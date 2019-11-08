Cổ nhân dạy: 9 loại ‘tiểu nhân’ thủ đoạn vô biên, đặc biệt phải tránh thật xa

Phụ nữ yêu 08/11/2019 05:11

Cổ nhân dạy, đây là những kiểu người mưu mô, thâm hiểm. Họ chỉ biết sống cho bản thân, bất chấp thủ đoạn hãm hại người khác.

Cổ nhân dạy, nếu không muốn mang họa thì nhất định phải tránh xa các loại tiểu nhân cực kì nguy hiểm này!

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Cổ nhân dạy, nếu không muốn mang họa thì nhất định phải tránh xa các loại tiểu nhân cực kì nguy hiểm này! - Ảnh minh họa: Internet

1. Kẻ gây chuyện thị phi

Gây chuyện thị phi, từ đó khiêu khích, chia rẽ người khác là cách thức đơn giản nhất để tiểu nhân đạt được mục đích cá nhân. Cuộc sống này đầy kẻ tiểu nhân chỉ vì chút lợi ích cá nhân, ham muốn rẻ tiền mà bất chấp ăn không nói có, chuyện nhỏ thành to, biến đổi trắng đen khôn lường. Chỉ vài lời họ nói ra cũng có thể gieo họa thị phi vào người khác.

Với những kẻ thế này, tốt nhất là nên tránh xa, đừng dính dáng liên quan gì. Họ nói gì cũng đừng cố phản bác, nếu không sẽ vướng bẫy thị phi họ giăng sẵn.

2. Kẻ tham phú phụ bần

Kiểu người tham phú phụ bần với người giàu thì nịnh hót, đối đãi thân tình hết mình. Nhưng với người nghèo thì họ dè bỉu chê bai, lòng dạ bạc bẽo khó lường. Họ không thật tình đối đãi với ai, chỉ vì bản thân. Bởi thế, với kiểu người này đừng nên thân thiết mà dễ thất vọng, hay tệ hơn là có ngày họ vì ham mê giàu có mà tìm cách hãm hại ta.

3. Gió chiều nào che chiều ấy

Kẻ tiểu nhân này sống không có lập trường, họ làm hay nói gì cũng ba phải, a dua. Họ giỏi quan sát, nắm bắt tâm lý của người khác, cũng theo dõi sự việc đang diễn ra thế nào. Nếu là xu hướng tốt, họ sẽ bất chấp nương theo. Nếu là tình thế xấu, họ sẽ tìm hướng thoát thân trước.

Đây cũng là kiểu người chỉ trọng lợi ích cá nhân, chỉ đi theo lợi nhuận trước mắt. Vì thế, họ không đáng tin tưởng, sẵn sàng “trở mặt” với người đồng hành hay đối tác của mình.

4. Đặt vật chất lên hàng đầu

Mối quan hệ của họ đều là vì vật chất. Đây là kiểu người chỉ muốn quen biết với người giàu có. Họ hám lợi, hám tài, lòng tham vật chất là vô đáy. Kiểu tiểu nhân này đặc biệt phải dè chừng. Vì họ có thể vì danh vọng, tiền bạc mà bất chấp thủ đoạn, thậm chí là làm điều trái đạo đức hay pháp luật.

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Cổ nhân dạy, kẻ trọng vật chất là tiểu nhân nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

5. Kẻ qua cầu rút ván

Người tiểu nhân sẽ không bao giờ chân thành với bạn bè. Họ chỉ kết bạn cho lợi ích tạm thời, đều là lấy giả dối để mua chuộc lòng người. Với họ, chỉ có lợi ích mới là điều quan trọng nhất. Và chỉ cần lợi ích bị động chạm, họ sẵn sàng xem bạn là thù, lập tức trở mặt.

Kiểu người khó lường này cũng có thể hy sinh cả ân nhân và người thân bên cạnh để đạt được mục đích cá nhân. Trong đầu họ, không bao giờ tồn tại khái niệm chân tình.

6. Kẻ bất hiếu

Một người mà ngay cả cha mẹ mình cũng không thể đối xử tốt thì không bao giờ có thể tốt với bất kì ai. Bất hiếu là tội lỗi nặng nhất, cũng biến con người thành kẻ tồi tệ nhất. Những người thế này tốt nhất là đừng nên đến gần, dễ mang họa vào thân.

7. Kiểu người nham hiểm

Người nham hiểm luôn mưu mô, lòng dạ khó đoán. Đây là kiểu người cổ nhân dạy phải tránh xa nhất. Bởi vì họ khó đoán, nên sẽ không biết họ đang nghĩ gì, muốn hãm hại mình ra sao.

8. Người tự phụ

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Người tự phụ thường kiêu căng và muốn kiểm soát mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Người tự phụ thường kiêu căng và muốn kiểm soát mọi thứ. Họ tự tin quá mức vào bản thân và không bao giờ xem trọng ý kiến của người khác.

Theo lời Phật dạy, làm người thì phải có bản ngã, phải biết tự chủ. Nhưng nếu chỉ biết có bản thân, biến mình thành trung tâm thế giới, quá đề cao bản thân mà coi thường người khác thì thật tệ. Người thế này chỉ có ham muốn chèn ép, lấn át người khác.

9. Người thường xuyên chỉ trích, phẫn nộ và oán hận

Gần người thế này, bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực từ họ. Từ đó, bạn cũng sẽ mang cái nhìn đời u ám như họ.

Người này lúc nào cũng trách than, oán hận cuộc đời hay người khác. Họ làm gì cũng cảm thấy bất lực, phản đối mọi thứ xung quanh. Cố nhân dạy, đừng gần gũi họ nếu bạn không muốn có ngày cũng như họ.

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