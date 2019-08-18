Chiêu độc trị dứt điểm chồng vô tâm, các bà vợ hãy áp dụng ngay!

Phụ nữ yêu 18/08/2019 16:30

Không dùng đến nước mắt, không tỏ ra đáng thương, cũng chẳng bi lụy van nài. Đàn bà khôn ngoan sẽ dùng “chiêu độc” này để trị chồng vô tâm, khiến đối phương quay sang giữ vợ khư khư.

Muốn chồng vô tâm hồi tâm chuyển ý, quay sang yêu thương chiều chuộng và quan tâm vợ con phụ nữ chỉ cần có trong tay 3 thứ này.

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Điều người chồng vô tâm sợ nhất là một người vợ có sự nghiệp vững vàng, giỏi kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

1.Có sự nghiệp riêng

Phụ nữ đừng vội tặc lưỡi “ai mà chả biết” khi nghe nói rằng trị đàn ông vô tâm thì vợ cần có sự nghiệp riêng. Bởi lẽ, tuy đơn giản là thế nhưng không phải chị em nào cũng làm được. Bạn đừng bao biện rằng do chồng làm được nhiều tiền nên muốn vợ được ở nhà sung sướng, do con còn nhỏ nên chưa thể đi làm, do bạn không có bằng cấp nên không xin được công việc tử tế.

Đã là phụ nữ, dù lấy chồng hay chưa, khôn ngoan hay khờ dại cũng phải có một công việc để theo đuổi, một sự nghiệp để tự hào và một chiếc thẻ tín dụng mang tên mình. Một khi bạn gặt hái được thành công trong sự nghiệp, khiến chồng hãnh diện khi nhắc đến thì anh ấy sẽ chẳng dám vô tâm với vợ nữa.

Ngược lại, chàng sẽ quay sang nuông chiều, cưng yêu và ra sức vun đắp tình cảm vì sợ mất vợ, sợ vợ mình tài giỏi, xinh đẹp sẽ bị đàn ông khác cướp mất.

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Cho chồng thời gian để nhớ mình là cách giúp bạn nhận được sự yêu thương, quý trọng từ bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Có cuộc sống của riêng mình

Phụ nữ lấy chồng, đừng ngốc nghếch gộp chung cuộc sống hôn nhân với cuộc đời của mình. Bạn có thể dốc lòng chăm sóc gia đình, thương yêu chồng con nhưng đừng quên mất cuộc sống của bản thân. Hãy duy trì những niềm vui thời độc thân, hãy cứ nhín thời gian để đi café với bạn bè, đi học một lớp may vá hay làm bánh, khiêu vũ.

Cũng giống như đàn ông mê đá bóng, chơi cờ tướng hay nuôi cá cảnh, phụ nữ hãy cứ sống vui với sở thích của mình. Tự kiến tạo đời mình, trân trọng bản thân và cho nhau không gian riêng, cho chồng thời gian để nhớ mình là cách giúp bạn nhận được sự yêu thương, quý trọng từ bạn đời.

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Phụ nữ có khí chất sẽ luôn ý thức việc tự trau dồi kiến thức, mở rộng vốn hiểu biết - Ảnh minh họa: Internet

3. Có khí chất

Phụ nữ có khí chất không phải là khi dát đầy hàng hiệu lên người, trang điểm thật đậm hay xịt nước hoa thật thơm. Khí chất của phụ nữ nằm ở thần thái của họ khi bước đi khoan thai, qua lời nói ôn nhu nhưng đủ kiên định, qua cách họ đối nhân xử thế và qua cả những câu chuyện phiếm.

Bạn sẽ thấy, những lời bông đùa của phụ nữ có khí chất càng thanh tao, nhẹ nhàng bao nhiêu thì phụ nữ nông cạn lại càng hời hợt, thô thiển bấy nhiêu.

Ngoài ra, phụ nữ có khí chất sẽ luôn ý thức việc tự trau dồi kiến thức, mở rộng vốn hiểu biết để có thể biết rõ thời cuộc, có thể trao đổi cùng chồng về ty tỷ vấn đề trong cuộc sống hàng ngày.

Chồng dù vô tâm, hời hợt đến mấy cũng sẽ có tâm và ra sức vun đắp mái ấm nếu phụ nữ làm được 3 điều trên.

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