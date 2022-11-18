Cổ nhân dạy: 5 sự việc có thể giúp chúng ta thấu tỏ một người, nhờ đó tránh hậu họa về sau

Ông còn là một nhà giáo dục kiệt xuất, những đệ tử của ông đều là những nhân vật có tiếng trong lịch sử Trung Quốc, chẳng hạn như Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Thương Ưởng, Lã Bất Vi, Bạch Khởi, Lý Mục, Vương Tiễn, Cam Mậu, Nhạc Nghị, Mao Toại,… đều là nhân vật tiếng tăm đương thời.

Quỷ Cốc Tử được xem là một cuốn bách khoa toàn thư sống, một nhân vật được đánh giá rất cao trong lịch sử Trung Quốc, ông tinh thông bách gia học vấn, là một chiến lược gia, binh pháp gia,... Cái tên này xuất phát từ việc ông ẩn cư nơi tiên cảnh sâu trong núi có tên Quỷ Cốc, tịnh tâm tu luyện, thông thạo quy luật tự nhiên và những bí ẩn của trời đất.

Câu đầu tiên Quỷ Cốc Tử khuyên đó là: Phú khán kỳ sở vi nghĩa là xem những gì người đó làm khi giàu.

Ông cũng đưa ra 5 lời khuyên đáng giá về cách hiểu rõ bản chất một người như sau:

Mỗi một tác phẩm mà Quỷ Cốc Tử để lại là một kho tàng tri thức, kinh nghiệm quý báu, trong đó các tác phẩm phổ biến như "Quỷ Cốc Tử", "Bản kinh âm phù thất thuật" hay "Quỷ Cốc Tử thiên túy văn".... đều trở thành "kì thư", "tinh hoa" đối với hậu nhân.





Hành vi của một người khi họ có tiền tài cũng phản ánh được rất nhiều về bản chất của họ. Tiền đúng là quan trọng vì nó đảm bảo cuộc sống của chúng ta nhưng chỉ một phần nhỏ số người trong chúng ta xem nó là phương tiện, công cụ mà hầu hết trở thành nô lệ của tiền.

Trên đời này người có tiền thì rất nhiều, nhưng người biết sử dụng đồng tiền một cách khéo léo thì lại rất ít, khi một người trở nên giàu có thì cần phải nhìn vào hành vi của anh ta, từ cách xử lý tài sản có thể nhìn ra được quan niệm giá trị của anh ta.



Sẽ có người vì lợi lộc của mình mà bất chấp tất cả, họ có thể giàu có đấy nhưng người vây quanh họ chỉ là những người xu nịnh, còn những người bạn chân thành đã rời xa từ bao giờ.

Chỉ có những ai đủ tu tâm mới biết và hành động lý trí khi đối mặt với tiền. Họ biết rằng tiền tài cũng là vật ngoài thân, chúng ta chỉ tạm mượn để sử dụng, hôm nay nó ở trong tay ta ngày mai nó nằm trong tay người khác.



Người khôn ngoan không chỉ vì đồng tiền mà mù quáng đến mức đánh mất những mối quan hệ, những giá trị tốt đẹp, họ có quan niệm giá trị chính xác về tiền tài để biết cái gì quan trọng, cái gì không. Vì thế, nên hạn chế kết giao với người chỉ duy nhất đề cao giá trị của tiền.

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2. Quẫn khán kỳ sở bất vi

Cậu thứ hai này có nghĩa là: xem những gì người đó không làm khi nghèo.

Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ, túng quẫn chúng ta có xu hướng làm những việc mang tính bản năng nhất, đó là lý do dễ thấy cái bản chất của một người vào lúc này.

Rất nhiều người đổ lỗi cho hoàn cảnh xô đẩy mình nhưng thực ra đó mới là lúc họ thể hiện rõ chân tướng của mình. Vì sự thực là có những người tuy nghèo nhưng không bao giờ chấp nhận là một kẻ hèn.



Dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng họ vẫn tuân thủ một số nguyên tắc sống của mình, kiên trì vượt khó để khẳng định bản thân. Ngược lại, có những người trở thành tay sai cho kẻ xấu, cho phép bị lợi dụng hoặc trở thành tội phạm.



Vì thế, dù ai biện minh là do họ không muốn nhưng rơi vào tình huống xấu nên đành làm điều xấu, nhưng hãy nhắc nhở bản thân rằng, họ đã lộ rõ chân tướng, nên hạn chế qua lại với kiểu người này kẻo thiệt thân. Thực tế là những kẻ nãy sẵn sàng "bán đứng" cả bạn khi họ rơi vào tình huống quẫn bách.

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3. Cư khán kỳ sở thân

Câu thứ ba này có nghĩa là theo Quỷ Cốc Tử phải xem người đó thân với ai trong cuộc sống để nhìn rõ chân tướng của họ là ai.

Câu này của cao nhân rất giống với câu nói "Kể cho tôi về 5 người luôn kề cận bạn, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai". Hay điều này được tạm hiểu là bạn là trung bình của 5 người bạn dành nhiều thời gian ở bên nhất.



Có thể thấy, những ai ta giao du, thân thiết ảnh hưởng mạnh mẽ tới con người ta dù ta có cố gắng phủ nhận điều đó đi chăng nữa.



Sự ảnh hưởng của môi trường không thể xem thường, tới mức trong cách mẹ Khổng Tử dạy con, bà đã phải chuyển nhà tới nơi phù hợp để mong con có môi trường lý tưởng nhất thuận lợi cho việc học hành, trưởng thành của con.



Vì thế, hãy lựa chọn một cách khôn ngoan với những ai mà bạn sẽ kết giao nếu không muốn sớm sa đà vào thất bại vì thân thiết với những người bạn yếu kém, tiêu cực thay vì thành công.

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4. Quý khán kỳ sở cử

Câu thứ tư này có nghĩa là xem những gì người đó tiến cử khi cao quý.

Khi một người được lên làm quan lớn, ở vị trí cao quý, có quyền lực trong tay để điều binh, khiển tướng, thì phải nhìn xem anh ta tiến cử người nào. Điều này có nghĩa là một người được nắm giữ vai trò lãnh đạo thì cách họ tiến cử ai cũng thể hiện con người họ.



Sẽ có người nhận tiền để điều phối vị trí, có người tiến cử những ai có mối quan hệ ảnh hưởng tới vị trí của họ, nhưng ngược lại có người chỉ chọn người tài năng.



Chỉ hành động này thôi cũng phản ánh rõ ai đề cao nhu cầu tiền bạc, ai chính trực, ngay thẳng, ai nghĩ cho người khác, ai tư lợi cho mình,...



Một người ưu tiên chọn người tài giúp sức thường là người có tầm nhìn xa cho tương lai của tập thể, đó là gốc rễ của thành công, nếu không xung quanh tập thể đó chỉ là "nhân tài giả", những người chỉ biết nói mà không biết làm.



Một ví dụ điển hình của cách chọn người tiến cử đó là Địch Nhân Kiệt - người nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc về sự công bằng chính trực trong việc tuyển chọn nhân tài.





Khi tuyển chọn người bên ngoài thì không né tránh kẻ thù, khi tuyển chọn người trong nội bộ thì không né tránh người thân, ông là một người rất công bằng, được rất nhiều người khâm phục.

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5. Phú khán kỳ sở hiếu

Câu thứ năm này nghĩa là xem những hành động hiếu thảo của người đó khi giàu có.

Có thể thấy, không chỉ có Đạo Phật đề cao chữ hiếu, mà trong cách hiểu rõ bản chất một người thì việc họ đối xử với bố mẹ của mình cũng quan trọng không kém.



Nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng chỉ để bỏ đi, dù một người cực kỳ giàu đến đâu cũng trở nên vô nghĩa. Người hiểu đạo ký sẽ chẳng coi trọng kẻ không hiếu thảo với cha mẹ mình, người như vậy thì cũng không phải là người đáng tin cậy, đáng để kết giao.

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