Cảnh báo: Đây chính là 5 kiểu ngủ “tố cáo” chồng đã hết yêu vợ, báo trước khả năng ly dị

Phụ nữ yêu 26/10/2017 15:20

Là vợ, hãy tỉnh táo để nhận ra chồng đang tự giết chết hôn nhân bằng những kiểu ngủ sau, nếu không bạn sẽ đánh mất người đàn ông của đời mình.

Khi ngủ nếu chồng hay cuộn hết chăn vào người thì đây chính là dấu hiệu đời sống hôn nhân trục trặc, dù muốn gắn bó dài lâu cùng khó.

Những kiểu ngủ sau chính là lời cảnh báo mối quan hệ vợ chồng của vợ chồn bạn đang có vấn đề, nếu không kịp thay đổi sẽ sớm chia ly.

Cảnh báo: Đây chính là 5 kiểu ngủ “tố cáo” chồng đã hết yêu vợ, báo trước khả năng ly dị - Ảnh 1
Phụ nữ đừng bao giờ chấp nhận kiểu ngủ này của chồng, nếu không bạn sẽ mất chồng 'như chơi' -Ảnh: Internet

Quay lưng vào nhau khi ngủ

Dù có giận nhau đến mấy, nhưng nếu người chồng quay lưng lại với vợ khi ngủ thì đây chính là sự thể hiện thái độ lạnh nhạt, xa cách chồng đối với vợ. Ngay cả người chồng cũng không biết rằng, việc quay lưng vào nhau khi ngủ sẽ ngăn cách những cử chỉ thân mật, những cái ôm hay những nụ hôn ngẫu hứng. Nếu tiếp tục tình trạng này, bạn sẽ phải sống trong một cuộc hôn nhân không tình dục, tình yêu nguội lạnh thì ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn.

Tư thế siêu nhân

Cảnh báo: Đây chính là 5 kiểu ngủ “tố cáo” chồng đã hết yêu vợ, báo trước khả năng ly dị - Ảnh 2
"Mạnh ai nấy ngủ" chính là sai lầm tai hại khiến các cặp đôi chia xa - Ảnh: Internet

Tư thế ngủ dang rộng tay chân và không hề chạm vào người vợ chính là tư thế ngủ đáng sợ nhất, nó như một lời chấm dứt cho cuộc hôn nhân hiện tại.

Tư thế đuổi bắt

Cảnh báo: Đây chính là 5 kiểu ngủ “tố cáo” chồng đã hết yêu vợ, báo trước khả năng ly dị - Ảnh 3
Dù cưới nhau bao lâu bạn cũng đừng bao giờ tầm thường hóa bạn đời, đừng ngừng quan tâm và yêu thương đối phương - Ảnh: Internet

Trong khi người vợ cố gắng tạo sự gần gũi bằng cách ôm lấy chồng thì người chồng lại quay lưng về phía họ, không hề quan tâm vợ mình đang nghĩ gì. Đây là tư thế ngủ thể hiện đối phương đang gặp những áp lực, khó khăn nhưng lại tự co mình lại không muốn chia sẻ cùng bạn đời. Nến không tìm được tiếng nói chung, không cùng giải tỏa những bất trắc trong cuộc sống thì hôn nhân của vợ chồng bạn khó lòng bền vững.

Ngoài tư thế ngủ, các cặp đôi còn cần chú ý đến những thói quen sau khi đi ngủ để ‘bắt mạch’ nhiệt độ hôn nhân:

Nhiệt độ phòng ngủ

Rất nhiều cặp vợ chồng phải tranh cãi mãi về nhiệt độ điều hòa khi đi ngủ, trong khi họ có thể nhún nhường bằng cách nếu lạnh thì mặc ấm hơn hoặc nóng thì mặc đồ thoáng mát hơn. Hoặc đơn giản hơn, vì đàn ông luôn giữ ấm tốt hơn phụ nữ nên có thể ôm lấy vợ để sưởi ấm nàng. Không chỉ giúp đời sống lứa đôi thêm khắng khít mà hai bạn cũng không cần phải cãi nhau chỉ vì lý do vớ vẩn.

Cảnh báo: Đây chính là 5 kiểu ngủ “tố cáo” chồng đã hết yêu vợ, báo trước khả năng ly dị - Ảnh 4
Khoảng cách trên giường càng ngắn vợ chồng sẽ càng hòa hợp, hạnh phúc-  Ảnh: Internet

Cuốn chăn khi ngủ

Nếu chồng bạn luôn cuốn chăn kín người khi ngủ, bạn hãy mua một chiếc chăn lớn hơn để hai người có thể dùng đủ. Nếu anh ấy vẫn không cải thiện được thói quen xấu này, bạn hãy lên tiếng để chàng sửa đổi. Đừng bao giờ chọn giải pháp dùng chăn riêng nếu không muốn sớm đưa nhau ra tòa.

Khoảng cách giũa hai vợ chồng

Vợ chồng nằm cách nhau càng xa trên giường chứng tỏ dấu hiệu rạn nứt càng khò hàn gắn. Vậy nên, cả hai đừng bao giờ tự đánh mất sự gắn kết lứa đôi chỉ vì khoảng cách trên giường ngủ. Đừng bao giờ quên dành cho nhau những nụ hôn, những lời yêu và cái ôm khi đi ngủ. Những cử chỉ yêu thương, những quan tâm nhỏ dư sức vun đắp cho hôn nhân mặn nồng.

Cảnh báo: Đây chính là 5 kiểu ngủ “tố cáo” chồng đã hết yêu vợ, báo trước khả năng ly dị - Ảnh 5
Thay vì cố gắng đi ngủ cùng nhau, bạn hãy cố gắng tận dụng từng phút giây nằm chung giường để tạo nên những kỷ niệm khó quên - Ảnh: Internet

Thời gian đi ngủ

Nếu hai vợ chồng có thể cùng lên giường cùng một lúc thì thật tuyệt, thế nhưng mỗi người lại có lịch sinh hoạt và khối lượng công việc khác nhau. Thay vì bắt ép đối phương đi ngủ cùng, bạn hãy tôn trọng thời gian riêng tư của đối phương và tận dụng khoảng thời gian nằm cùng giường sau đó.

Giải pháp: Các cặp đôi hãy vứt cái tôi sang một bên, giải quyết mọi vướng mắc trước khi lên giường để có thể ôm nhau khi đi ngủ. Hãy luôn lắng nghe, tôn trọng cảm xúc của đối phương để đối phương cũng làm như thế với bạn, đây chính là bí quyết để có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. 

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