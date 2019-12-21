Cả đời sống với nhau nhưng 3 thời điểm quan trọng này chồng phải thương vợ nhiều nhất

Phụ nữ yêu 21/12/2019 12:00

Vợ chồng không chỉ là người bạn đời mà còn là tri kỷ của nhau. Dù sống với nhau cả đời thì ở 3 thời điểm quan trọng này là lúc chồng yêu thương vợ nhiều nhất.

Khi kết hôn, người quan trọng nhất với chúng ta sau bố mẹ chính là chồng hoặc vợ. Họ là người  kết tóc trăm năm - người bạn tâm giao - người thân gắn bó với mình suốt cuộc đời. Chính vì vậy ở những thời điểm yếu lòng nhất của vợ, là lúc chồng yêu thương vợ và bảo vệ cô ấy nhiều hơn.

1. Thời điểm mới cưới

Trong khi nhà trai phấn khởi vì có thêm thành viên mới, thì bên nhà gái lại ngậm ngùi tiễn con đi lấy chồng. Thời điểm này là lúc cô dâu đang cảm thấy tủi thân vì nhớ bố mẹ, họ hàng, nếu chồng thương vợ hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn.

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Thời điểm mới cưới vợ rất dễ tủi thân vì nhớ nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thể người chồng đừng để vợ mới cưới của mình phải chiến đấu với đống bát đũa cả chục mâm hay bỏ mặc cô ấy bơ vơ, còn mình thì đi tiếp khách khứa, vui chơi đến tận nửa đêm mới về. Người chồng yêu vợ sẽ động viên, an ủi cô ấy, cùng san sẻ mọi công việc với vợ.

Có nhiều trường hợp, ngay ngày đầu tiên về nhà chồng, cô dâu mới chưa kịp cởi bộ váy cưới đã phải lao vào dọn nhà cửa, rửa bát, dọn dẹp trong khi gia đình nhà chồng không một ai giúp đỡ, còn chồng thì vô tâm bỏ mặc vợ.

Cảm giác của họ ở thời điểm nhạy cảm ấy sẽ vô cùng lạc lõng và tủi thân, người mà họ tin tưởng cũng như có thể dựa dẫm vào lúc ấy chỉ có một mình chồng. Vì vậy, các anh chồng yêu vợ nhiều hơn để cô ấy nguôi đi nỗi nhớ nhà và không cảm thấy buồn nữa.

2. Thời điểm sinh con

Người ta nói: "Cửa sinh là cửa tử", như vậy mới thấy người phụ nữ vất vả thế nào sau mỗi lần sinh nở. Lúc này, cả thể xác và tâm lý của họ đều đau đớn và rất dễ xúc động, chồng thương vợ hãy luôn ở bên cạnh cô ấy, tiếp thêm sức mạnh để cô ấy vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

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Lúc mới sinh vợ rất cần có chồng ở bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể sau khi sinh con, cuộc chiến chăm em bé vô cùng vất vả, cần cả 2 vợ chồng cùng nhau chia sẻ công việc cũng như dành nhiều thời gian chăm con hơn thay vì chơi bời tụ tập bạn bè như trước.

Các anh nên nhớ rằng, người vợ của mình vừa phải trải qua thời kỳ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, tiếp đến là chịu đau đớn để sinh con cho mình. Nếu không yêu thương và trân trọng cô ấy, liệu có xứng đáng làm một người chồng - người cha tốt hay không?

3. Con cái lập gia đình

Đến lúc con cái trưởng và lần lượt lập gia đình hết, người vợ sẽ cảm thấy rất hụt hẫng và có chút mất mát. Tâm lý chung của các bà mẹ đều như vậy, con cái là báu vật vô giá của họ, chính vì vậy khi các con lấy vợ hoặc chồng, ít nhiều tâm lý của họ sẽ bị tổn thương, buồn phiền trong lòng.

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Khi con cái lập gia đình họ cảm thấy buồn phiền, mất mát - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng yêu thương vợ hãy luôn ở bên cạnh và lắng nghe những tâm sự của vợ mình nhiều hơn, bởi lúc này họ cũng chỉ biết trông cậy vào chồng thôi.

Nói chung, phụ nữ hơi phức tạp một chút nhưng so với những hy sinh, vất vả của họ dành cho gia đình thì bất kỳ người vợ nào cũng xứng đáng nhận được yêu thương. Là một người chồng tốt, đừng bao giờ bỏ rơi vợ trong 3 thời điểm nhạy cảm trên, và quan trọng nhất là hãy đối xử tốt với vợ mình cả đời.

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