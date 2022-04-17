Phụ nữ muốn giữ đàn ông mê đắm mình cả đời thì nên có một thế giới riêng để đàn ông thích thú tò mò, muốn biết nhiều hơn

Người phụ nữ không cho đàn ông cảm giác đủ Kiểu phụ nữ này cho đàn ông cảm giác không thể nắm bắt hoàn toàn, không thể sở hữu tuyệt đối. Ở cạnh người phụ nữ này, đàn ông luôn muốn tìm tòi, chinh phục và không ngừng theo đuổi. Vì họ không cho đàn ông biết mọi thứ về mình, họ có những ranh giới và bí mật riêng. Họ cho đàn ông cảm giác có được nhưng lại không nắm bắt được. Đàn ông không bao giờ tìm được sự thỏa mãn tuyệt đối ở người phụ nữ này. Càng ở bên lâu, đàn ông lại càng thấy hứng thú, càng muốn chinh phục nhiều hơn. Đàn ông vốn là sinh vật thích thử thách khám phá, càng muốn nhiều hơn thì càng khó buông bỏ.

Phụ nữ muốn giữ đàn ông mê đắm mình cả đời thì nên có một thế giới riêng để đàn ông thích thú tò mò, muốn biết nhiều hơn. Đừng bao giờ nói hết những gì mình nghĩ, đừng cho đàn ông hết những gì mình có, và đừng bao giờ mang tâm lý sợ mất mà phải giữ đàn ông. Phụ nữ giữ mình xinh đẹp, bí ẩn và độc lập mới khiến đàn ông đứng ngồi không yên. Người phụ nữ biết phũ với đàn ông Người đàn bà khôn ngoan biết “phũ” với đàn ông khi cần. Có nghĩa là không quá chiều theo đàn ông, giữ đúng giá trị mình theo đuổi. Không xem đàn ông là duy nhất, yêu được thì buông được, hy sinh được thì từ bỏ được. Không đánh mất bản thân chỉ vì mong muốn của đàn ông. Không tự tổn thương chính mình chỉ vì bị đàn ông thương tổn.

Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ biết “phũ” mềm mỏng khi cần mà cũng cứng rắn đúng lúc. Họ cho đàn ông cảm giác thăng hoa khó quên nhưng cũng khiến đàn ông thấy sợ, nể và không dám làm càn. Kỳ thực, đàn ông cần bị “phũ” để biết đúng giá trị của người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ có một cuộc sống đẹp Đàn ông luôn muốn có được một người phụ nữ sở hữu cuộc sống đẹp. Người phụ nữ này không xinh đẹp vì bất cứ ai, mà họ yêu thích việc làm đẹp chính mình, để tự tin, hạnh phúc với bản thân đầu tiên. Họ không cố gắng sống để làm đẹp mắt, vừa lòng người khác, mà là thật sự có niềm vui, hạnh phúc phong phú và thú vị riêng cho mình. Với một người phụ nữ có cuộc sống đẹp, với tâm hồn tươi sáng, rộng mở, đàn ông luôn muốn chiếm lấy giữ riêng cho mình. Không khác gì một đóa hoa đẹp và thơm sẵn, đàn ông muốn ngắm nhìn chiêm ngưỡng cả đời. Phụ nữ muốn đàn ông không thể rời bỏ mình thì phải sống đẹp cho mình trước riêng. Có một cuộc sống đẹp chính là sống cho chính mình, quý trọng những gì mình đang có. Sống đẹp là giữ đúng giá trị, cá tính, phẩm giá và lối sống riêng bản thân mong muốn. Một người phụ nữ sống đẹp sẽ tỏa sáng vì chính mình, đẹp đẽ, rực rỡ khiến đàn ông cả đời cũng không thể rời mắt.

Mỗi người đàn bà đều sinh ra là một cành hồng, nhưng lấy chồng rồi lại chẳng mấy ai nhớ mình phải rực rỡ Đàn bà phải đẹp khi mình còn có thể hạnh phúc, phải đẹp vì mình xứng đáng rực rỡ. Phải đẹp để không thì muộn mất, phải đẹp để được yêu thương, để kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

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