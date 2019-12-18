Chồng tưởng là tốt mà xưng 'Mày - Tao' với vợ thì cũng 'vứt'!

Phụ nữ yêu 18/12/2019 12:24

Cách xưng hô vợ chồng có ảnh hưởng lớn đến tình cảm, hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, nhiều người chồng lại coi thường vấn đề này và tự ý xưng hô với vợ một cách suồng sã, thô lỗ. Những người chồng này dù có đối xử tốt với vợ thế nào cũng không xứng đáng.

Bà chị cùng cơ quan tôi từng kể: "Những lúc bình thường, chồng chị vẫn gọi "em" xưng "anh" ngọt ngào. Thế nhưng, chỉ cần trái ý anh ta một tí là đổi giọng, đổi cách xưng hô ngay. 2-3 lần như thế rồi thành quen, giờ anh ta mặc định xưng hô "mày - tao" với chị luôn. Chị nói thẳng, anh đi mà kiếm cô vợ khác chấp nhận kiểu xưng hô vợ chồng ấy, còn tôi thì không!".

Khi được hỏi, có đến 99% người vợ cho biết bản thân cảm thấy bị tổn thương khi bị chồng gọi "Mày" xưng "Tao". Nhiều người còn kiên quyết không tha thứ cho kiểu xưng hô suồng sã này, vì cho rằng đó là biểu hiện của việc không được tôn trọng.

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Người vợ sẽ cảm thấy bị tổn thương khi bị chồng gọi "Mày" xưng "Tao" -  Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông cố chấp cho rằng vợ chồng ăn ở với nhau chỉ cần không ngoại tình, lang chạ bên ngoài là được, cách xưng hô thì không nói lên được điều gì. Thực ra, cách xưng hô vợ chồng tuy chỉ là cái vỏ ngoài nhưng nó cũng một phần thể hiện thái độ của người chồng trong hôn nhân.

Phần lớn những người chồng thích gọi vợ là "Mày" đều có suy nghĩ gia trưởng, cho rằng mình to hơn vợ, có quyền điều khiển và ra lệnh cho vợ. Trong xã hội ngày này, điều đó là không đúng, vợ chồng cần được bình đẳng và có tiếng nói ngang nhau trong gia đình.

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Phần lớn những người chồng thích gọi vợ là "Mày" đều có suy nghĩ gia trưởng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy, tình cảm vợ chồng sâu sắc hay không, ít nhiều được thể hiện qua cách xưng hô. Ngoài ra, nó còn thể hiện cách tư duy, nếp văn hóa của người chồng. Nếu người đàn ông sống trong gia đình có cảnh mẹ bị bố đàn áp, coi thường thì anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng và quan niệm như vậy. Tuy có thể anh ta không đánh đập vợ con nhưng trong tiềm thức của anh ta thì đã quen với việc người chồng trong gia đình có thể dùng cách nói chuyện suồng sã, thô lỗ với vợ.

Theo các chuyên gia tâm lý, vợ chồng ngay cả lúc cãi nhau cũng không nên xưng hô "Mày – tao" với nhau. Người vợ cũng không nên chấp nhận việc bị chồng gọi là "Mày" vì nó sẽ tạo ra tiền lệ, về sau người đàn ông sẽ tiếp tục gọi vợ như thế mà không hề cảm thấy áy náy. Hậu quả để lại rất nghiêm trọng, từ ngôn ngữ không tôn trọng, người đàn ông sẽ thản nhiên tổn thương vợ bằng hành động.

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Từ ngôn ngữ không tôn trọng, người đàn ông sẽ thản nhiên tổn thương vợ bằng hành động - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không muốn hôn nhân rạn nứt, vợ chồng không nên vô tình hay cố ý tạo ra những thói quen xấu cho cả hai. Thay vào đó, vợ chồng nên cùng nhau xây dựng những thói quen tốt và cố gắng làm theo ngay cả những lúc nóng giận, mất bình tĩnh.

Nhiều cặp vợ chồng dù lớn tuổi vẫn hàng ngày xưng hô ngọt ngào bằng "Anh - em". Đó là thành quả của nhiều năm yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, để tình cảm được gửi gắm trong từng lời xưng hô, từng câu nói và từng nụ cười.

Những người đàn ông thật sự yêu thương, tôn trọng vợ sẽ không sử dụng cách xưng hô làm bạn tổn thương. Còn đối với người đàn ông không hiểu được những điều này thì bạn không nên níu kéo nữa. 

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Từ khóa:   tình cảm vợ chồng đàn ông gia trưởng hôn nhân rạn nứt

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