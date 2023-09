Muốn chồng vô tâm hồi tâm chuyển ý, quay sang yêu thương chiều chuộng và quan tâm vợ con phụ nữ chỉ cần có trong tay 3 thứ này.

Điều người chồng vô tâm sợ nhất là một người vợ có sự nghiệp vững vàng, giỏi kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

1.Có sự nghiệp riêng

Phụ nữ đừng vội tặc lưỡi “ai mà chả biết” khi nghe nói rằng trị đàn ông vô tâm thì vợ cần có sự nghiệp riêng. Bởi lẽ, tuy đơn giản là thế nhưng không phải chị em nào cũng làm được. Bạn đừng bao biện rằng do chồng làm được nhiều tiền nên muốn vợ được ở nhà sung sướng, do con còn nhỏ nên chưa thể đi làm, do bạn không có bằng cấp nên không xin được công việc tử tế.