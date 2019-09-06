Chỉ cần làm 3 ‘phép thử’ này, bạn sẽ biết ngay chàng có yêu mình thật lòng hay không

Chẳng cần dùng lời hoa mỹ, làm điều lãng mạn. Bởi lẽ, một khi đã yêu thật lòng đàn ông chung thủy sẽ chẳng tiếc công sức, sự quan tâm cho một nửa của mình. Nhất là khi cô ấy gặp khó khăn, đang lo lắng về điều gì đấy.

Chỉ cần sử dụng 3 “phép thử” này, chị em sẽ biết chính xác đàn ông yêu thật lòng hay gian dối, sâu đậm hay hời hợt.

Nếu anh ấy chạy đến nhà bạn với túi thuốc và phần cháo nóng trên tay, chứng tỏ chàng đã dành cho bạn rất nhiều tình cảm. Nếu anh ấy dập máy với câu nói “em phiền quá, bấy nhiêu cũng không tự lo được à” thì chị em đừng chần chừ thêm nữa, hãy đá phăng anh ta ra khỏi đời mình ngay.

Muốn thử lòng đàn ông, phụ nữ hãy chờ đến sau 12 giờ đêm sẽ rõ. Hãy nhấc máy và nói anh ấy rằng bạn đang bị ốm, anh ấy có thể mang thuốc hạ sốt sang nhà được không. Hoặc khi chẳng may bị hư xe dọc đường, đừng ngần ngại nhờ đến sự giúp đỡ của người đàn ông mình yêu.

Trước những bực dọc của người yêu, đàn ông tử tế sẽ tìm mọi cách xoa dịu, an ủi và động viên - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn than vãn

Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, luôn có những bất ổn, những điều không như ý ập xuống đời chúng ta. Thế nên, khi gặp khó khăn trong công việc, gặp những chuyện khiến mình bực dọc phụ nữ thường hay phàn nàn, than vãn với người mà mình tin tưởng. Người yêu và chồng chính là người họ lựa chọn.

Trước những bực dọc của người yêu, đàn ông tử tế sẽ tìm mọi cách xoa dịu, an ủi và động viên. Họ sẽ chẳng ngần ngại ngồi nghe bạn tỉ tê than vãn cả tiếng đồng hồ, bởi họ hiểu rằng, chỉ cần trút hết bức xúc trong lòng thì tâm trạng của bạn sẽ khá hơn.

Trong khi đó, đàn ông vô tâm thường sẽ chẳng tinh tế được như thế. Họ quay sang khó chịu vì người phụ nữ của mình lắm lời mà chẳng thèm tìm hiểu nguồn cơn sự việc.

Mâu thuẫn nổ ra là lúc đàn ông bộc lộ rõ nhất về con người, tính cách và tình cảm họ dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi có mâu thuẫn

Dù yêu nhau đến mấy, hợp nhau đến đâu thì các cặp đôi cũng khó tránh khỏi những bất hòa, xung đột trong chuyện tình cảm. Chính khi mâu thuẫn nổ ra là lúc đàn ông bộc lộ rõ nhất về con người, tính cách và tình cảm họ dành cho bạn.

Nếu anh ấy sẵn sàng nhận sai dù mình không hề sai, sẵn sàng nhún nhường để người mình yêu giữ bình tĩnh, sẵn sàng dỗ dành, ủi an bạn để mọi hiểu lầm được giải quyết thì đấy chính là người đàn ông bạn nên giữ thật chặt. Bởi lẽ, đây chính là một trong những dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng chính xác nhất.

Ngược lại, nếu chàng chỉ muốn giành phần thắng về mình, muốn lấn át và hạ bệ bạn thì chứng tỏ, anh ấy là kiểu đàn ông vô tâm, gia trưởng, chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Cũng chính vì không dành quá nhiều tình cảm cho bạn nên chàng mới vô tâm như thế.