Cảnh báo những dấu hiệu bạn sắp mất chồng vào tay người khác

Phụ nữ thường hoang mang không biết làm thế nào để nhận biết một người đàn ông phản bội. Vì có nhiều người chồng ngoài mặt tỏ ra rất quan tâm vợ, nhưng sau đó vợ mới biết anh ấy có biết bao nhiêu mối tình bên ngoài. Khi đó vợ có muốn cứu vãn cũng đã quá muộn màng, vì chồng và nhân tình đã đến giai đoạn tình cảm nồng nàn, chẳng thể bỏ nhau. Vậy làm sao để nhận biết chồng phản bội sớm nhất? Chị em chỉ cần đọc bài viết này.

Đàn ông ngoại tình thường trở nên khá đa nghi. Một là vì họ sợ vợ phát hiện nên luôn hỏi han lịch trình của vợ để tiện hành động. Và phần khác vì muốn đánh lạc hướng khiến vợ không còn nghi ngờ gì mình nữa. Đàn ông khá khôn ngoan trong việc giấu giếm những bí mật của mình. Tuy nhiên phụ nữ cũng có thể nhận ra, chỉ cần tinh ý một chút. Bạn hãy để ý chồng có quan tâm đến mình thái quá hay không? Anh ấy có thường xuyên hỏi bạn những câu khó hiểu? Hoặc thường đặt điều rằng bạn có chuyện gì đó giấu anh ấy hay không? Hãy để ý những dấu hiệu này để phát hiện chồng ngoại tình sớm nhất có thể, đảm bảo bạn sẽ không phải bị lừa gạt đau đớn.

Khi nói chuyện với bạn, anh ấy thường hay lảng tránh ánh mắt hoặc cắm cúi nhìn chiếc điện thoại. Chắc chắn anh ấy có điểm đáng ngờ, hoặc là đang nhắn tin với người khác hoặc là đang cố gắng che giấu một điều gì đó. Ngày đó, anh ấy luôn lắng nghe những câu chuyện của bạn, luôn cho bạn những lời khuyên bổ ích. Còn bây giờ, anh ấy luôn cố tình lảng tránh, thờ ơ những chuyện vợ nói. Điều này chứng tỏ chồng không còn tôn trọng bạn nữa, anh ấy có thể đã có người khác để yêu thương. Vợ nên nhận ra điều này sớm hơn để không ru ngủ mình trong cuộc hôn nhân màu hồng mà mình tự vẽ ra.

Lảng tránh khi vợ muốn quan hệ

Anh ấy không muốn quan hệ với vợ nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất thể hiện việc bạn đang dần đánh mất người chồng của mình. Một là bạn không đáp ứng được nhu cầu của anh ấy, hai là anh ấy đã có mối quan hệ khác. Hãy để ý xem mỗi lần quan hệ, có phải anh ấy chỉ "trả bài" cho xong? Nếu chỉ đơn thuần là làm cho xong chuyện, chắc chắn hôn nhân của bạn đang có vấn đề.

Quên những ngày kỷ niệm, ngày lễ

Anh ấy quên những ngày lễ kỷ niệm - Ảnh minh họa: Internet

Có thể vì những áp lực trong công việc nên anh ấy vô tình quên đi ngày quan trọng. Nhưng cũng có thể anh ấy đang có mối quan hệ khác. Nói chung vợ nên chuẩn bị tâm lý cho những trường hợp tồi tệ nhất. Hãy sẵn sàng đối mặt với việc chồng sẽ theo nhân tình. Quên đi những ngày đặc biệt, đồng nghĩa với việc anh ấy đã không còn tình cảm với bạn nhiều như trước. Thậm chí khi nhớ ra, anh ấy cũng không mảy may quan tâm. Anh ấy thể hiện thái độ lạnh nhạt, thở dài rồi nói “có gì quan trọng đâu?”. Điều này thể hiện rõ nhất việc anh ấy đã ngoại tình.

Khi mua sắm, không bao giờ mua tặng vợ món đồ gì

Đàn ông bỗng trở nên keo kiệt cũng là dấu hiệu của việc thay lòng. Vì anh ấy không còn thương vợ nữa nên không muốn mua tặng bất cứ thứ gì, dù là nhỏ nhất. Và có thể anh ấy đã dùng tiền của mình để mua món quà khác cho người khác. Trong trường hợp này, vợ hãy tự mua quà cho mình, đừng trông chờ vào chồng.