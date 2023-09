Chẳng cần ‘bùa mê thuốc lú’, vợ làm ngay điều này chồng cả đời ngoan ngoãn, thủy chung một lòng

Những bí quyết dưới đây sẽ giúp chị em có được cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng say mê vợ như điếu đổ, sống với nhau cả đời vẫn mặn nồng như thuở còn son.

Hôn nhân cướp đi của người phụ nữ rất nhiều thời gian chăm sóc chính mình, bởi họ phải dùng thời gian ấy để vun vén gia đình, làm việc nhà và ti tỉ công việc không tên khác. Tuy nhiên, phụ nữ đừng vì thế mà quên mất việc phải yêu lấy bản thân, phải ra sức làm đẹp và giữ gìn nhan sắc.

Dù bận đến mấy, dù phải chắt bóp từng đồng để cùng chồng gầy dựng kinh tế thì bạn cũng không được cho phép mình bơi trong những bộ quần áo thùng thình, nhăn nhúm. Cũng đừng quên dưỡng da, gội đầu mỗi ngày. Hãy nhớ, đàn bà có chồng càng phải đẹp đẽ thơm tho để chồng đã yêu lại càng say, và một khi đã say là say cả đời.