Chồng thế này chính là nghiệp chướng, vợ không sớm dứt khoát thì còn khổ dài dài

Phụ nữ yêu 19/12/2018 17:00

Kiểu chồng này sẽ khiến bất cứ đàn bà nào lấy phải đều khổ sở cả đời, bất hạnh triền miên.

Đời đàn bà nếu lấy được người đàn ông hết lòng phát triển sự nghiệp, yêu thương gia đình thì quá  may mắn. Thế nhưng, nếu dây vào kiểu đàn ông này thì xác định chẳng có lấy một ngày hạnh phúc, phải khóc cạn nước mắt cũng không hết khổ.

Chồng thế này chính là nghiệp chướng, vợ không sớm dứt khoát thì còn khổ dài dài - Ảnh 1

Đời đàn bà, nếu vướng phải kiểu chồng lười nhác chính là gặp phải nghiệp chướng, cả đời bất hạnh, đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

Chồng lười nhác

Thuở độc thân đàn ông có thể ham chơi nhưng khi đã xác định lập gia đình thì nhất định phải sống có trách nhiệm với vợ con. Là trụ cột, là người gồng gánh kinh tế nên nếu chăm chỉ, siêng năng và kiếm được nhiều tiền họ sẽ giúp cho cuộc sống của vợ con đủ đầy, sung túc.

Ngược lại, nếu lấy phải người chồng siêng ăn nhác làm, không có chí cầu tiến thì chị em sẽ khổ cả đời. Kiểu đàn ông này làm ngày nào tiêu pha ngày ấy, không nhìn xa trông rộng, cũng không hề mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn. Dễ dàng bằng lòng với hiện tại, tị nạnh với vợ chính là điều khiến cho vợ con phải khổ cực khôn cùng.

Chồng vô tâm

Đàn ông yêu vợ sau khi tan tầm sẽ không ngần ngại giúp vợ chuẩn bị bữa tối, nhặt rau, rửa chén với họ chỉ là chuyện thường. Rất nhiều người chồng vẫn luôn tự giác chia sẻ phần nào việc nhà để mong vợ có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn vì ai cũng đi làm, cũng vất vả, mệt mỏi như nhau.

Đàn ông vô tâm lại khác, anh ta chẳng thèm động tay vào bất cứ việc gì mà cứ mặc định đấy là trách nhiệm của vợ, là việc của đàn bà. Sĩ diện hão, gia trưởng và ích kỷ chính là công thức nhào nặn nên người chồng vô tâm.

Chồng tệ bạc

Đời này, đàn bà đừng bao giờ chấp nhận chung sống với người chồng phụ bạc kẻo suốt kiếp chỉ gắn với bất hạnh. Một khi chồng đã thay lòng đổi dạ, đã cởi đồ lên giường với đàn bà khác thì nhân phẩm của anh ta chỉ còn là con số không.

Cũng vậy, nếu chồng cờ bạc, rượu chè hay dám thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với mình chị em đừng cố dây dưa thêm nữa. Khi ấy, đàn bà hãy vì hạnh phúc của mình mà mạnh mẽ rũ bỏ người đàn ông tệ bạc, không còn xứng đáng có được mình. Chỉ như thế, chị em mới mong có một cuộc sống an yên, viên mãn.

Khi ân ái với nhân tình, người chồng nào cũng trộm nghĩ đến điều này

Khi ân ái với nhân tình, người chồng nào cũng trộm nghĩ đến điều này

Mỗi khi lên giường với người tình, đàn ông có vợ nào cũng thầm có những tâm tư giấu kín này.

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