Biết rõ những biểu hiện này của đàn ông, chắc chắn bạn sẽ không chọn nhầm chồng

Phụ nữ yêu 02/05/2018 14:30

Cô đơn không đáng sợ, chỉ khi lấy nhầm chồng cuộc sống mới thật sự bế tắc, bởi vậy phụ nữ đừng dại giao phó cuộc đời mình vào tay những người có biểu hiện này.

Lấy nhầm chồng rồi, có chọn lại được không? Xin thưa, được nhưng bạn có đủ can đảm để yêu và tổn thương một lần nữa? Vì vậy, nếu không muốn đau khổ, đừng dại mà đụng vào những người có biểu hiện này kẻo hối hận suốt đời.

Cảm xúc thay đổi thất thường hơn cả thời tiết

Biết rõ những biểu hiện này của đàn ông, chắc chắn bạn sẽ không chọn nhầm chồng - Ảnh 1
Cảm xúc của anh ấy thay đổi chóng mặt khiến bạn không thể lường trước được - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy là người khó đoán, luôn thay đổi cảm xúc và suy nghĩ của mình. Những người có biểu hiện này sẽ không bao giờ kiên định trong bất cứ việc gì. Nếu lấy anh ấy, bạn sẽ thật sự mệt mỏi khi phải gánh chịu những điều bực dọc vô cớ đó. Người có tính cách thất thường, sáng nắng chiều mưa, luôn “khủng bố” tâm trí của bạn sẽ không bao giờ là người chồng, người cha tốt. Anh ấy là người ích kỷ chỉ nghĩ cho cảm xúc của chính mình, không quan tâm đến bất cứ ai. Lúc cần bạn, anh ấy sẽ nhẹ nhàng, nói lời ngon ngọt, khi không cần lại sẵn sàng gạt bạn sang một bên để đến với mối quan hệ khác. Người không kiên định trong lý tưởng và lập trường sẽ không bao giờ thành công trong cuộc sống, chắc chắn sẽ khiến bạn buồn phiền.

Luôn trút hết những nỗi bực dọc, buồn phiền lên người bạn

Nếu người đàn ông đó có biểu hiện này, bạn đừng dại mà đụng vào. Ở bên anh ấy, bạn sẽ cảm thấy chán nản, căng thẳng. Người không xem trọng cảm xúc của bạn, tốt nhất đừng nên dây dưa kẻo sẽ hối hận suốt đời. Một người đàn ông ở bên ngoài cười nói với người khác, nhưng khi ở bên cạnh bạn lại cau có, khó chịu, buông lời miệt thị, không đáng để bạn tận tụy suốt đời. Trước khi bị hôn nhân ràng buộc, hãy từ bỏ người đàn ông này ngay, đừng dùng dằng.

Không cho bạn có cơ hội phát triển trong công việc

Biết rõ những biểu hiện này của đàn ông, chắc chắn bạn sẽ không chọn nhầm chồng - Ảnh 2
Anh ấy luôn cấm cản sự phát triển trong công việc của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Những bước tiến thân và phát triển trong công việc của bạn luôn là “cái gai” trong mắt anh ấy. Anh ấy luôn tìm cách kìm hãm những tài năng trong bạn. Có thể vì anh ấy sợ người khác xem thường mình, sợ người ta nói rằng đàn bà mà giỏi hơn đàn ông. Đàn ông ích kỷ không bao giờ muốn phụ nữ giỏi hơn mình. Khi ở bên họ, bạn sẽ cảm thấy bản thân vô dụng, bởi họ luôn nói những lời như “em không làm được đâu”, “đừng làm, vô ích thôi”. Họ luôn dập tắt cơ hội mỗi khi bạn có ý định thực hiện một việc gì đó. Nếu yêu thương bạn thật lòng, anh ấy sẽ ủng hộ bạn hết mình, tạo cơ hội và thời gian để bạn chuyên tâm thực hiện ước mơ.

Khi có khó khăn anh ấy đều đổ lỗi cho bạn

Đây là hành động hèn nhát nhất của một người đàn ông. Anh ấy không chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình, đồng nghĩa không thể có trách nhiệm với cuộc đời của bất cứ ai. Một người không chịu nhận mình sai, không đáng mặt đàn ông, không đáng để bạn trao thân gửi phận cả đời.

Luôn đe dọa nói lời chia tay

Câu chia tay nếu nói ra quá dễ dàng, chắc chắn anh ấy không yêu bạn thật lòng. Người luôn đe dọa nhau bằng những lời nói vớ vẩn như thế này chỉ là trẻ con, chưa có đủ năng lực để chịu trách nhiệm. Nếu anh ấy nói lời chia tay thật sự, bạn đừng sợ hãi, hãy mạnh mẽ dứt khoát để chứng tỏ rằng bản thân mình không yếu đuối.

Có tính chiếm hữu, không quan tâm đến cảm xúc của bạn

Biết rõ những biểu hiện này của đàn ông, chắc chắn bạn sẽ không chọn nhầm chồng - Ảnh 3
Người đàn ông có tính chiếm hữu sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông bảo thủ lại có tính chiếm hữu cao sẽ khiến bạn sợ hãi hơn là yêu. Anh ấy luôn muốn bạn là của anh ấy. Thậm chí, anh ấy còn cấm cản bạn nhìn hay nói chuyện với người đàn ông khác. Người đàn ông như thế này, đừng dây dưa, đừng yêu đương kẻo lại hối hận, than thân trách phận rằng “lấy nhầm chồng”.

Vô trách nhiệm với tương lai của cả hai

Khi bạn có ý muốn bàn về việc tương lai của cả hai, anh ấy luôn tỏ ra thờ ơ “em muốn sao cũng được”. Điều này cho thấy anh ấy không thật sự hứng thú. Nếu có đi đến mối quan hệ lâu dài, anh ta cũng sẽ là người vô trách nhiệm, đùn đẩy hết cho người khác. Một người đàn ông vô trách nhiệm không đáng để bạn chung sống một đời. Hãy buông tay để không phải đau khổ mãi về sau.

Bắt bài chứng cứ tố cáo đàn ông ngoại tình, 10 trường hợp đúng hết 10, có chối cũng không được

Bắt bài chứng cứ tố cáo đàn ông ngoại tình, 10 trường hợp đúng hết 10, có chối cũng không được

Phụ nữ không cần phải đoán già đoán non chồng mình chung thủy hay phản bội, chỉ cần nhìn vào những biểu hiện này là biết ngay.

Xem thêm
Từ khóa:   biểu hiện của đàn ông không yêu chọn nhầm chồng yêu hôn nhân phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này