Biết rõ những biểu hiện này của đàn ông, chắc chắn bạn sẽ không chọn nhầm chồng

Lấy nhầm chồng rồi, có chọn lại được không? Xin thưa, được nhưng bạn có đủ can đảm để yêu và tổn thương một lần nữa? Vì vậy, nếu không muốn đau khổ, đừng dại mà đụng vào những người có biểu hiện này kẻo hối hận suốt đời.

Anh ấy là người khó đoán, luôn thay đổi cảm xúc và suy nghĩ của mình. Những người có biểu hiện này sẽ không bao giờ kiên định trong bất cứ việc gì. Nếu lấy anh ấy, bạn sẽ thật sự mệt mỏi khi phải gánh chịu những điều bực dọc vô cớ đó. Người có tính cách thất thường, sáng nắng chiều mưa, luôn “khủng bố” tâm trí của bạn sẽ không bao giờ là người chồng, người cha tốt. Anh ấy là người ích kỷ chỉ nghĩ cho cảm xúc của chính mình, không quan tâm đến bất cứ ai. Lúc cần bạn, anh ấy sẽ nhẹ nhàng, nói lời ngon ngọt, khi không cần lại sẵn sàng gạt bạn sang một bên để đến với mối quan hệ khác. Người không kiên định trong lý tưởng và lập trường sẽ không bao giờ thành công trong cuộc sống, chắc chắn sẽ khiến bạn buồn phiền.

Nếu người đàn ông đó có biểu hiện này, bạn đừng dại mà đụng vào. Ở bên anh ấy, bạn sẽ cảm thấy chán nản, căng thẳng. Người không xem trọng cảm xúc của bạn, tốt nhất đừng nên dây dưa kẻo sẽ hối hận suốt đời. Một người đàn ông ở bên ngoài cười nói với người khác, nhưng khi ở bên cạnh bạn lại cau có, khó chịu, buông lời miệt thị, không đáng để bạn tận tụy suốt đời. Trước khi bị hôn nhân ràng buộc, hãy từ bỏ người đàn ông này ngay, đừng dùng dằng.

Không cho bạn có cơ hội phát triển trong công việc

Anh ấy luôn cấm cản sự phát triển trong công việc của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Những bước tiến thân và phát triển trong công việc của bạn luôn là “cái gai” trong mắt anh ấy. Anh ấy luôn tìm cách kìm hãm những tài năng trong bạn. Có thể vì anh ấy sợ người khác xem thường mình, sợ người ta nói rằng đàn bà mà giỏi hơn đàn ông. Đàn ông ích kỷ không bao giờ muốn phụ nữ giỏi hơn mình. Khi ở bên họ, bạn sẽ cảm thấy bản thân vô dụng, bởi họ luôn nói những lời như “em không làm được đâu”, “đừng làm, vô ích thôi”. Họ luôn dập tắt cơ hội mỗi khi bạn có ý định thực hiện một việc gì đó. Nếu yêu thương bạn thật lòng, anh ấy sẽ ủng hộ bạn hết mình, tạo cơ hội và thời gian để bạn chuyên tâm thực hiện ước mơ.

Khi có khó khăn anh ấy đều đổ lỗi cho bạn

Đây là hành động hèn nhát nhất của một người đàn ông. Anh ấy không chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình, đồng nghĩa không thể có trách nhiệm với cuộc đời của bất cứ ai. Một người không chịu nhận mình sai, không đáng mặt đàn ông, không đáng để bạn trao thân gửi phận cả đời.

Luôn đe dọa nói lời chia tay

Câu chia tay nếu nói ra quá dễ dàng, chắc chắn anh ấy không yêu bạn thật lòng. Người luôn đe dọa nhau bằng những lời nói vớ vẩn như thế này chỉ là trẻ con, chưa có đủ năng lực để chịu trách nhiệm. Nếu anh ấy nói lời chia tay thật sự, bạn đừng sợ hãi, hãy mạnh mẽ dứt khoát để chứng tỏ rằng bản thân mình không yếu đuối.

Có tính chiếm hữu, không quan tâm đến cảm xúc của bạn

Người đàn ông có tính chiếm hữu sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông bảo thủ lại có tính chiếm hữu cao sẽ khiến bạn sợ hãi hơn là yêu. Anh ấy luôn muốn bạn là của anh ấy. Thậm chí, anh ấy còn cấm cản bạn nhìn hay nói chuyện với người đàn ông khác. Người đàn ông như thế này, đừng dây dưa, đừng yêu đương kẻo lại hối hận, than thân trách phận rằng “lấy nhầm chồng”.

Vô trách nhiệm với tương lai của cả hai

Khi bạn có ý muốn bàn về việc tương lai của cả hai, anh ấy luôn tỏ ra thờ ơ “em muốn sao cũng được”. Điều này cho thấy anh ấy không thật sự hứng thú. Nếu có đi đến mối quan hệ lâu dài, anh ta cũng sẽ là người vô trách nhiệm, đùn đẩy hết cho người khác. Một người đàn ông vô trách nhiệm không đáng để bạn chung sống một đời. Hãy buông tay để không phải đau khổ mãi về sau.