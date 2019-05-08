Cách ‘báo thù’ lợi hại nhất sau khi bị người yêu phản bội

Phụ nữ yêu 08/05/2019 16:36

Khi  bị người yêu phản bội, phụ nữ đừng tự giam mình trong bốn bức tường với hai hàng nước mắt, hãy làm ngay điều này để khiến kẻ thay lòng phải hối hận, day dứt cả đời.

Bị phản bội, phụ nữ dù mạnh mẽ hay yếu đuối đều đau khổ như nhau. Thế nhưng, thay vì tự nhấn chìm đời mình chỉ vì một gã tệ bạc bạn hãy vực dậy tinh thần để “báo thù”. Hãy để kẻ thay lòng kia phải tiếc nuối vì đã đánh mất người phụ nữ đắt giá như bạn.

Cách ‘báo thù’ lợi hại nhất sau khi bị người yêu phản bội - Ảnh 1
Kẻ thứ 3 kia không phải là nguyên do duy nhất khiến mối tình của bạn đi vào ngõ cụt - Ảnh minh họa: Internet

1. Biết rõ kẻ thứ 3 là ai

Ai cũng tò mò muốn biết kẻ đã cướp đi trái tim người đàn ông của mình là ai, bạn đừng cố kiềm chế, cũng đừng giả vờ không quan tâm. Hãy tìm hiểu mọi thứ về nhân tình của chàng, hãy đảm bảo rằng bạn biết tường tận hai kẻ xấu xa kia đã bắt đầu cuộc tình vụng trộm như thế nào, cô gái kia có gì hay ho.

Rồi bạn sẽ thấy, kẻ thứ 3 kia không phải là nguyên do duy nhất khiến mối tình của bạn đi vào ngõ cụt. Nếu người đàn ông của bạn không cho phép thì chẳng ai có thể chen chân, nếu chàng thủy chung thì đã không phản bội.

Hãy tác thành cho 2 kẻ xấu xa kia, để họ được thành đôi thành cặp và phải chịu dày vò cả đời vì những nghi kị, ngờ vực dành cho nhau.

Cách ‘báo thù’ lợi hại nhất sau khi bị người yêu phản bội - Ảnh 2
Đàn ông nào cũng là đàn ông, một khi đã bội bạc chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc - Ảnh minh họa: Internet

2. Dứt khoát buông tay

Phụ nữ đừng bao giờ cho kẻ bội bạc cơ hội làm đau mình thêm lần nào nữa, cũng đừng cho anh ta cơ họi bỡn cợt, cười đùa trước tổn thương bạn đã nếm trải. Đàn ông nào cũng là đàn ông, một khi đã bội bạc chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc.

Phung phí lòng bao dung cho kẻ không xứng đáng đồng nghĩa với việc bạn đang tự khiến đời mình chìm trong đớn đau, bất hạnh.

Cách ‘báo thù’ lợi hại nhất sau khi bị người yêu phản bội - Ảnh 3
Phụ nữ vừa xinh xắn lại biết chăm sóc bản thân sẽ trở nên cuốn hút nhất trong mắt phái mạnh - Ảnh minh họa: Internet

3. Xinh đẹp hơn

Cách trả thù người yêu cũ khôn ngoan, hiệu quả nhất chính là việc trở nên xinh đẹp, hấp dẫn hơn. Đừng ngại cắt đi mái tóc dài, nhuộm màu tóc mới, chăm dưỡng da và mua cho mình những chiếc đầm duyên dáng.

Rồi bạn sẽ thấy, phụ nữ vừa xinh xắn lại biết chăm sóc bản thân sẽ trở nên cuốn hút như thế nào trong mắt đàn ông. Thậm chí, các vệ tinh sẽ xếp hàng dài để theo đuổi bạn.

Cách ‘báo thù’ lợi hại nhất sau khi bị người yêu phản bội - Ảnh 4
Thay vì than khóc hay đăng những trạng thái buồn bã, ủ dột bạn hãy để anh ấy thấy rằng chia tay gã chính là quyết định sáng suốt - Ảnh minh họa: Internet

4. Thật hạnh phúc

Người cũ dù đã chạy theo người khác nhưng dám chắc họ sẽ luôn dõi theo bạn. Tất nhiên, trang cá nhân của bạn sẽ được anh ấy ghé thăm thường xuyên. Thay vì than khóc hay đăng những trạng thái buồn bã, ủ dột bạn hãy để anh ấy thấy rằng chia tay gã chính là quyết định sáng suốt.

Đừng quên đăng ảnh những chuyến du lịch với bạn bè, những bữa cơm ấm cúng bên gia đình hay cuộc gặp gỡ với “trai lạ”. Càng hạnh phúc, cuộc sống càng vui tươi thì kẻ bội bạc kia càng chột dạ vì những lỗi lầm đã gây ra cho bạn.

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