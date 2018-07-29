Chẳng cần ‘bùa mê thuốc lú’, vợ làm ngay điều này chồng cả đời ngoan ngoãn, thủy chung một lòng

Những bí quyết dưới đây sẽ giúp chị em có được cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng say mê vợ như điếu đổ, sống với nhau cả đời vẫn mặn nồng như thuở còn son.

Dù bận đến mấy, dù phải chắt bóp từng đồng để cùng chồng gầy dựng kinh tế thì bạn cũng không được cho phép mình bơi trong những bộ quần áo thùng thình, nhăn nhúm. Cũng đừng quên dưỡng da, gội đầu mỗi ngày. Hãy nhớ, đàn bà có chồng càng phải đẹp đẽ thơm tho để chồng đã yêu lại càng say, và một khi đã say là say cả đời.

Hôn nhân cướp đi của người phụ nữ rất nhiều thời gian chăm sóc chính mình, bởi họ phải dùng thời gian ấy để vun vén gia đình, làm việc nhà và ti tỉ công việc không tên khác. Tuy nhiên, phụ nữ đừng vì thế mà quên mất việc phải yêu lấy bản thân, phải ra sức làm đẹp và giữ gìn nhan sắc.

Cho chồng khoảng thời gian riêng

Cưới nhau không đồng nghĩa với việc cả hai phải dành toàn bộ thời gian cho nhau. Nếu phụ nữ có nhu cầu gặp gỡ bạn bè, mua sắm thì đàn ông cũng cần khoảng không gian để được sống cuộc đời của chính mình. Vậy nên, vợ đừng bao giờ cấm cản chồng đi uống bia với bạn bè, cũng đừng bắt anh ấy phải dẫn bạn đi cùng trong mọi cuộc vui. Hãy để chồng thấy nhớ vợ mà quay về thay vì chán ngán mà muốn chạy xa.

Việc sống tự lập, làm chủ tài chính sẽ giúp bạn không chỉ có tiếng nói mà còn được chồng kiêng nể bội phần - Ảnh minh họa: Internet

Làm ra tiền

Đàn bà không cần phải kiếm thật nhiều tiền, càng không nên ép mình phải làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn chồng. Bạn chỉ cần đi làm, có cho mình một công việc thú vị và làm ra tiền từ nó là đủ. Việc sống tự lập, làm chủ tài chính sẽ giúp bạn không chỉ có tiếng nói mà còn được chồng kiêng nể bội phần.

Đàn bà lấy chồng đừng bao giờ dại dột tin vào câu “em cứ ở nhà chăm sóc gia đình, anh dư sức nuôi em” mà chấp nhận làm người vợ toàn thời gian. Bởi nghỉ việc ở nhà đồng nghĩa với việc cuộc sống của bạn chỉ quanh quẩn bên chồng con, chợ búa, nhạt nhẽo chán chường.

Biết cách cư xử

Nếu đàn bà sợ xấu, sợ già thì đàn ông sợ nhất là mất thể diện. Một người vợ nếu không biết cách giao tiếp khiến đàn ông mất mặt trước người khác sẽ làm chồng xấu hổ vô cùng. Ngược lại, nếu bạn có thừa sự khéo léo, khôn ngoan để giúp chồng gầy dựng mối quan hệ tốt đẹp, cứu nguy trong những tình huống oái ăm thì chồng sẽ biết ơn bạn vô cùng.

ó cho mình một người vợ chăm sóc con cái chu đáo, nuôi dạy con đúng cách là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời đàn ông, dẫu họ chẳng bao giờ nói ra - Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc, nuôi dạy con khéo léo

Nếu vợ là người phụ nữ đàn ông yêu thì con cái chính là trái ngọt tình yêu, là máu mủ ruột rà, là tương lai của chính người cha. Có cho mình một người vợ chăm sóc con cái chu đáo, nuôi dạy con đúng cách là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời đàn ông, dẫu họ chẳng bao giờ nói ra.