ đẹp, mặt sẽ trẻ.

2. Độc thân, con gái tha hồ để kiểu tóc mình thích, mặc thứ mình muốn mà chẳng cần để ý đến ánh mắt của ai, càng không phải ép mình sống khác đi để làm hài lòng đối phương.

3. Độc thân, con gái đâu cần lo lắng, suy diễn xem người ta có đang bắt cá hai tay hay không, có lừa dối mình hay không, càng không phải dùng trăm phương nghìn kế để giữ chân đàn ông.

Con gái ơi, độc thân thì đã làm sao nào? - Ảnh 2
Độc thân, bạn được làm chủ thời gian của mình. Có thể dốc lòng cho sự nghiệp, tập trung kiềm tiến và thích du lịch ở đâu thì đi đấy - Ảnh minh họa: Internet

4. Độc thân, con gái không cần phải bớt xén thời gian dành cho gia đình, bạn bè để hẹn hò với người yêu, để đến khi bị người yêu bỏ rơi ngoảnh mặt lại thấy chẳng còn người bạn nào bên mình.

5. Độc thân, thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ con gái đâu cần sợ làm ai đấy giận, làm ai đấy tưởng mình đang có gì che giấu nên mới cố ý xem như không hề hay biết.

6. Độc thân, bạn được làm chủ thời gian của mình. Có thể dốc lòng cho sự nghiệp, tập trung kiềm tiến và thích du lịch ở đâu thì đi đấy, không cần phải xin phép hay báo cáo với ai.

7. Độc thân, bạn chẳng cần lo chuyện ghen tuông, cũng không cần phải hứng chịu những thương tổn mà sự vô tâm của đối phương gây nên.

Con gái ơi, độc thân thì đã làm sao nào? - Ảnh 3
Với mọi cô gái việc độc thân không đáng sợ, thất nghiệp mới là điều đáng sợ nhất - Ảnh minh họa: Internet

8. Độc thân, bạn sẽ không phải sợ hãi việc mẹ anh ấy có thích mình không, gia đình anh ấy có vun đắp cho hai đứa không. Bạn cứ là chính mình, vui vẻ, yêu đời và không ngừng trân trọng bản thân.

9. Độc thân, bạn sẽ thoải mái thả tính, tìm hiếu bất cứ đàn ông nào bạn muốn để tìm ra chân ái đời mình. Khi độc thân bạn đừng quên hạnh phúc với hiện tại. Bởi có những niềm riêng mà chờ đến khi có người yêu bạn sẽ không bao giờ tìm về được.

10. Cuối cùng, với mọi cô gái việc độc thân không đáng sợ, thất nghiệp mới là điều đáng sợ nhất.

Con gái chỉ có thể sống một cuộc đời nên cứ làm gì mình thích, yêu người mình yêu. Đừng vì bất cứ sức ép, thế lực nào mà buộc mình phải mắt đầu mối quan hệ mà mình không muốn. Như thế là tàn nhẫn với bản thân lắm đấy.

Muốn hạnh phúc phụ nữ hãy hẹn hò với ít nhất 3 người đàn ông trước khi kết hôn

Muốn hạnh phúc phụ nữ hãy hẹn hò với ít nhất 3 người đàn ông trước khi kết hôn

Tôi rất ngưỡng mộ những người phụ nữ có cái kết viên mãn với mối tình đầu, nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép mình chỉ được yêu một người đàn ông trước khi lấy chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ hạnh phúc phụ nữ độc thân đàn bà độc thân

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 53 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này