Có duyên nhưng không có phận chẳng thà đừng yêu nhau thì hơn

Yêu nhau nhưng không đến được với nhau, đó là bởi ta có duyên nhưng không có phận. Tình yêu đôi khi không có bất cứ lý do gì để hai người tìm đến yêu nhau, ấy thế mà lại có vô vàn lý do để hai người chia xa.

Gặp được nhau là do duyên số, yêu nhau cũng là duyên, nhưng có là gì trong cuộc đời của người kia không thì đó lại là phận.

Có duyên nhưng không có phận sẽ chẳng thể nào đến được với nhau để mà tìm được một hạnh phúc trọn vẹn. Sẽ thế nào đây nếu cứ cố gắng tiếp tục, yêu nhau trong vô định, cố chấp yêu để rồi không nhận lại được kết quả gì?

Có duyên nhưng không có phận chẳng thà đừng đến với nhau cho thêm đau khổ

Yêu mà không danh phận người con gái sẽ thiệt thòi nhất

Khi yêu mấy ai nghĩ rằng một ngày ta sẽ chẳng thể đến được với nhau, khi ấy rời xa nhau bằng cách nào đây? Có duyên nhưng không có phận, ta chấp nhận một tình yêu không rõ ràng, không mục đích. Khi ấy, người con gái với thanh xuân ngắn ngủi sẽ là người thiệt thòi nhất.

Chẳng mấy chốc mà hết quãng đời thanh xuân đẹp nhất, ở cạnh người mình yêu nhưng không có danh phận, chẳng có tương lai, khi có tuổi rồi thì người ta bỏ đi. Như vậy chẳng phải con gái đã lãng phí tuổi trẻ đẹp đẽ nhất đời mình rồi sao?

Thanh xuân của người con gái trôi qua rất nhanh, đừng bỏ lỡ

Tiếp tục chỉ làm cả hai thêm đau

Yêu mà không đến được với nhau, không chỉ có đau khổ tồn tại, mà đó còn là sự tiếc nuối của hai bên gia đình. Khi ta yêu nhau, bất chấp khoảng cách, bất chấp khó khăn để đến được với nhau, để yêu nhau cuồng nhiệt.

Nhưng khi có sợi dây hôn nhân, ta lại thẳng thừng cắt phăng nó đi. Những thứ như khoảng cách, như sự ngăn trở từ gia đình, như khó khăn trong cuộc sống bỗng chốc trở thành tảng đá lớn khiến ta không thể nào thoát ra được để có thể trao cho nhau một danh phận trong cuộc đời.

Nếu biết kết quả sẽ chẳng đi đến đâu thì thôi hãy sớm buông tay để tốt cho cả hai người

Tình yêu là thế, hôn nhân không phải cuộc sống màu hồng chỉ tồn tại tình yêu. Có duyên nhưng không có phận, chẳng thà đừng cố tiến đến, không thì cả hai sẽ “vỡ mộng” trong cuộc hôn nhân đầy trắc trở. Để rồi khi tất cả vượt quá sức chịu đựng, ta phải lặng lẽ buông tay nhau trong nỗi đau khổ, tiếc nuối hơn gấp trăm lần.

Biết trước như vậy sao còn cố chấp bên nhau?

Thế nhưng tuổi trẻ là vậy, dù biết có duyên nhưng không có phận, ta vẫn cứ muốn thử cảm giác yêu một lần như vậy rốt cuộc sẽ có thể đi được bao xa. Rồi một ngày nhìn lại, đoạn đường cả hai đã đi qua sao quá dài rồi nhưng đích đến thì chẳng thấy.

Có duyên nhưng không có phận, yêu nhau và hợp nhau nhiều đấy nhưng đợi chờ kết quả một cuộc tình hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ tới. Đến một ngày, cả hai sẽ phải rời bỏ nhau để đi tìm cho mình hạnh phúc mới. Rồi khi ấy, bạn có chắc sẽ có đủ can đảm để đến dự đám cưới người kia không?

Lặng nhìn từ xa người kia làm đám cưới với người khác sẽ là những cảm xúc đau đớn lắm

Có duyên nhưng không có phận, có lẽ kiếp trước ta đã nợ nhau quá nhiều, để rồi kiếp này phải trả giá bằng khổ đau. Cố tiếp tục sẽ chỉ làm cả hai lấn sâu vào vực thẳm của sự bế tắc. Thôi thì sớm chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai. Để sau này khi nhìn lại, ta đã có quãng thời gian thật đẹp bên nhau.

Gửi tới những cặp đôi có duyên nhưng không có phận, hãy sớm sáng suốt tìm cho nhau lối đi, đừng ràng buộc nhau bởi tình cảm vốn dĩ chẳng đi đến đâu rồi lại làm khổ nhau, để tương lai dang dở. Biết đâu khi ta không còn ở bên nhau nữa, mỗi người lại tìm được cho mình một cơ hội mới hứa hẹn nhiều hạnh phúc và niềm vui hơn.